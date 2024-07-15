Глава Сургута рассказал о первых результатах после обходов города

Первые рабочие дни нового главы Сургута Максима Слепова были посвящены обходам города. В первую очередь мэр прошелся по микрорайону «Строитель», который находился в центре его депутатской деятельности. Внимание уделили и другим улицам, в том числе и центральным.

«Выбоины на внутриквартальных проездах, ведущих к улице 30 лет Победы, проезду Дружбы, по улице Сибирской в направлении парка «За Саймой» залатали. Подъезд к парку со стороны проезда Тихого и улицы Московской отсыпали асфальтогранулятом. Подходы к крупнейшему в городе парку стали чище, удобнее и для пешеходов, и для водителей», − рассказал Максим Слепов в своих соцсетях.

На следующей неделе работы продолжатся: дорожники планируют отсыпать асфальтовой крошкой стоянки у электрозаправки на входе в парк «За Саймой» и со стороны улицы Ивана Кайдалова.

Глава Сургута пообещал, что позже поделится результатами и по другим микрорайонам.