Как на россиян повлияет модернизация налоговой системы

Минфин РФ планирует модернизировать налоговую систему. Ведомство разработало параметры новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 года. Что такое прогрессивная шкала НДФЛ, и в чем ее польза, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ Алексей Попов.

Прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает повышение налоговой ставки при росте доходов физического лица. Это существенное отличие от существующей системы. Сейчас действуют только две ставки: 13% - для доходов в пределах 5 миллионов рублей в год и 15% - для доходов свыше этой суммы.

Есть и иные ставки, например, 35% для специфических доходов в виде выигрышей и призов, но на практике они встречаются реже. Предложенный же вариант предлагает пять интервалов размера доходов и столько же ступеней процентных ставок.

Отмечу, что такая система довольно успешно реализуется в Европе, США, ряде стран Азии (Индия, Китай, Индонезия), Латинской Америки и Африки (Бразилия, Аргентина, ЮАР). Впрочем, и для России это не ново. В 90-ые мы уже платили НДФЛ по прогрессивной шкале, так что новое – это хорошо забытое старое.

Как ожидается, под прогрессивную шкалу попадет незначительная группа налогоплательщиков. При этом, если связывать высокие доходы с квалификацией работников, то новая система затронет наиболее востребованных сегодня специалистов, (программисты, инженеры, научные работники), которые должны формировать, так называемый, средний класс, что, на мой взгляд, не является положительной тенденцией.

В то же время повышенное налоговое бремя не коснется незащищенных слоев населения. Более того, предложены проекты «налогового кэшбэка» для семей с детьми, благодаря которому фактически налоговая нагрузка может быть снижена с 13 до 6 процентов. Сейчас по такой ставке облагаются доходы самозанятых с годовым заработком до 2,4 миллионов рублей, и этот предел сохранится в ближайшей перспективе.

В целом, полученные доходы от повышенных ставок позволят перераспределить расходы бюджета на такие приоритетные направления, как оборонная промышленность, развитие IT-технологий, медицину и другие.