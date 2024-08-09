Развитие ядра центра Сургута – тема для масштабного экспертного и общественного обсуждения

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают последние изменения в градостроительной политике Югры. Они говорят о запуске новых проектов по развитию города Сургута, включая масштабное строительство жилых комплексов и в ядре центра города. Эксперты анализируют потенциальное влияние этих изменений на жизнь горожан и предлагают свои идеи по улучшению качества градостроительных проектов.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: На прошлой неделе мы говорили о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук запускает в работу один из первых заявленных таких проектов управленческих – это градостроительный совет. И вот этот градостроительный совет был запущен. Первое его заседание прошло на минувшей неделе, поговорили про Сургут, Нижневартовск, утвердили несколько проектов комплексного развития территорий, в том числе тот, который мы обсуждали здесь на проекте «О чем говорят» – это застройка территорий под бывшим совхозом «Северное». Там будет несколько больших домов, там будет школа и детский сад примерно на 300 мест каждый. Также обсудили проект застройки ядра центра города. То, что у нас десятилетиями обсуждается и все никак толком не обсудится. А также проект застройки восточной части города, там, где улица Мелик-Карамова и новая улица Виктора Пархововича. Давай, выскажись, что ты увидел в этих задумках, насколько они тебе показались интересными, разумными, полезными для города или, может быть, нет.

Т.С.: Нам трудно судить о конкретных проектах, потому что есть только предварительная информация о том, что было на столе у Руслана Кухарука и вот на этом градостроительном совете. В частности, вот этот вот жилой микрорайон вместо совхоза «Северный», там он уже вызывает вопросы, ну, у меня он вызывает вопросы по технологии строительства. Что это будет за чисто конструктивно такое построено там: монолитный каркас или это будут панели, но неважно. Туда же заходит тоже кто? Группа «Самолет», я так понимаю, или кто-то из крупных таких, массовых…

Д.Щ.: Я тоже пока не знаю. «Самолет» у нас точно заходит в НТЦ, вот он там будет. А вот кто там строит под «Северным», не знаю.

Т.С.: Хорошо. Но тот же «Самолет», он точно такую же технологию использует, ну, примерно такую же технологию, как, в общем-то, мы наблюдаем в массовом жилищном строительстве и в Сургуте, и по всей стране. В этом плане архитектурного прорыва ожидать не стоит. Может быть, они какие-нибудь применят фокусы с фасадными решениями, ну, керамогранит будет заменен на какой-нибудь современный сайдинг или еще что-то. Но мы должны понимать, что это то же самое пресловутое массовое жилищное строительство, те же самые человейники, с той же самой проблемой инфраструктуры, проблемой внутренних дворовых пространств, проблемой парковочных пространств, проездов, заездов, выездов. В общем, с проблемой организации полноценной, качественной жизни в этих ареалах. Вот это мы точно можем сейчас прогнозировать.

Но вернемся к градостроительному совету. Дело, конечно же, хорошее, мы об этом говорили, идея хороша. Но первое его заседание говорит о том, что, видимо, руководство Югры видит этот орган несколько иначе, чем это предполагалось экспертами, нами и теми, кто в состоянии сформулировать какие-то идеи на этот счет. У меня первый вопрос: что там делают главы муниципалитетов, вот на этом градостроительном совете?

Д.Щ.: Я могу тебе сразу сказать. Смотри, в традиции Тюменской области вводить глав муниципалитетов в правительство, то есть в качестве… То есть на какие-то большие заседания приезжают все главы муниципалитетов. Они там заседают вместе, как минимум они слышат, о чем идет разговор, как максимум они могут что-то сказать. То есть именно вот в Тюменской области так принято, что каждый муниципальный глава присутствует на заседаниях правительства области. Поэтому и нам прогнозировали, что подобная мера будет приниматься и в Югре. Ну и, соответственно, логично, что муниципальные главы в этом смысле тоже включаются вот в этот самый градостроительный совет в качестве тех, кто приезжает, может быть, что-то защищает, может быть, что-то там отстаивает или презентует, или, наоборот, получает критику. Это вот мы еще посмотрим.

Т.С.: Я тебя удивлю. Практика присутствия глав муниципалитетов не только на заседании правительства, но и на заседании Думы была внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе еще в начале 90-х годов, когда, собственно, эти все думы были придуманы.

Д.Щ.: Ну с тех пор оно как бы подразмылось.

Т.С.: То есть это общая, распространенная практика. И на все профильные вопросы, касаемые города, или городского проекта, или какой-то тематики, связанной с муниципальным управлением, главы приглашаются что на думы, ну, на думах они вообще участвуют, у них просто вот эта специальная лавочка, они там сидят и все слышат. Потому что дума обсуждает в основном бюджетные вопросы, а бюджет – это что? Это субвенции, дотации и бюджеты муниципалитетов.

То есть практика и практика – все прекрасно. Но тут вопрос: это совещательный голос, наблюдательный голос, решающий голос – что из себя представляет градостроительный совет? Это просто интересная вещь. Я полагал, что это профессиональное сообщество архитекторов, урбанистов, специалистов по территориальному планированию развитию и так далее и тому подобное, которые выдают, в данном случае, губернатору или руководству региона профессиональные рекомендации, не связанные с лоббистскими интересами муниципалитетов и муниципальных департаментов архитектуры и градостроительства. Вот тогда бы это была такая, сбалансированная ситуация, когда муниципалитет лоббирует тот или иной проект, причем лоббирует в позитивном качестве, ну, я не знаю, городу такому-то надо простроить микрорайон, а в нем три школы и десять детских садов.

И вот он это лоббирует, он хочет на это найти деньги и ездит в округ, ездит к губернатору, может быть, придумывает какие-то федеральные совместные проекты и защищает. Вот это называется лоббистская деятельность. Собственно, любой глава муниципалитета должен подобную лоббистскую деятельность осуществлять, иначе мы никогда не увидим ни набережных, ни красивых шоссе, ни театров, ни планетариев и так далее и тому подобное.

Но в любом лоббистском процессе есть как положительные стороны, так и, соответственно, отрицательные. Вот для того, чтобы этот отрицательный эффект от лоббистской деятельности муниципалитетов сбить, должны быть оппоненты. У любого проекта должны быть оппоненты, правильно? В любой бизнес-корпорации бизнес-план защищается в виде дискуссии. Не может просто президент компании или какой-нибудь менеджер, ответственный за этот проект, взять и предложить своей компании какие-то расходы для того, чтобы компания рванула вперед. Нет, начинается обсуждение, дискуссия, споры, рубка этого проекта и его приведение в какую-то удовлетворяющую всех форму. То же самое в бюджетных процессах.

Соответственно, то, что было озвучено как результат первого заседания градостроительного совета при губернаторе Югры, на самом деле является подготовленными проектами еще предыдущими властями и Югры, и муниципалитетов. В частности, по Сургуту: Максим Слепов ни к одному из этих проектов, как глава города, фактически не имеет отношения, потому что все это готовилось еще администрациями и Андрея Филатова и даже Вадима Шувалова. Соответственно, он просто мог, как глава города действующий, положить на стол губернатора эти проекты, их презентовать, дать этому выгодную для города Сургута трактовку и, собственно, все. И, собственно, все. Так это просто работает. Я думаю, что для того, чтобы провести это первое заседание, со всех муниципалитетов набрали вот таких крупных, вневременных проектов, и это легло в основу обсуждений на этом первом заседании.

Теперь конкретно по Сургуту, что нас там волнует больше всего. Совхоз «Северное». Было бы прекрасно, если бы на уровне города Сургута власти сделали такую же презентацию перед общественностью, как они это сделали перед Кухаруком в Ханты-Мансийске: что там будет, какие здания, сколько, сколько квартир, сколько тысяч квартир ну и так далее. Вот вся эта инфраструктурная важная вещь, которая позволит горожанам понять, стоит там покупать свое жилье, не стоит, стоит вообще жить в городе Сургуте, потому что он, возможно, благодаря этому новому микрорайону или даже району, территория огромная, превратится еще больше в человейник такой сплошной со всеми вытекающими проблемами – вот это было бы здорово. Это хотелось бы понять.

Там есть беглый взгляд на то, что нарисовано пока даже не на эскизах, а на каких-то примерных мастер-планах. Ну там реально, вот я, например, вижу проблему с заездами, с выездами. То есть все, что мы имеем в 38-м микрорайоне, все, что мы имеем на участке Профсоюзов, Ленина, Чехова, кто вот бывает вот в этих местах, во всех новых микрорайонах, в очень многих новых микрорайонах массовых – вот проблема с парковками, проблема с организацией правильного движения, то бишь одностороннего движения, она там прямо читается. И я думаю, что это все-таки будет типичный массовый жилищный проект. Не надо обнадеживаться. То есть международную архитектурную премию вряд ли город Сургут за этот проект получит.

Ядро. Я скороговоркой: ядро центра города – это проект еще Александра Леонидовича Сидорова, первого мэра Сургута постсоветского. И о том, что ядро должно развиваться как раз комплексно, тогда не было такого термина «комплексное развитие территорий», тогда говорили слово «комплексно» – смысл не меняется. И Сидорова многие критиковали за то, что он за 20 лет ничего не сделал в этом ядре. Но теперь я понимаю, что, может быть, даже и к лучшему, потому что это единственная городская территория, реально центровая такая, реальное ядро города, которая сохранена и которая теперь может использоваться как площадка для крутого, взрывного просто-таки, бомбического проекта, который бы сделал Сургут реально уникальным городом и в Югре, и в целом регионе.

Но, наблюдая за тем, как наши власти топчутся с этим проектом и ничего, опять-таки, связного предложить не могут по его реализации, я боюсь, что мы придем все к той же проблеме, которую мы наблюдаем градостроительной политике и города, и региона, и страны как массового явления строительного. Будут те или иные точечные проекты, не очень друг с другом взаимосвязанные. Доведут до ума так называемую набережную в ядре центра города, разрежут ленточку, повесят себе медали, выдадут грамоты друг другу и скажут: «Вот видите, мы сделали». Вряд ли при этом будет комплексно решена проблема русла Саймы, собственно, самой воды в Сайме, чистоты реки Саймы, ну и, самое главное, нет комплексной презентации того, что там будет построено.

Вот, «Брусника» уже заходит на эту территорию. Видел я тоже эти все эскизы «Брусники» по этой территории, ну, скажем так, этажей поменьше, хотя там есть тоже и выше 14 этажей, по-моему, даже больше. Ну вот то, что «Брусника» строит, вот мы представляем. Вот это вот в ядре центра города будет. А хотелось бы понимать: слушайте, ядро-то и есть ядро. У нас в ядре расположен Сургутский государственный университет с очень нестандартным архитектурным решением. У нас в ядре центра города в каком-то обозримом будущем будет расположена мэрия с муниципальными службами, штаб-квартира «Газпрома», штаб-квартира «Россетей», Дворец торжеств, скромно упомяну все-таки и СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, который начинает с бульвара Свободы эту всю территорию…

В ядре центра города усилиями чиновников, кстати, мы там тоже поучаствовали, в течение нескольких лет создастся и сквер на пересечении Ленина-Свободы, сквер на задворках Дворца торжеств, ну, при развитии предполагается, что это уже будут не задворки, а вполне себе живая территория. А что, собственно, дальше, кроме, опять-таки, жилого микрорайона с встроенно-пристроенными помещениями под коммерцию на первом этаже? Что там будет? Чем эта территория будет принципиально отличаться от любого другого более-менее не поганого микрорайона в Сургуте? Ну чем? Там появятся несколько архитектурных объектов, которые станут центром притяжения жизни горожан? Обсерватория, этот планетарий, театр, «Петрушка» несчастная? Администрация Андрея Филатова…

Д.Щ.: Кстати, да. Собираются же, получается, снести этот вот остов бывшей станции юннатов и там построить «Петрушку» вроде как. И чуть ли там не городской культурный центр, я видел на какой-то из картинок, как будто бы там хотели воткнуть, хотя он должен быть на своем предыдущем месте в районе Строителей, но здесь пока непонятно.

Т.С.: Ну вот, честно говоря, это вот как раз новость для меня. Это Максим Слепов озвучил на градостроительном совете, или пост было такое объявление? До сих пор, по-моему, публично чиновники конкретную такую задачу снести недострой станции юннатов и на его месте построить «Петрушку» не озвучивали. Ради бога. То есть трудно сейчас сказать, это хорошее решение или плохое. Наверное, это движение вперед – это хорошо, правильно? Всяко эта «Петрушка» лучше, построенная и живая, чем мертвый скелет этой станции юннатов, но, опять-таки, речь идет пока что о каком-то точечном, единоразовом проекте.

А что с комплексным развитием территорий? Вот реально, давайте возьмем весь этот кусок от бульвара Свободы, улицы Энергетиков, захватим этот кусок сквер Старожилов, старосургутское саймовское кладбище. По большому счету, в эту территорию должен входить и парк Афганцев, и вот этот вот маленький скверик с фонтаном Важенина возле этих вот полукруглых девятиэтажек на бульваре Свободы, и сквер Энергетиков, если мы туда вот в ту сторону, уже вглубь микрорайона Энергетиков идем. И вот этот вот весь-весь-весь массив зеленый, он переходит плавно через ядро, через территорию Дворца торжеств, СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, он идет туда в сторону «Газпромовскую», в сторону «Тюменьэнерго», в сторону университета и заворачивает, если мы с нашей стороны смотрим, с бульвара Свободы, заворачивает налево и идет туда за ручьем почти до, я не знаю, улицы Федорова, например. Вот все, станция юннатов, вот этот весь огромный… И почти туда до роддома доходим, до перинаталки.

Вот это вот комплексное развитие территорий. Потому что это единая рекреационная зона, она связана лесом, парками, всеми рукавами Саймы, там немножко она Бардаковку захватывает, идет вдоль поймы Бардаковки, где, кстати говоря, сделан вполне себе приличный летний аттракцион частным предпринимателем. То есть, что будет в этой территории, кроме жилищного квартала, который построит «Брусника», за счет чего городу удастся снести несколько ветхих зданий и некрасивых построек, которые уродуют улицу Ленина.

В этой связи, кстати, тоже очень интересно, что будет вот с этими оставшимися четырьмя зданиями вдоль улицы Ленина, она же сегодня Северная, и где вот была раньше баня, которую снесли, теперь следующее здание идет прямо за ней, там какие-то коммерсанты строят заборы, потом идет еще два жилых дом и здание КВД. Это же все тоже подлежит сносу, потому что центральная улица не может терпеть подобную архитектуру, она давно морально и физически устарела. Значит, должны быть переговорные процессы. А если «Брусника» решит эту проблему, это будет великолепно.

Но нам интересно же понимать, а что дальше. Как сама по себе территория станет выдающимся ландшафтным и градостроительным проектом не только города Сургута, но и целом Югры. Вот эти вещи и хотелось бы на подобных градостроительных советах, который провел в первый раз Руслан Кухарук, слышать. И чтобы по результатам подобного обсуждения общественность получала те или иные релизы, которые бы нам давали, общественности, пищу для ума. И мы бы тогда могли как-то планировать, мечтать: «О, как хорошо, вот это вот правильное решение». И это, кстати говоря, раз уж ты про тюменский, опять-таки, опыт, это вполне себе в русле тюменского опыта: рассказывать вперед о тех проектах, которые проработаны детально, проработаны, именно что как комплексное развитие территорий, с учетом каждого нюанса, возникающего на той территории.

И тогда мы точно будем себе представлять: «Угу, вместо снесенного станции юннатов скелета «Петрушка» – круто». Потому что рядом будет, условно говоря, какая-нибудь пешеходная научная тропа, «Сургутский Кремль», сургутские раскопки, еще что-то. А тут будет у нас, ого, у нас тут будет планетарий, а тут, ого, у нас там будет, я не знаю, какой-нибудь филиал музея и так далее и тому подобное. А тут у нас будет пляж, а тут будет катамаран, а тут мы наконец построим культурно-досуговый центр с залом на полторы тысячи мест, а может быть, даже на две, чтобы можно было делать красивые массовые мероприятия с доступной ценой билета. А тут у нас как-то и университет подтягивается со своими возможностями, а тут и мэрия со своим зданием, а вокруг здания такая-то-такая-то-такая-то территория. Вот тогда это будет концепция. И тогда люди будут действительно проводить целые световые дни во всей этой зоне, которую я перечислил.

И под конец. Когда мы проектировали наше здание СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа, для того, чтобы городу, ну, Департаменту градостроительства, на тот момент его возглавлял Андрей Сурлевич, представить, в какое место мы хотим воткнуть наше здание, как оно впишется, что мы хотим этим зданием подчеркнуть, доказать, как оно будет соседствовать с Дворцом торжеств, а мы в один год сдавались в эксплуатацию, как оно будет гармонировать с будущими возможными концептами этой территории, мы нарисовали большой эскиз развития пешеходного городского трафика прямо от сквера Афганцев, парка за Саймой. Мы там нарисовали такой красивый мостик. Мостик, вот прямо вот, где, ну, это я так называю, важенинский фонтан, важенинский сквер, просто тогда «Газпром» при Важенине построил этот фонтанчик, очень оживил этот маленький сквер, а так-то территория была мертвая. Вот такой мостик пешеходный в сторону Дворца торжеств и дальше-дальше-дальше. Люди вдоль Саймы, мимо «Газпрома», мимо второго «Газпрома», будущей администрации, мимо «Тюменьэнерго», «Россетей», университета идут к Сайме, на все ее русла, идут в тот парк, идут к храму, идут к станции юннатов или к «Петрушке». И представляете, да, вот это вот вещь. Это вот люди там просто бы жили и проводили бы активное и очень содержательное время. Вот такого проекта нам очень не хватает.

Я очень надеюсь, что следующий градостроительный совет, будь то он окружной, а может быть, в Сургуте появится, подойдет к обсуждению комплексных проектов по развитию тех или иных территорий городских вот в таком ключе. Комплексно. Комплексно мы хотим, понимаете. Как бы это выглядело комплексно. Вот тогда это будет большое дело, безусловно.

Д.Щ.: Уважаемые зрители, пожалуйста, комментируйте это видео. Рассказывайте, что бы вы хотели видеть в ядре центра города, как бы вы вообще видели процесс принятия этого решения, того, как будет застраиваться эта территория. Обязательно будем читать. Если у вас есть какое-то масштабное мнение, присылайте к нам куда-нибудь на почту или в личку, и мы это даже опубликуем у нас на сайте, потому что тема крайне интересная. Все мнения разумные и конструктивные мы, конечно же, будем принимать и с удовольствием читать. И переходите к следующему нашему видео, оно будет посвящено ларькам, ларькам во дворах. Это вот та тема, которая у нас уже много лет фигурирует, и вот сейчас городские власти нашли какой-то новый подход к этому вопросу. И поехали дальше.