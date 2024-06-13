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​В каких странах можно пользоваться картой МИР? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россиянам рассказали, в каких странах можно расплачиваться картами МИР

​В каких странах можно пользоваться картой МИР? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

После того, как российские карты Visa и Mastarcard перестали работать за границей, все туристы России перешли на карты МИР. Однако, страны начали отказываться и от них. В каких странах карта МИР еще работает — читайте в нашем обзоре.

В феврале 2024 года под санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир». На стороне платежной системы изменений не произошло, но теперь зарубежные банки сами принимают решение, проводить платежи через «Мир» или нет. Часть операторов из стран, где ранее принимали карты МИР, отказались от работы с этой платежной системой.

Ситуация стремительно меняется, поэтому перед поездкой в одну из стран, где карты МИР принимаются, желательно уточнить детали по ее использованию у туроператора или у поддержки своего банка.

Где карты МИР принимают без ограничений

Без ограничений продолжают принимать карту МИР в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. Можно расплачиваться картой в магазинах и снимать наличные. У некоторых банков возможны комиссии за снятие наличных.

В других странах карты МИР принимают с ограничениями: или карты поддерживают только определенные банки, или можно расплатиться, но нельзя снять наличные.

Армения

С картой МИР продолжает работать только банк «ВТБ Армения». В банкоматах можно снять наличные.

Казахстан

В банкоматах ВТБ можно снять наличные. Расплатиться картой нельзя.

Таджикистан

В офисах банка Dushanbe City возможно снятие наличных, но ситуация меняется, проверенной информации мало.

Куба

По всей стране есть банкоматы с наклейками МИР. Там можно снимать наличные. В некоторых кафе и магазинах можно расплачиваться картами.

Венесуэла

Карты МИР принимает крупнейший банк страны Banco de Venezuela. Картами можно расплачиваться в популярных туристических местах.

Вьетнам

Карты МИР принимает банк ВРБ (Вьетнамско-Российский совместный банк). В банкоматах этого банка можно снимать наличные. Картами МИР можно расплачиваться в заведениях, где установлены терминалы ВРБ.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 210, комментариев: 0
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