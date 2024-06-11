Главное, что врио губернатора Югры обсудил на первой рабочей встрече в Сургуте

Накануне, 10 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел первую рабочую встречу с исполняющей обязанности главы Сургута, депутатами Государственной Думы, Тюменской областной Думы и Думы Югры и Сургута, и заместителями главы города.

«Сургут — это первый город, который посещаю в рамках выездных совещаний. В том числе, потому что это самый первый город по численности населения. Но еще одно обстоятельство позволило нам Сургут первым включить в нашу рабочую поездку — это 430-летие города. Люди, которые живут, трудятся на Сургутской земле, это, конечно, трудяги, люди, которые сегодня не только работают над тем, чтобы город по многим показателям успешно развивался, вносил существенный вклад в развитие округа и в целом нашей страны», — отметил Руслан Кухарук.

Главными вопросами на встрече стали транспортная доступность в новых микрорайонах города, расселение аварийного жилья, комплексное развитие территории, ремонт и строительство дорог, благоустройство. Подробнее об этом в нашем материале.

Транспортная реформа

Руслан Кухарук получил в социальных сетях большое количество жалоб от местных жителей по поводу транспортной реформы. В ходе встречи временный глава региона потребовал пригласить перевозчика, чтобы услышать полный расклад по данной ситуации.

«Одно из первых мест в мониторинге обращений — это работа общественного транспорта. Были приобретены 40 новых автобусов. Уже год, как перезагрузка произошла, но люди все еще задают вопросы. Значит, здесь вопрос касается не только каких-то новых маршрутов. Реальная проблематика сегодня есть. С учетом того, что завтра мы этот вопрос будем обсуждать, прошу на встречу пригласить перевозчика с полным раскладом всего того, что касается текущей ситуации с потребностями», — обратился Кухарук к сотрудникам Администрации Сургута.

По мнению врио губернатора Югры, важным является не только решение вопроса с маршрутом, но и наполнение необходимого количества автобусов, которые позволят комфортно передвигаться по городу. По его словам, в Сургут необходимо закупить 170 автобусов большого и среднего класса.

Напомним, что транспортную реформу в Сургуте инициировал мэр Андрей Филатов в мае 2023 года. Тогда он заверил, что после покупки автобусов и изменения маршрутов среднее время поездки по городу составляет примерно 30 минут. Администрация Сургута добавила, что с начала реформы количество автобусов для перевозки граждан выросло с 152 единиц до 180.

Состояние дорог

Руслану Кухаруку поступила следующая жалоба от местного жителя: «Усольцева, 26. Одному богу известно, когда построят дорогу в сторону улицы Аэрофлотской». Прочитав комментарий сургутянина, врио губернатора заверил, что какой бы финансово затратной история, связанная с проектированием новых дорог и развязок, ни была, жителям важно показать очередность решения и перспективу.

Временный глава Югры пообещал держать эту проблему на контроле и приложить все усилия для ее решения. Поддержка с его стороны дает надежду на ближайшие реальные изменения в Сургуте для горожан.

Аварийные дома

Расселение аварийного жилого фонда также является важной проблемой для Сургута. Руслан Кухарук заявил об огромном спросе на новые микрорайоны. По его мнению, Сургут обладает градостроительным потенциалом и площадками, пригодными для вовлечения в комплексного развития территорий.

«Надо рассмотреть нагрузку на будущего застройщика и не только возложить обязательства по расселению аварийного жилищного фонда, но и по созданию объектов социальной инфраструктуры, городской среды, благоустройства. Можно учитывать в комплексе инженерные, транспортные коммуникации», — отметил он.

По окончанию обсуждения данного вопроса, временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что правительство Югры отработает площадки во всех муниципалитетах округа, которые планируются вовлечь в оборот по механизму КРТ.

Благоустройство города

Врио губернатора Югры обратил внимание на проблемы городской среды города.

«Приятно, что Сургут отмечен Минстроем. Оценка идет по таким направлениям, которые показывают, насколько сегодня город развивается, насколько он соответствует стандартам городской среды», — сообщил Руслан Кухарук.

Однако, врио губернатора считает, что сургутяне достойны большего в части создания комфорта городской среды. Руслан Кухарук следит за перспективами обновления жилищного фонда города через привлечение инвесторов для расширения программы КРТ.

Кроме того, врио губернатора призвал коллег в рамках проектов КРТ учитывать инженерную инфраструктуру и благоустройство. Особенно следует уделять внимание развитию инфраструктуры в новых микрорайонах, благоустраивать их, создавать парки с помощью природных объектов.

«Город уникальный, можно использоваться места с учетом текущего природного ландшафта», —отметил он.

Особое внимание Руслан Кухарук обратил на запросы местных жителей по развитию парка за Саймой. На этот объект он отправился сразу после завершения встречи.

«В завершении дня заехали с коллегами в парк «За Саймой», о нем много пишут жители в моих социальных сетях. Есть высокий запрос на максимальное использование территории парка, его окончательное благоустройство. Согласен с горожанами», — написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня, 11 июня, врио губернатора Югры встретится с руководителями градообразующих и крупных предприятий, чтобы обсудить развитие муниципалитета.