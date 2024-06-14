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«Аврора» на замке: что произошло с бывшим кинотеатром после пожара

Пытаются ли спасти бывший кинотеатр «Аврора» от очередного пожара

«Аврора» на замке: что произошло с бывшим кинотеатром после пожара
Фото: siapress.ru

Накануне, 10 июня, в заброшенном здании кинотеатра «Аврора» в Сургуте случился пожар. Возгорание быстро ликвидировали, благодаря внимательности прохожих. Как сейчас выглядит «Аврора» и есть ли риск, что пожар повторится — читайте в нашем материале.

«10 июня в 16:16 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом здании в городе Сургуте по проспекту Ленина, 47. На момент прибытия первого подразделения пожарной спасательного отряда наблюдался черный дым с кровли. В результате пожара на кровле поврежден мусор на площади два квадратных метра. Первое подразделение прибыло в 16:21, локализация в 16:28 и ликвидация открытого горения в 16:29», — сообщили siapress.ru в пресс-службе МЧС России по Югре.

На выезд приехали пять единиц техники и 19 человек личного состава. На вопрос, установили ли причину пожара — ответ был следующий: «На месте работал дознаватель, он устанавливает причину пожара. Это не быстрое дело, пройдет некоторое время, после уже будут ясны результаты».

Запрос о том, как охраняется объект сейчас, направлен в администрацию Сургута, на момент публикации ответа еще нет. Информацию сообщим сразу, после получения.

Корреспондент siapress.ru решил проверить безопасность заброшенной «Авроры» самостоятельно, и узнал, как здание выглядит сейчас.

Были проверены двери, через которые можно было бы попасть в здание. Все возможные проходы заблокированы приваренным арматурным прутом.

На некоторые двери вкручены несколько болтов.

Окно и еще один проход заварены прочной железной решеткой.

К окнам, которые находятся на первом и втором этаже здания болтами прибиты деревянные панели.
На данный момент здание выглядит недоступным для прохода в него. Все конструкции держатся прочно.

Напомним, что бывший кинотеатр «Аврора» горит не в первый раз. В 2021 году в зрительном зале случился пожар, причиной которого стал поджог.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 308, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:52
Это слабость и импотенция обезглавленной городской власти.

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