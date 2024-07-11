Эксперт рассказал, как будет работать механизм возврата похищенных мошенниками денег без обращения в суд

25 июля в России в силу вступит закон, благодаря которому клиенты банков смогут вернуть деньги, похищенные мошенниками, без обращения в суд. По данным Центробанка, в прошлом году россияне лишились почти 16 миллиардов рублей. По новым требованиям банк будет обязан возместить украденное в течение 30 дней. Как будет работать механизм возврата похищенных денег, и остановит ли это волну финансовых мошенничеств, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления УрГЭУ Майя Львова.

Банки обязаны отслеживать подозрительные операции по картам своих клиентов. К таким относятся несколько крупных денежных переводов за короткий срок, вывод средств сразу после их поступления на счет, переводы в другие страны или выполнение банковских операций ночью — нетипичное поведение владельца счета.

С 2020 года Центробанк регулярно проводит киберучения, где оценивается информационная безопасность банковских систем и возможный ущерб в случае реальных атак на инфраструктуру компании. Только в прошлом году участниками стали 373 финансовые организации. Решена проблема с подменой номера: теперь преступники не могут использовать IP-телефонию, которая была очень популярна еще пару лет назад.

Кроме того, банки ведут базы данных мошенников и сотрудничают с операторами связи. Так, если на смартфоне клиента установлен определитель номер, его предупреждают, что, вероятно, звонят аферисты. Также Банк России выявляет фишинговые ресурсы и инициирует их блокировку. В прошлом году были направлены обращения на ограничение доступа к 34 тысячам подозрительных интернет-ресурсов. Свыше трех тысяч ресурсов заблокировано благодаря взаимодействию с регистраторами доменных имен.

С 25 июля 2024 года банк будет обязан возместить украденное в течение 30 дней после обращения клиента, если одобрил перевод средств на счет, который находится в «черном списке» ЦБ РФ, или не удостоверился, что деньги переводятся с согласия владельца счета, или перевел деньги после того, как клиент сообщил, что потерял банковскую карту.

Еще одно нововведение – двухдневный «период охлаждения». Если клиент попытается отправить деньги на подозрительный номер, перевод задержат на 48 часов. Предполагается, что за это время человек может передумать или осознать, что имеет дело с аферистами, и отменить операцию. Кроме того, закон обязывает банки отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД России.

Введение нового закона − шаг навстречу клиентам банков. Действия банков ориентированы на защиту своих ресурсов, своей репутации и защиты клиентской базы. Но если человек сообщил мошеннику личные и финансовые сведения (данные карты и владельца, трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код), то ответственность с банка снимается.