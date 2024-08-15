Эксперт рассказал, чем легализация майнинга будет полезна для экономики России

В России приняли закон о легализации майнинга. Документ подписал Президент РФ Владимир Путин. Решение вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Чем это решение полезно для экономики страны, и не упадет ли после регламентирования деятельности доходность криптоферм, объясняет доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа и финансового планирования УрГЭУ Максим Марамыгин.

Объемы производства криптовалюты стали особенно расти после того, как в 2022 году в Китае ввели цифровой юань и Правительство КНР запретило майнинг: целый ряд криптоферм из Поднебесной начали переезжать в Россию, в Сибирь и на Дальний Восток. Там электричество недорогое и мощности есть, благодаря крупным рекам это энергоизбыточные регионы. Но после того, как в том же 2022 году российская промышленность стала работать 24 часа в сутки на максимуме возможностей, и потребление электричества резко выросло, майнинговые фермы стали реальными конкурентами в потреблении электроэнергии. Продолжать делать вид, что такой деятельности нет, дальше уже было нельзя. Это первая причина, экономическая.

Вторая причина, почему закон появился, это рейтинг международной организации по борьбе с теневыми денежными потоками (ФАТФ). В 2023 году Россия опустилась на несколько пунктов из-за того, что у руководства страны нет четкой позиции по отношению к майнингу: ни признания, ни запрета.

И третья причина − введение финансовых санкций со стороны США и западных стран в 2022 году. «Крипту» можно рассматривать как вариант расчетов за товары и услуги. Она анонимна, а, значит, наложить санкции на такой вид платежей невозможно. Поэтому в Думе рассматривается закон о легализации криптовалюты, криптоплатформ. Инициатор, кстати, Министерство финансов России, а не Центробанк РФ.

Выгодно ли будет майнерам официально вести свою деятельность? Я бы сказал, что документ, который подписал Президент, и который вступит в силу 1 ноября 2024 года, это первый шаг в легализации майнинга. На основании закона еще предстоит принять ряд актов, регламентирующих майнинговую деятельность: положение о регистрации, требования к майнинговой ферме, организации майнинга, доступа к электричеству, правила налогообложения. Не исключено, что из-за строгости правил доходность майнинговых ферм серьезно упадет, зато безопасность энергсистемы России абсолютно точно повысится.