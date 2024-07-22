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​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера

Югорчанам напомнили, как правильно пользоваться домашним кондиционером летом

​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера
Фото: ru.freepik.com

Кондиционеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивая комфорт в жаркие летние дни. Однако, наряду с очевидными преимуществами, они могут принести и вред, если использовать их неправильно. О том, как правильно охлаждаться − рассказала участковый врач-терапевт БУ «Няганская городская поликлиника» Людмила Арабаджи

Первая, и самая очевидная опасность кондиционера связана с переохлаждением: сухой кашель, насморк, боли в горле, ушах, шее, пояснице. Струя холодного воздуха, направленная на человека, не может вызвать невралгию, но способна запустить приступ, если заболевание есть. Важно поставить рабочий стол как можно дальше от оборудования, а в автомобиле отрегулировать так, чтобы поток был не в лицо, а на лобовое стекло или в ноги.

Постоянно работающий кондиционер приводит к снижению влажности в помещении. В свою очередь, это способствует передаче респираторных инфекций: вирусные частицы дольше задерживаются в сухом воздухе, увеличивая шанс, что кто-нибудь их вдохнет и заболеет. Если в закрытом помещении кондиционер долгое время перегоняет один и тот же воздух, то происходит негативное влияние на кожу, слизистую (пересыхание). Если долго находиться в таком помещении, то содержание кислорода в воздухе снизится, и мозг его недополучит. В итоге может появиться цефалгия (разболеться голова).

Помимо «личных» кондиционеров, опасность могут представлять и центральные системы в офисах или супермаркетах. При использовании человек может подхватить «болезнь легионеров», которая вызывается особым видом патогенных бактерий. Они быстро размножаются в теплой воде, которая как раз находится в единых резервуарах централизованных систем. При попадании бактерий в легкие человека может развиться атипичная пневмония, что в дальнейшем может привести к серьезным последствиям.

Однако и польза от кондиционеров, конечно, тоже немалая. К примеру, душный воздух, жара особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых и детей. У них несовершенная система терморегуляции, эти лица не могут быстро приспособиться к жаре, следовательно, при правильном использовании и уходе за кондиционером польза использования будет очевидной.

Пять лайфхаков при использовании кондиционера:

1. Проветривать помещение как минимум два раза в день. Достаточно открывать окно на 15 минут.

2. Не ставить очень низкую температуру. Разница температур не должна превышать 5-7 градусов. На улице 25 градусов, то в помещении должна быть установлена температура не ниже 20 градусов.

3. Пациентам с невралгией тройничного нерва, чтобы избежать приступа, имеет смысл поставить рабочий стол как можно дальше от кондиционера, а в автомобиле отрегулировать оборудование таким образом, чтобы струя холодного воздуха выходила не в лицо, а на лобовое стекло или в ноги.

4. Если из-за кондиционера сохнет кожа, можно купить увлажнитель воздуха. Лучше приобретать устройства, которые позволяют регулировать влажность: чтобы не завелась плесень (относительная влажность в пределах 30-50%).

5. Во избежание роста бактерий менять (мыть) фильтры кондиционеров в соответствии с графиком, который рекомендует компания-производитель.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 56, комментариев: 0
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