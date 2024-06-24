Сообществу неравнодушных сургутян нужно подумать, как спасти «Аврору»

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» вновь оказалось в центре внимания местных властей. После того, как сорвался проект концессии, представители администрации вернулись к теме возможного сноса некогда важного и заметного с точки зрения культуры и городской жизни здания. В думе Сургута, напротив, звучат призывы не сносить его, а искать возможности вернуть к жизни. Что происходит с «Авророй» – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – журналист, мой коллега – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про одну вещь, но вещь важную. Мы уже неоднократно упоминали проблематику кинотеатра «Аврора», уже ныне бывшего кинотеатра «Аврора», в наших выпусках. Ситуация следующая, обрисую ее в общих чертах для того, чтоб мы могли сделать какие-то промежуточные выводы.

Не так давно еще предполагалось, что «Аврору будут реконструировать за счет инвестора. Инвестор собирался открыть там молодежный центр с общепитом. Общепит здесь важная вещь, потому что он является инструментом, собственно, монетизации. То есть объект, при какой-то его социальной направленности, будет генерировать выручку благодаря продаже какой-то еды. Предполагалось, что будет так. И на моменте получения банковских гарантий эксперты сказали: ребят, вот эта вот концессия с использованием общепита невозможна. Потому что ее у нас там не написано в законе, это все можно легко откатить, и, в общем, было понятно, что сейчас, если эти деньги будут инвестированы, потом может какой-нибудь человек, какой-нибудь чиновник, написать какую-нибудь заявку в прокуратуру, вся эта сделка будет расторгнута, и инвестор потеряет деньги. Поэтому инвестор сказал: «Нет, извините, мы тогда от этого проекта отказываемся».

Как выяснилось, все это время не сильно кто занимался «Авророй». Ее даже не сильно охраняли, она стояла открытая, там лазили дети, там тусовались бомжи, там случился пожар. Только после этого ей заварили двери, все законсервировали, и теперь там вроде как какая-то даже охрана прогуливается мимо нее, посматривая, чтоб все было в порядке. Естественно, город тут же заговорил о том, что, наверное, раз никто не хочет «Авророй» заниматься, мы ее снесем. В свою очередь, депутаты, в том числе депутат Болотов, скоро, кстати говоря, мы с ним еще раз запишем «Особое мнение» и, наверное, про «Аврору» тоже подробно поговорим, сказал, что не стоит сносить, потому что «Аврору» можно реконструировать. То есть буквально там 10 миллионов, 10-20, и объект может сохраниться, жить дальше. Давай подведем итоги вот этой вот ситуации, промежуточные, разумеется. Как бы ты ее сейчас охарактеризовал? Что, возможно, скорее будет происходить дальше?

Т.С.: Наконец-то в Сургуте нашелся хоть один публичный весомый человек, который высказался однозначно в пользу спасения здания кинотеатра «Аврора», и этим человеком оказался депутат городской Думы Владимир Болотов. Да, это радостное событие, потому что кладбищенское молчание просто-таки всех возможных лидеров общественного мнения на эту тему красноречиво говорит о полном упадке и распаде сургутского общества гражданского. Надеюсь, что после Болотова найдутся другие смельчаки, которые не побоятся прямо сказать очевидную вещь: отношение к Авроре» со стороны сургутских управленцев – это безобразие.

Заявления о сносе этого здания непрофессиональны и носят конъектурный характер, который прикрывает, честно говоря, все более неприятные подозрения. Потому что настойчивость, с которой уничтожается совершенно пригодное, приемлемое, приличное, в том числе с архитектурной точки зрения, здание, не имеет никакой логики с точки зрения нормального обывателя. А мы в вопросе здания кинотеатра «Аврора» защищаем позицию и точку зрения нормальных сургутских обывателей, которые, к счастью, в городе еще есть и могут высказывать какую-то на этот счет позицию. Позиция, собственно, очень простая, и она состоит из ряда вопросов и ряда предложений в адрес чиновников.

Начнем с вопросов. Почему в подобных процессах, в подобных проблемных процессах, сургутская власть каждый раз демонстрирует один и тот же подход – уничтожение? Вообще это традиция, это просто традиция. Одна из самых первых моих статей в 1989 году еще, тогда еще в газете «К победе коммунизма», называлась «Уничтожение». Целую полосу я посвятил уничтожению Старого Сургута. Я очень много о нем писал и говорил, и в нашем проекте мы с тобой об этом говорили. Вот весь подход городской власти к тому, что составляет или могло бы составлять историческое, культурное, я не знаю, смысловое наследие города – это уничтожение.

Вот есть Старый Сургут. Вместо того, чтобы думать о создании кварталов традиционного бытового северного уклада, городские власти, тогда еще, в 80-х годах, в начале 90-х годов, просто прошлись бульдозером по удивительному району ради того, чтобы Компания «Тюменьэнерго» могла поставить там свои пятиэтажки. Мы про Дом пионеров говорим так много, что не только мозоли на наших языках уже стерлись, уже мозоли на ушах наших слушателей отросли гигантского размера. Но, а если называть вещи своими именами, что это, как не уничтожение? Планомерное, сознательное уничтожение последнего образца деревянной сургутской эпохи. И никаких других слов, кроме как планомерное проведение политики по исчезновению Дома пионеров, у меня не находится. Это совершенно теперь уже очевидно.

Потому что невозможно представить, что за 30 лет чиновничество в одном из самых богатых городов страны не может придумать решение столь тривиальной для любого выпускника архитектурного института проблемы под названием реконструкция деревянного двухэтажного здания. Ну вот, теперь у нас еще и кинотеатр «Аврора» в списке жертв бездействия. И с «Авророй» уже история идет, ну, она шла по нарастающей, и теперь мы видим просто какую-то кульминацию вот этого идиотизма, когда ни одно ответственное лицо, отвечающее ни за культуру, ни за финансовую политику, ни за градостроение не может связно объяснить, что же городская власть хочет предпринять либо для спасения этого здания, либо для его уничтожения с целью создания на этом месте какого-то нового выдающегося проекта.

Судя по тому, как в городе строятся скверы и парки, мы понимаем, что за явления о том, что вместо «Авроры» будет какой-то там сквер, не надо воспринимать серьезно и сильно на это надеяться. Хотя бы потому, что, собственно, само здание «Авроры» и так уже окружено вполне себе приличным сквером. И я бы на месте городских властей элементарно бы навел порядок вот в этом месте, сделал бы его действительно уютным, красивым, безопасным, светлым, а не сборищем в темное время суток бомжей и наркоманов. Но, если у нас из «Авроры» сделали сборище бомжей и наркоманов, то что мы говорим о скверах.

В этом же ряду у нас станция юннатов, про которую тоже вот какое-то бубнилово идет больше 20 лет, и кроме вот этого «бум-бум-бум-бум-бум» мы ничего не слышим. То есть мы понимаем так: в свое время, в соответствии с генеральным планом города Сургута, городская власть выделила какие-то, надо полагать, серьезные деньги на проектирование и даже строительство очень классного проекта, улучшающего городскую среду, очень востребованного у городского населения – станция юннатов. Я так думаю, что станция юннатов могла бы превратиться со временем в нечто большее, ну, если не в зоопарк, то в какой-то такой популярный научный кластер для сургутского населения и для наших гостей. Вдруг на каком-то этапе все это стопорится, и оно не движется никуда.

По прошествии нескольких лет, видя, как и каким образом территория вокруг предполагаемого объекта станции юннатов застраивается, чем оно застраивается, кем оно застраивается, начинают терзать очередные смутные сомнения: а не застопорил ли кто-то этот проект сознательно для того, чтобы под видом необходимости сноса недостроя станции юннатов отдать и этот кусок земли застройщикам, угробить его очередными многоэтажками или среднеэтажками, очередным жильем массовым, и таким образом угодить или отработать какой-то чей-то социальный заказ, очередного девелопера? Я думаю, что тенденция застройки территории вокруг станции юннатов последние 10-15 лет говорит в пользу именно моей вот этой версии.

Дело там точно так же нечисто, как и с «Авророй», как и с Домом пионеров, как и, в общем-то, со многими другими объектами, которые могли бы в Сургуте возникнуть. Вспомним общегородскую дискуссию о вот этом перекрестке Мира-Островского, когда горожане не хотели там храма, а местная власть продавила это решение, сделали там храм. Я не против храма, я против того, что планетария в Сургуте не будет, видимо, уже никогда, а храмов у нас очень много, и стоят они пустые, эти храмы. И деньги, которые спонсоры тратят на те же объекты религиозного культа, речь же идет не только о православных храмах, очень много денег спонсируется и на мусульманские мечети, и на храмы других конфессий, они могли бы прекрасно работать на развитие культуры, науки и других популярных развивающих направлений в нашем городе.

Но мы, кстати говоря, потеряли в этом списке интересных потенциальных объектов «Вершину». Вот стало известно, что выкупили ее наконец. Некая дагестанская фирма за 600 с чем-то миллионов рублей. Что ж, не будет у нас и в «Вершине» никакого, ни музейного, ни культурного кластера, ни «Петрушки» там не будет, ничего там не будет. Будет там, видимо, торговый центр. Ну, посмотрим, какой это будет торговый центр. Я бы вослед заявлению Владимира Болотова предложил бы сургутской общественности создать некое неформальное движение общественное под условным названием «Аврора», которое бы занималось публичной защитой подобных объектов, как «Аврора», как Дом пионеров, как станция юннатов, возможно, какие-то другие объекты или земельные участки, которые могли бы послужить с пользой городу Сургуту.

Д.Щ.: Я просто напомню про сургутский вокзал, который был уничтожен.

Т.С.: Сургутский вокзал, который был уничтожен, безусловно. К вопросу об уничтожении. И это бы общественное движение могло готовить такие предэскизные предложения по вариантам спасения, сохранения и придания нового смысла перечисленным объектам и многим другим. Ни к чему не обязывающая вещь, она могла бы работать на какой-нибудь там медийной площадке, на социальных сетях и на каком-то таком городском форуме, где бы подобные идеи как минимум хотя бы обсуждались. Еще раз. Меня очень возрадовало то, что один из заметных депутатов, и вообще, просто сургутских деловых деятелей, общественных деятелей, Владимир Болотов заявил то, что он заявил по «Авроре». Очень хочется надеяться, что кто-то присоединится к этой позиции и поддержит его гласно, а не кулуарно, и все-таки нам удастся отстоять здание кинотеатра «Аврора».

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое отношение к вопросу по «Авроре» у нас под этим видео. Читайте расшифровку этого разговора нашего на siapress.ru. Читайте siapress.ru в принципе – там много интересного. И до новых встреч. Через неделю снова увидимся, поговорим о важных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.