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​Что делать, если перевели деньги мошенникам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

​Что делать, если перевели деньги мошенникам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

По итогам 2023 года в России совершили почти 700 тысяч преступлений в IT-сфере, более половины из них связаны с финансовым мошенничеством. Как вернуть деньги и защититься от подобных ситуаций в будущем — рассказали эксперты Роскачества.

Прежде всего это преступления, совершенные с использованием методов социальной инженерии, когда людей обманывают, злоупотребляя их доверием. Фишинг – второй по популярности прием мошенников. Они отправляют жертвам сообщения с поддельных сайтов, похожих на официальные страницы банков или интернет-магазинов, и просят ввести данные карты или оплатить товары.

Что делать, если перевели деньги не на ту карту?

Если вы отправили деньги по номеру телефона или карты, но до получателя они не дошли, проверьте корректность платежа. В случае ошибки на одну-две цифры в номере нужно написать заявление в банк. На основании вашего заявления банк обратится к получателю, и, если тот согласится, средства будут возвращены.

В случае отказа вы можете обратиться в полицию. Возможно, ваши действия помогут предотвратить дальнейшие случаи мошенничества.

Благодаря нововведениям ЦБ – блокировке карт при сомнительных переводах – клиенты банков будут защищены от мошеннических действий, так как банки, заключившие договор с сотовыми операторами об обмене данными, начнут отслеживать переводы крупных сумм на незнакомые счета и при подозрительной активности, что обеспечит наибольшую безопасность. При переводе денежных средств банки будут запрашивать подтверждение операции: если операцию совершает владелец карты, то ее блокировать не будут.

Что предпринять в первую очередь?

При переводе денежных средств или предоставлении личных данных на сайте, вызывающем подозрение, необходимо предпринять следующие шаги:

1. Заблокируйте карту.

2. Подайте заявление в банк и укажите в нем номер счета, который Центробанк проверит по базе мошенников. Если на этот счет поступало много жалоб, то его могут заблокировать, а украденные деньги вернуть.

3. Обратитесь в полицию.

4. Свяжитесь со страховой компанией, если ваша банковская карта застрахована.

В каких случаях банк вернет деньги?

По итогам I квартала 2024 года доля возвращенных клиентам похищенных средств в России увеличилась вдвое, но все еще остается незначительной. Финансовые организации возместили пострадавшим от действий мошенников лишь 7,7% от общего объема потерь.

С 25 июля 2024 года банки будут проверять денежные переводы клиентов и возвращать средства, если они были отправлены на мошеннические счета из базы данных Центробанка. Но если перевод был отправлен на счет, которого еще нет в этой базе, деньги не вернут.

Кроме того, банк может вернуть ошибочно переведенные средства, если операция была совершена по ошибке клиента. Однако это зависит от условий договора с банком и политики конкретного финансового учреждения.

По закону банк может расследовать финансовые преступления до 60 дней. В этот период банк должен отреагировать на ваше обращение и предоставить письменный детальный ответ. Если принято положительное решение, то банк обязан вернуть деньги на карту в срок до 60 дней согласно условиям договора. В случае отказа можно обратиться в суд.

Как защитить свои данные?

Специалисты Роскачества составили несколько простых и эффективных правил, которые помогут вам не стать жертвой мошенников и сохранить свои личные данные в безопасности:

  1. Проверяйте сайты, на которых совершаете покупки или оставляете личные данные.
  2. Обращайте внимание на адресную строку браузера, она должна начинаться с «https://», а дата создания сайта не должна быть «на днях».
  3. Никому не сообщайте свои персональные и платежные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций.
  4. Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей.
  5. Регулярно проверяйте историю операций по карте и незамедлительно сообщайте о подозрительных действиях в банк.

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Сегодня в 13:20, просмотров: 179, комментариев: 0
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