Юрист SuperJob рассказал о новых правилах оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября 2024 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации», определяющий новые правила оплаты сверхурочной работы. О нововведениях рассказывает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Что такое сверхурочная работа

Сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 Трудового кодекса РФ).

Иными словами, сверхурочная работа — это переработки сверх нормы рабочего времени, которые происходят по инициативе работодателя. Например, если у работника рабочий день с 09:00 до 18:00, а работодатель просит задержаться на работе до 20:00, поскольку нужно завершить срочную задачу, то два часа с 18:00 до 20:00 и будут считаться сверхурочной работой.

Если работнику установлен суммированный учет рабочего времени, переработки (или сверхурочные часы работы) будут считаться не за день, а за иной учетный период (неделю, месяц, квартал, год).

Как сейчас оплачивается сверхурочная работа

В соответствии с действующей редакцией ст. 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Данная норма не содержит уточнений, что принимается за одинарную оплату. Иными словами, не ясно, что нужно увеличивать в полтора или 2 раза. Учитывая данный пробел в законодательстве, многие работодатели брали в расчет только оклад работника или часовую ставку. Премии, доплаты, надбавки, которые могли быть установлены работнику, не входили в этот расчет.

Проанализировав данную ситуацию, Конституционный суд в 2023 году пришел к выводу о неправомерности такого расчета. Данный вывод, в частности, основан на том, что сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере относительно оплаты за обычный рабочий час. Следовательно, если за один час работы в пределах свой нормы работник получает не только оклад, но и иные выплаты стимулирующего или компенсационного характера, то при оплате сверхурочной работы они тоже должны быть учтены.

Важно отметить, что и сейчас уже нужно оплачивать сверхурочную работу так, как указал Конституционный суд, не дожидаясь вступления в силу нового закона.

Какие правила оплаты сверхурочной работы будут действовать с 1 сентября

Новая редакция статьи 152 Трудового кодекса РФ с 1 сентября звучит следующим образом: «Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере».

Таким образом, при расчете оплаты сверхурочной работы должны браться в расчет не только оклад или часовая ставка, но и иные выплаты (включая премии, надбавки, доплаты и прочее).

Как и ранее, в законе осталось требование о том, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором. А по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.

Уже сейчас рекомендуем работодателям установить в локальных нормативных актах порядок оплаты сверхурочной работы по новым правилам. Важно отметить, что что по новым правилам вы будете считать сумму сверхурочных исходя не из среднего заработка за прошлые периоды, а из стоимости одного часа работы в текущем периоде.

К примеру, квартальная премия, входящая в систему оплаты труда, выплачена в марте (согласно статье 139 ТК РФ она учитывается при расчете среднего заработка). Сотрудник работал сверхурочно в апреле. Мартовская квартальная премия не учитывается при расчете оплаты за сверхурочную работу в апреле. Для правильного расчета работодатель должен определить, какие компенсационные и стимулирующие выплаты входят в систему оплаты труда в апреле, рассчитать стоимость одного часа работы с учетом всех выплат и после этого производить расчет оплаты сверхурочной работы.