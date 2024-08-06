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​Чирикова: за разведение мяты полевой не посадят, но оштрафуют

Юрист опровергла информацию о том, что мята полевая запрещена

​Чирикова: за разведение мяты полевой не посадят, но оштрафуют
Фото: ru.freepik.com

Ранее мы писали о том, что российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей и даже уголовную ответственность за выращивание шалфея предсказателя и мяты полевой, однако это не совсем так. Лишат свободы только за выращивание шалфея предсказателя, так как он входит в список запрещенных растений, а вот мята полевая ‒ нет. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Российское законодательство довольно серьезно контролирует выращивание определенных видов растений на территории страны. Особое внимание уделяется растениям, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья граждан или использоваться в незаконных целях. Включение растений в перечень запрещенных не случайно. Шалфей предсказателей содержит психоактивное вещество сальвинорин А, способное вызывать сильные галлюцинации и изменения восприятия», ‒ указала эксперт.

Правовое регулирование в этой области осуществляется на основе нескольких документов, основной из них ‒ Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации».

«Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, что напрямую касается и вопросов выращивания запрещенных растений. В дополнение к этому, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает конкретные меры ответственности за нарушения в области культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, ‒ добавила Ольга Чирикова. ‒ Стоит подчеркнуть, что за выращивание запрещенных растений, включая шалфей предсказателей, предусмотрена серьезная ответственность. Административный штраф за такое нарушение может достигать внушительной суммы в 300 000 рублей ‒ для юридических лиц. В случаях крупномасштабного выращивания или при наличии цели сбыта законодательство предусматривает уже уголовную ответственность именно за психотропные наркотические растения, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до 20 лет в самой жесткой квалификации (статья 228.1 УК РФ)».

Ответственность распространяется не только на растения, содержащие наркотические вещества, но и на некоторые сорные растения. Например, за выращивание известного борщевика Сосновского и мяты полевой также предусмотрены значительные штрафы ‒ до 50 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц (статья 8.7 КоАП РФ).

Мята полевая в этом случает относится к списку сорных растений и уголовной ответственности за ее выращивание нет.

Законодательство РФ в этой области постоянно совершенствуется, и список запрещенных растений может расширяться. Гражданам рекомендуют внимательно следить за обновлениями нормативно-правовых актов и воздержаться от выращивания потенциально опасных или запрещенных растений на своих участках. Так они смогут избежать серьезных юридических последствий.

Ранее мы писали о том, что россиянам грозит тюремный срок за сбор краснокнижных грибов. К уголовной ответственности могут привлечь тех, кто совершил преступление с прямым умыслом, а не по осторожности.


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06 августа в 16:56, просмотров: 368, комментариев: 0
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