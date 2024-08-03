Как лучше поступить с искусственным озером на улице Мира в Сургуте

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают не новую, но интересную точку на карте Сургута – искусственное озеро, появившееся в 34-м микрорайоне. Они рассматривают возможности его благоустройства и превращения в привлекательную зону отдыха для жителей города. Авторы рассказывают о потенциале озера стать новым любимым местом среди местных жителей, и обсуждают, как такие проекты могут влиять на облик и социальную среду города.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы обсудили то, что в Югре появился собственный надзорный архитектурный совет, который будет следить за пространственными решениями на территории округа во всех муниципалитетах. Возглавляет его врио губернатора Руслан Кухарук. И что это означает, что это принесет нашим городам, Сургуту в частности, мы проговорили в предыдущей части. Можете посмотреть, тема очень важная и интересная. Сейчас поговорим про Сургут.

В Сургуте есть такое место в 34-м микрорайоне, на проспекте Мира, где появилось искусственное озеро, практически настоящее озеро. Там утки плавают, там дети тусуются рядом постоянно, там какой-то, правда, еще и мусор есть. И вот нам говорят, что в этом самом озере в черте города, там собирались что-то строить, но теперь уже непонятно, как это все будет происходить. Якобы туда должны вернуться скоро строители и что-то там делать, но озеро уже есть. Как его можно развить и что с ним можно сделать полезного? Вот сейчас бы хотелось обсудить, как бы ты видел такую территорию. Она очень странная, максимально странная, но она сложилась именно так, как сложилась сейчас. Какая перспектива могла бы ее ждать, если бы подойти к этому вопросу максимально разумно?

Тарас Самборский: Я бы так и оставил там озеро. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого, и часто решения принимаются… Многие решения подсказываются самой ситуацией. Вот возникла такая интересная ситуация. На месте котлована образовалось озеро. Видимо, там грунтовые воды высоко, там ключи какие-то бьют. Если нет тяжелой истории с собственником этого земельного участка или объекта незавершенного строительства, а я предполагаю, что при настрое властей там не будет тяжелой ситуации, мы это тоже много раз обсуждали, сделать проект, благоустроить и дать жителям вот этого района такую прекрасную рекреационную зону. Это путь очень многих городов.

Я как-то даже хотел делать целый цикл сюжетов для Youtube и выставлять у нас, может быть, даже и вернусь к этой идее, потому что я много путешествую, я вижу разные города и наблюдаю, как из ничего не значащей какой-то природной ситуации вдруг возникает целый ландшафтный объект и становится местом активного отдыха горожан. Вот течет ручеек, как у нас где-то есть тоненький ручеек под названием исток Саймы, вот он течет через помойки, через грязь, добивается все-таки до своего русла. Если бы, кстати, у нас не было такое большое русло самой Саймы, мы бы и не знали, что существует какая-то река Сайма. Потому что реально – это такой вот ручеек 20-30 сантиметров.

И вот, власти делают запруду, выкапывают по его ходу несколько небольших озер, как правило, в этих озерах заводится рыба или ее специально заводят, и местные жители даже могут ходить с удочкой. Вот, вышел из дома своего, из панельного дома, наверное, все-таки я подарю такой сюжет сделаю, это очень интересное видео получится. Потому что совершенно социалистический микрорайон, совершенно ужасная вот эта наша такая, добротная, советская архитектура. Сделали реновацию всех домов, сделали новые фасады, окна, все поменяли, а самое главное, из огромного пустыря, в зарослях которого в кустах протекал этот ручеек, сделали такую каскадную гидросистему. И люди там проводят все свое свободное время. Там беговые дорожки несколько километров, там кафе, там какие-то спортивные вещи все. И я это вижу в очень многих городах.

То есть не надо какие-то прикладывать гигантские усилия для того, чтобы «давайте спасать Сайму». Вот 30 лет или 50 лет мы слышим об этом. Ну что ее спасать? Вам любой, господи, доцент кафедры, я не знаю, зоологии, биологии, гидрологии расскажет, как это делается. Но просто один раз потратиться на проектирование мероприятия. Тот же Руслан Кухарук вам подскажет, я не знаю, или Сергей Михайлович Сарычев, который много лет был первым вице-губернатором Тюменской области, у которого днями юбилей, можно его поздравить таким образом, пожелать долгих лет. Он вам расскажет, как делается, я не знаю, из грязной речки под названием Тура в Тюмени большой, красивый, привлекательный архитектурно-социальный объект. Как подготовка осуществляется, проектирование, изыскания, как находятся деньги в бюджете страны на этот проект, и как все грамотно проводить по документам, чтобы деньги точно пришли, а не где-то там только планировались. Так вот, вернемся к этому озерцу. Если ситуация позволяет, мне кажется, надо сделать озеро, благоустроить, лавочки, какие-то пирсы. Ну и все, и вот такую вот прекрасную вещь подарить горожанам. Это будет в правильном зачете и в правильном портфолио у наших новых местных властей. Идея остроумная.

Д.Щ.: Но вот, кстати. Я сейчас, прямо сейчас даже зашел, специально посмотрел: в Тюмени я сходу вижу два пруда, таких вот, небольших. Просто в разных районах, в черте города, даже в черте объездной дороги. Один называется пруд Южный возле Червишского тракта и Федюнинского – объездной дороги. Там тусуются люди, все у них там хорошо. Там недалеко тоже еще один пруд есть, пруд Утиный, на 50 лет ВЛКСМ. В Батуми, где я отдыхал, например, казалось бы – вот у тебя море буквально очень недалеко, но там есть парк 6 Мая, и там есть тоже такой пруд, там постоянно сидят люди с удочками, там постоянно кто-то тусуется, кто-то на катамаранах катается. Там даже установили фонтан, который прямо с пруда бьет огромной струей вверх. Иногда, когда ветрено, если кто летом приезжал, сидишь – и до тебя прямо ветер доносит все эти капельки от этого фонтана, охлаждаешься. Хорошо, приятно. То есть это такое, это дело, которым местные власти занимаются.

Т.С.: Нет, ну ты берешь, я не знаю, какой-нибудь скоростной самолет и путешествуешь просто по России. Возьми Екатеринбург, возьми Москву. Какой соблазн у девелоперов, я не знаю, Патриарший пруд, ну, на Патриках, закопать и построить там жилищный комплекс. Представляете, да, там какие деньги. А, тем не менее, в центре Москвы существует пруд. И кстати, там в той же Москве таких водоемов очень много. И власти, к счастью, не идут на поводу у коррупциогенных запросов девелоперов, а сохраняют это и делают радость горожанам.

Слушайте, Сургут может быть просто городом водоемов. Мы миллиард раз говорили о неограниченных практически возможностях реки Бардаковка. Если ее почистить, если выгнать весь архитектурный ужас, который там был понастроен за последние 20 лет, вот просто снести, разменяться с предпринимателями, забирать у них эту собственность, сносить, давать им в каких-то технопарках новые помещения – это, опять-таки, элемент политики, которую проводят все нормальные, умные муниципалитеты мира.

Что, вы думаете, какие-нибудь демократические власти Валенсии, чтобы построить свой огромный, вот этот современный технопарк, реализовали идею только одним своим желанием? Нет, у них был тяжелейший процесс многолетний выкупа земли, выкупа собственности, размена с владельцами, они переводили людей в другие места, а потом только осуществили свой проект. Это нормальная практика. Если бы в Югре, в каждом муниципалитете те же технопарки или промышленные зоны строились в соответствии с современными логистическими правилами, это бы очень здорово облегчило муниципалитетам задачу расселения объектов предпринимательской инфраструктуры.

А река Бардаковка – это сборище вот этого серого и черного предпринимательства, вот эти все шиномонтажки, эти все какие-то магазины странные, эти всякие купцы, вот эти ужасы. Вот все, что там понастроено, вот это все надо разводить, уводить вообще в современные технопарки, в современные логистические центры. А, вот этот кошмар, который сейчас на объездной строится, логистический центр «Пятерочки» – это же просто, это преступление. Вот просто – это не архитектурное преступление, это просто физическое преступление перед городом Сургутом, перед горожанами, потому что этого делать категорически нельзя. Вот это все надо, наоборот, за город выносить, а там это во всем мире прекрасно строится без создания заторов на городских автомагистралях.

Так вот, к озерам. Это все прекрасно. Но важно еще на другое обратить внимание: идея эта обсуждается, потому что возник вопрос, что делать с этим недостроем как таковым. А вот проблема недостроев в Сургуте – это еще одна серьезная градостроительная проблема. Недостроев много. За последние годы, да, собственно, только не за последние годы, а за все последние 35 почти постсоветских лет, мне известен единственный случай, когда снесен недострой. Это вот это строение на ГРЭСовском пятачке. Так? И то, в свое время именно власти города позволили там возникнуть быдло-проекту, который, очевидно было любому профессиональному архитектору, я не знаю, любому, на тот момент, комитету по экономике и прогнозированию городскому, что данный предприниматель это не вытянет – это невозможно. У него нет на это денег, он занимается примитивной торговой деятельностью, держит три бутика в подвалах каких-то торговых центров. Как он может построить современное здание на одном из самых видимых мест городского ландшафта?

Это ответственность властей. Ничего не сносится, а долгостроев очень много. Долгострои—это плохо. Не находятся какие-то решения, которые могли бы дать тому или иному объекту долгостроя новую жизнь. Сейчас не будем перечислять. Есть эти объекты, мы их все знаем. И здесь тоже должен быть какой-то нетривиальный подход городской власти. Где-то надо привлекать федеральные или региональные деньги и затаскивать под реконструкцию долгостроя необходимый социальный объект. Где-то надо его сносить, этот долгострой. Где-то разводиться с предпринимателем, давать ему другую территорию, земельный участок, а забирать у него это и тоже сносить, и делать рекультивацию земли и дальше какое-то развитие.

В общем, два аспекта: если есть долгострои, их надо убирать – это делает более здоровой городскую среду; второе, если сама ситуация подсказывает какое-то нетривиальное решение, надо идти этим путем. Вот история с озером – это ровно тот случай, когда можно сделать красивый объект. И вообще, как бы посмотреть нашему Управлению лесопаркового хозяйства. А где еще в городе есть подобные возможности, и, может быть, создать программу по созданию рекреационных гидросооружений на территории города Сургута, а может быть, вместе на территории Сургута и Сургутского района. Мне кажется, Сургутский район и его глава Андрей Трубецкой в этом направлении думают, и их задумки по паркам, по рекреациям, они интересны, весьма интересны. И кстати, формат реализации их парка, вот в Барсово, он очень хороший. Он, конечно же, гораздо более современный, чем те парки, которые мы видим последние годы в Сургуте. Вот эти опыты надо использовать, как-то синергировать усилия и толкать, толкать наш ландшафт вперед и делать его уютным, разнообразным.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Будем завершать наш разговор сегодня. Вы можете нас смотреть на Youtube и ставить нам лайки для того, чтобы продвигать всю эту историю. Пишите комментарии, спрашивайте, что интересно, предлагайте темы. Полный текст расшифровки будет доступен на siapress.ru, там же читайте все остальные наши тексты, там много чего интересного. И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, поговорим о чем-то важном. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.