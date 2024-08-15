Какие перспективы есть у транспортно-пересадочного узла у нового ж/д вокзала в Сургуте

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают будущее транспортной системы Сургута в разрезе обновленного железнодорожного вокзала, который будет открыт в 2026 году. Узнайте, как изменится логистика города, какие инновации ожидают жителей, и какие транспортные хабы могут быть созданы в Сургуте для улучшения связности с другими городами и регионами.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня о железнодорожном вокзале, будущем железнодорожном вокзале города Сургута. Как мы знаем, старый вокзал был снесен, частично его внешний облик будет восстановлен в новом виде, фрески сохранены, но нас в настоящий момент интересует его функциональная составляющая. Как объяснили представители РЖД после того, как к ним съездил на встречу, на разговор глава города Максим Слепов, ввод нового вокзала переносится на 1 год, с 2025 на 2026, но зато там будет полноценный транспортно-пересадочный узел. Это означает, что вокзал будет находиться на своем обычном месте, как мы знаем, но при этом будет возможность, во-первых, там покупать билеты на ж/д, билеты на автобусы, оттуда же можно будет на автобусах разъезжаться. Причем не только со стороны самого вокзала, где он сейчас находится, но и с дальней части, там, где проходит улица Западная. То есть туда ведет у нас нынешний железнодорожный мост, там абсолютно дикая территория долгое время была. Кстати говоря, вот в Тюмени так же вокзал есть, и там тоже вокзал, как бы он разделяет разные части города.

И вот, у нас будет там тоже теплый переход, будут лифты, будут все соответствующие навороты. И люди смогут, например, выйти из поезда, пройти на улицу Западная, поехать туда, куда им ближе, или выйти на основную площадь железнодорожного вокзала и поехать туда, куда им тоже там надо. В общем, процесс какой-то идет. Как бы ты сейчас этот процесс охарактеризовал, и есть ли у тебя к нему какие-то вопросы, может быть, предложения или претензии?

Т.С.: Есть и вопросы, и предложения, и претензии. Начнем с элементарных запросов, как мог бы сформулировать любой горожанин, а потом уже немножко там в профессиональную сферу попытаемся уйти. Что нужно простым гражданам такого крупного города, как Сургут? Им надо попасть в вагон поезда или в салон самолета, который их отправит в путешествие к месту отдыха или служебной командировки, и сделать это как можно быстрее. Не рассматриваем такси, такси – это частная сфера транспортных услуг, хотя правильные муниципалитеты очень качественно регулируют и эту сферу, и во многих городах и мира, и в России есть примеры: власти сумели такси поставить на службу качественному клиенту, и из хаоса такси превратилось в одну из таких, нормальных транспортных экономик местных. Ну так вот. Муниципалитет должен формировать общую интегрированную транспортную систему свою. В Сургуте на данный момент у нас, кроме автобусов, нет ничего. Но вот эту вот автобусную сеть надо каким-то образом…

Д.Щ.: Маршрутки есть.

Т.С.: Тоже это не обсуждаем, потому что я стою на том, что маршрутки, как минимум в том виде, в каком они существуют в Сургуте и в России, это безобразие, и его надо заканчивать – все. Это кошмар, это самый грубый частный извоз, мало отличающийся от частного извоза где-нибудь в Киргизстане, где таким же образом ослов там перевозят, только в грузовиках. Ну, то есть – это нет, это так нельзя относиться к клиентам, к людям, к жителям. Что должен делать муниципалитет города Сургута? Он должен доставить средствами общественного автобусного сообщения пассажиров кратчайшим путем к аэропорту, железнодорожному вокзалу и, надеемся, когда-то у нас восстановит свою яркую жизнь речной порт. Так, да?

Сургут из не муниципальных видов транспорта, а региональных, имеет все виды транспорта: воздушный, железнодорожный и, соответственно, речной. И когда мы в одном из выпусков очень подробно пробирали эту ситуацию, мы говорили с тобой о том, что правильнее было бы пойти путем многих современных мегаполисов и соединить все три вида регионального транспорта через транспортные хабы, посадить на эти хабы общественный транспорт, за который отвечает чисто муниципалитет, и тогда бы Сургут получил очень грамотную, современную, общедоступную и такую, комбинированную, мобильную транспортную систему. Он бы соединил, то, что делает в Москве сейчас, ну, не сейчас, а много лет уже, Собянин, он соединяет разные уровни транспортных систем в одну целую, интегрированную.

Этот путь прошли, я не знаю, большинство столиц мира. Уже и западные столицы, и азиатские столицы, и страны третьего мира – они понимают, что в этом спасение от транспортного коллапса, а транспортный коллапс выражается сегодня в давлении личного автотранспорта на муниципальную инфраструктуру. Автомобилей личных становится все больше, строительство дорог и развязок, опять-таки, по опыту многих умных муниципалитетов и мегаполисов, это тупик. Их надо строить, но это не единственный способ решения проблемы. Вернее, это уже не является решением проблемы.

А вот развитие транспортной интегрированной системы – это как раз перспективный выход из сложившейся ситуации. Сургут, с транспортной точки зрения, город тяжелый, и проблемы сургутские, они запрограммированы и в чем-то неправильным нашим генпланом, неправильной его, сложной такой геометрией, потому что его в свое время соединяли из разрозненных поселков. И вот те магистрали, которые являются такими лучами, соединяющими вот эти поселки, они сегодня очень перегружены, особенно на въезде-выезде из этих проспектов: Мира, Нефтеюганка, не знаю, Ленина – вот в каждые эти микрорайоны. Это все понятно.

Плюс, местными властями совершаются новые ошибки, очень тяжелые, в частности разрешение на строительство логистического распределительного центра вот этой сети «Пятерочка»», таких супермаркетов, при въезде на Югорский тракт. Это колоссальная градостроительная ошибка, она еще очень больно отзовется на всех горожанах. То есть, если там есть возможность приостановить это все дело и выносить это, как делает Сургутский район, например, он просто это делает не на магистралях, то это было бы правильно.

Так вот, теперь к этим хабам. Просто напрашивается, помимо развития автобусной системы, тут все понятно, помимо реконструкции сургутского железнодорожного вокзала, пусть уж он, этот вокзал, будет в том виде, в каком его, наконец, представили его владельцы, то бишь РЖД, это другая тема, и не будем о больном. Спасибо, что хотя бы это не будет рисунок из сайдинга в виде оленей пресловутых. Значит, пускай. В каком виде, в таком виде. Слава богу, заказчик прислушался к очевидным требованиям общественности о безбарьерной среде, о преодолении проблемы попадания действительно на ту сторону, где железнодорожные пути разрезают вот эту часть района надвое.

И в результате, что можно предложить, вот если подытожить? Первый хаб мог бы возникнуть на территории сургутского речвокзала, при восстановлении речвокзала, как средства транспорта регионального. Туда подводится железнодорожная ветка, а там есть железная дорога, правда она работает на грузовые потоки, но тем не менее, я так думаю, специалисты могли бы это все спроектировать. И вот по этому восточному каналу соединяется железнодорожный вокзал с речным вокзалом. И уже вот эта вот часть Сургута, скажем так, крайняя восточная часть, она может железной дорогой попадать на центральный железнодорожный вокзал, там возможна пересадка, и ты с минимальным количеством этих всех транспортных издержек и затрат дальше путешествуешь. Но можно пойти еще более остроумным путем, и, если мы добираемся с речного вокзала туда-туда-туда через восток, через север, через ГРЭС, через Финский, и мы попадаем в результате на центральный железнодорожный вокзал Сургута, мы же можем заехать еще и в аэропорт и соединить сургутский аэропорт, автобусное движение в сургутском аэропорту и железнодорожное движение в сургутском аэропорту, и сделать второй хаб.

То есть, условно говоря, если бы речной вокзал был восточным транспортным хабом, сургутский аэропорт стал бы северным транспортным хабом. Дальше мы идем на запад, попадаем на наш центральный железнодорожный вокзал, ну, тут все понятно: тут и автобусы, тут и все поезда, и реконструкция самого вокзального комплекса. И с учетом того, что все-таки Сургут – это город-пятисоттысячник, с учетом того, что Сургут – это центр большой агломерации, превышающей миллион населения, просится еще один хаб – западный, но это куда-нибудь дальше, в сторону Белого Яра, Солнечного, я так представлял бы, ближе к Нефтеюганску. А может быть, это был бы Нефтеюганск. Тем более, что там есть аэропорт, и, может быть, какие-то планы по малой авиации осуществимы.

К вопросу о малой авиации, хоть мы сейчас о железной дороге говорим, но тема просто интересная. Почему бы не использовать аэродромный комплекс Евгения Барсова и на этой части Сургута не создать аэропорт для воздушных такси, которые бы обслуживали сургутян? Это так, это не к хабам, не к железным дорогам, но это просто заметка на полях. Это было бы очень крутое решение для такого города, как Сургут, и люди бы спокойно на аэротакси, как москвичи, как жители крупных российских мегаполисов, я уж молчу про Европу, летали бы в Ханты, в Нижневартовск, в Тобольск, в Тюмень – это было бы здорово. Вот вместо того, чтобы сегодня прессовать предпринимателя Евгения Барсова, а лучше бы помогли и создали бы вот такую инфраструктурную вещь.

Итого: если бы развитие транспортной системы сургутского транспортного узла не ограничивалось только реконструкцией, собственно, железнодорожного вокзала и, вероятно, возможной реконструкцией аэровокзала, а пошла бы шире, дальше, по созданию трех или четырех транспортных хабов в Сургуте, как в агломерации, это бы здорово толкнуло город и сургутскую агломерацию в будущее. Мы бы решили огромное количество транспортных задач. Это было бы очень нетривиальное, правильное, современное, урбанистическое решение.

Д.Щ.: Да, конечно. Ну и развитие, конечно, автобусного транспорта, автобусного сообщения. Плюс еще, я напомню, что у нас будет электричка ходить круглосуточная между Сургутом и Нижневартовском. Если бы еще эта электричка как-то ускорилась, это было бы просто вообще шикарным действием.

Т.С.: Но я бы вот, кстати, к электричке, ты подсказал, вот эту электричку я бы завязал бы вот в такое возможное, будущее транспортное железнодорожное кольцо, так, чтобы электричка прошла по, я не знаю речпорт – аэропорт…

Д.Щ.: Да, ж/ж – аэропорт – и в Вартовск.

Т.С.: Ну или наоборот, да, и поехал себе в Вартовск. То есть с другой, например, стороны, если по географии. И езжай себе в Вартовск. И возможно бы в Нижневартовске создать такую же хабовую систему. Но это, еще раз говорю, это такой проект, который мог бы город Сургут проработать на уровне предэскиза, на уровне инициативы, и выходить с ним уже на субъект федерации, прорабатывать там с губернатором, искать на это федеральные деньги и закладывать эту программу на ближайшие, я не знаю, 5, может быть, максимум, 10 лет. Строить с нуля ничего не надо. Тут надо просто подойти с умом к существующей инфраструктуре и понимать перспективу, в которую все это можно реализовать.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо, будем завершать. Комментируйте, что вы думаете по поводу нашего нового Ж/Д-вокзала и транспортно-пересадочных узлов. Какие-то у вас, может быть, есть идеи, как это сделать еще лучше, какие нюансы добавить – это все очень интересно. Этим всем, конечно же, нужно делиться, в том числе с нашей властью, и как-то выносить на общественное обсуждение. Потому что много голов явно лучше, чем мало голов. Будем завершать. Ставьте лайки нам, смотрите нас на «СИА-Пресс», на siapress.ru же будет расшифровка нашего разговора. И до свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.