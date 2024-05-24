В Сургуте пытаются легализовать постройки с сомнительной правовой базой

Неожиданное развитие событий приобретает земельный участок, который в буквальном смысле слова был полит кровью сургутских чиновников. Напомним, что 19 октября 2012 года начальник отдела муниципального и земельного контроля Владимир Чорнонос и специалист отдела Руслан Аюпов приехали на пересечение Пролетарского проспекта и улицы Геологической, чтобы рассказать владельцу шиномонтажки о необходимости сноса его объекта. Сын владельца Шахин Искендеров в упор расстрелял муниципальных служащих.

С тех пор утекло много воды, шиномонтажки там нет, но есть торговый центр. Хотя земля отведена под строительство медицинского объекта. И теперь через администрацию города проходит решение о переводе этого участка в категорию «общественно-деловых», что легализует имеющуюся постройку. Почему подобное происходит и что с этим делать – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про интересные вещи. Сейчас будем про Сургут, там происходит один интересный процесс. Так что усаживайтесь поудобнее, сейчас настало время занимательных историй.

Возможно, старожилы помнят трагический случай в городе Сургуте, когда два работника департамента имущественных земельных отношений приехали в одну некую шиномонтажку, которая находится на пересечении улиц Геологической и Пролетарского проспекта, и там еще Иосифа Каролинского уходит в другую сторону. Вот два этих работника приехали в шиномонтажку для того, чтобы сказать, что эта шиномонтажка здесь стоять не должна. В итоге сын хозяина этого заведения вышел и расстрелял этих двух работников городской администрации. Это был очень громкий случай, и очень много про него говорили.

И вот сейчас находит свое развитие история этой территории. Как выяснилось, отведена она была под медицинские нужды. То есть, в принципе, предполагалось, что там, на месте этой шиномонтажки, должна возникнуть стоматология. По факту, там возник небольшой торговый центр, насколько я понимаю, называется он «Югра Молл». И вот он сейчас там стоит, функционирует, все у него хорошо. Тем не менее, земля под ним предполагает, что там должен находиться медицинский объект. Теперь через Градостроительную комиссию уже проведено решение, то есть эта Градостроительная комиссия – это вот такое небольшое совещание, в котором участвуют представители Думы и администрации, но оно закрытое, оно не публичное, прошло решение о том, чтобы этот земельный участок перевести в зону так называемого фактического использования. То есть, если там стоит торговый центр, ну, давайте, значит, сделаем там зону общественно-деловую.

То есть фактически, это легализация объекта, у которого, скажем так, есть сомнительный правовой базис на данный момент. Следующий этап этой истории – это должно быть вынесение этого решения на публичные слушания, после которых уже глава города, ну, в настоящий момент у нас есть только временно исполняющий обязанности главы, будет принимать окончательное решение о том, чтобы менять назначение этого участка или не менять. Депутаты, с которыми я это дело обсуждал, говорят о том, что решение, если будет принято, это будет ужасное решение, по той причине, что, в принципе, уже можно будет делать в городе все, что угодно. И что можно будет брать любой земельный участок, строить там все, что угодно, после чего спокойненько, тихо, мирно его легализовать, поменяв назначение. И вот город будет строиться уже в абсолютно хаотичном порядке, и ничего с этим будет сделать нельзя. Давай обсудим этот подход. Вообще, у нас такой подход, по-моему, не уникален. У нас уже бывали такие случаи подобные. И к чему мы можем прийти в итоге, если подобная ситуация будет развиваться.

Т.С.: Да очень все просто. Мы придем через 10 лет, если не раньше, к тому, что в Сургуте жить будет невозможно нормальным людям, и все предпосылки для этого сегодня мы наблюдаем. Мы, кстати, сегодня наблюдаем, мы сегодня фиксируем один из моментов, а на самом деле, базис для того, чтобы Сургут стал невыносимым местом для жизни, строится активно лет 10-15 последних. И мы видим, что творится с городскими территориями, например, в районе объездной дороги Югорского тракта, где строится циклопический кошмар под названием «Логистический распределительный центр» от оператора «Пятерочки».

Д.Щ.: «Пятерочки». Ну там X5, да, X5 RetailGroup.

Т.С.: X5, да. Это мы, наверное, поговорим и попишем отдельно.

Д.Щ.: Да-да, эту тему мы еще затронем.

Т.С.: Но одной строкой если – вот типичная градостроительная ошибка-преступление, которое приведет к транспортному коллапсу на Югорском тракте. Но сургутская земля используется и в мелкую розницу, и мы пишем об этом десятилетие уже, и это один из страшных бичей сургутской и многих других администраций. Потому что единственный реальный экономический инструмент, которым обладает сегодня любой муниципалитет – это распределение имущественных и земельных ресурсов. Никаких других местных полномочий у муниципалитетов практически не осталось. Соответственно, мы наблюдаем, как предприниматели недалекого ума, но представляющие, что они могут какими-то достаточно скромными инвестициями решить проблему, находят общий язык с теми или иными представителями муниципалитета и решают свои вопросы. Вот эта самая история, о которой ты сказал, со стоматологией. Тут все понятно. Что нужно делать?

Д.Щ.: Слушай, а вот пока мы это еще, пока от момента «Что нужно делать» еще чуть-чуть. А где же такая опция, как цеховая солидарность? То есть этот участок земли, он полит кровью работников администрации в прямом смысле этого слова. То есть люди, которые работают в администрации сейчас, там есть люди, которые работали еще тогда. То есть которые, понятно, что ДИЗО у нас расформировывался, сформировывался обратно, но так или иначе, там еще остаются те люди, которые, наверное, помнят лично, что происходило в те дни в городе, помнят эти портреты, которые стояли в администрации, в Думе, и помнят, как это все обсуждалось, что, вот, надо порядок наводить и так далее. То есть вот именно этот участок у нас сейчас проводит эту трансформацию. Неужели здесь вот этой, вот какой-то внутренней сопричастности к этому моменту ни у кого не возникает?

Т.С.: Конечно нет. Потому что никакой цеховой солидарности не существует. Есть бюрократическая машина, которая для решения тех или иных задач может работать слажено и сплоченно. Как правило, это либо громкие государственные задачи, ну, я не знаю, мы все строим дружно НТЦ, ну и все. И вот каждый чиновник будет твердить про этот НТЦ с пеной у рта, как заезженную пластинку, одно и то же. Или мы строим мост через Обь. Ну, понятен проект. А вот второе направление слаженной работы чиновничества – это подобные проекты, невидимые, когда разуме человеческий понимает, что данного объекта не может существовать в природе в принципе, потому что он: а) незаконен; б) он чудовищен с градостроительной точки зрения, с точки зрения всех норм современной архитектуры; в) он, скорее всего, не очень безопасен, и на примере многих вот таких вот торговых центриков, которые очень красиво горят по России, мы это тоже видим. Ну и так далее по списку. Я думаю, все 33 буквы алфавита можно использовать для перечисления всего паршивого, ужасного и неприемлемого, что относится к подобным строительствам. Соответственно, забудьте про цеховую солидарность.

Д.Щ.: Окей, забыли.

Т.С.: В данном случае мы видим процесс, мы видим слаженный процесс. Бумаги согласовываются, подписываются, все идет нормально. Видимо, никто нигде ни на кого не наскочил, никакая коса ни на какой камень, и дело, можно сказать, на мази. Кстати говоря, возвращаясь к той давней истории, а тогда ведь тоже не было никакого цехового солидаритета, мы помним, как депутаты городской Думы, ее бывший председатель Сергей Бондаренко, активно использовали эту историю против своей странной борьбы с главой города Дмитрием Поповым, с директором ДИЗО, покойным ныне Сергеем Полукеевым, так что какая солидарность. Грызутся, грызутся бояре. Соответственно, перейдем к этой теме.

Для того же, чтобы город не усирать подобным архитектурным шлаком, надо принять одно простое решение, о котором мы говорим из раза в раз: мужики, мы этого не делаем, нам это не интересно. Если там какой-то интерес на карман заработать денег, давайте мы придумаем схемы, от которых просто городу будет выгодно. Ну, если мы говорим о коррупции. Я не знаю, я сейчас не призываю ведь коррупцию, правда. Я просто подсказку даю, если там чешутся руки. Потому что такие объекты, как «Три семерки», который, кстати говоря, видимо, единственный объект, войдет в историю Сургута, который, так или иначе, городской власти удалось, ну, скажем так, не снести…

Д.Щ.: Обратно купировать.

Т.С.: Да, да, да. Хотя бы как-то вывести в нелегальное поле законным способом. И еще второй у нас был объект – этот недострой на ГРЭСовском пятачке. Вот, спасибо. Вот два примера, когда мы видим, власти могут. Но они, опять-таки, здесь солидаризировались для того, чтобы сделать из этого маленький политический жест, который, в общем-то, себе в заслугу и поставили. Хотя сначала надо было просто не допускать подобных объектов. Так вот, если мы говорим о том, что в городе Сургуте такой страшный дефицит земельных участков, а послушайте любого застройщика, любого чиновника, который отвечает за красоту города, за ресурсы земельные, за стройку, они все подтвердят: да, в городе свободной земли практически не осталось. Но мы видим, как то тут, то там возникают вот эти уродища, которые почему-то находят под свое строительство земельные участки.

Так принцип очень простой – строить может только: а) хороший строитель; б) умный строитель; в) опытный строитель. То бишь девелопер, который приходит в городскую власть с современным, красивым проектом. Это просто любой архитектор, вы зайдите в Youtube, там этих каналов умных архитекторов миллион, посмотрите, как они рассуждают о том, что такое современное здание, что такое современное общественное здание, что такое современный дом жилой, который вы хотите построить. Достаточно посидеть несколько часов в Youtube, чтобы немножечко хотя бы понять, чем говно отличается от красоты – это же очевидно. Я полагаю, что специалисты сургутского Департамента архитектуры и градостроительства, заканчивавшие в свое время какие-то профессиональные ВУЗы, могут это делать. Могут.

Значит, когда появляется стоматология вот эта вот, ну, вместо стоматологии бизнес-центр, или деловой центр, или коммерческий центр, магазин то бишь, когда вместо красивого пространства появляется ужас, видимо, шиномонтажка напротив городской библиотеки, сколько раз я упоминаю этот пример? Никакой реакции, кстати. Я несколько лет, я лично писал всем, вот просто всем, начиная от мэра и заканчивая всеми ведущими чиновниками – никакой реакции. Статейку писал на эту тему – никакой реакции. Это к вопросу о солидарности. Она проявлена, солидарность, но вот, видите, немножко по-другому. Нельзя просто этого делать. И этот принцип должен быть внедрен в действия власти. Ясно, что в самом даже распрекрасном городе мира или России существуют проявления того, что мы с тобой обсуждаем. Возникает какое-то гадство архитектурное. Но надо смотреть на удельный вес этого гадства.

Мы говорим о том, что город Сургут с архитектурной точки зрения, не с архитектурно-планировочной, здесь все, кстати, хорошо, спасибо отцам-основателям: Рокецким, Сидоровым, Новицким, которые соединили 35 лет назад город из разных поселков – с этим все хорошо. Это коммунисты спроектировали город, вот такой вот красивый по планировочному решению. А с точки зрения архитектурной, средовой – это город-урод. В нем нет вообще ни одного красивого архитектурного объекта. Ну, их единицы, пять, наверное. И это абсолютная катастрофа для города, претендующего на звание какого-то научного, культурного центра региона. Это просто катастрофа. В городе не на что посмотреть глазом. Город очень депрессивен, город убог. Город не стремится построить что-то, что делало бы его привлекательным для жителей соседних городов. Не в плане приехать на выходные и покатать в колясках для супермаркета своих детенышей по торговым центрам, а в плане как-то привлечь немножко другую публику, у которой в голове на две извилины больше. В городе нет символов вообще. Какие символы, вот ты можешь назвать хоть один городской символ, если мы про архитектурную сейчас часть говорим? Ну ни одного.

Д.Щ.: Мост и памятник основателям, вот два основных.

Т.С.: Ну спасибо, вот. Но один – это инженерно-технологическое сооружение, да, мост. Ну и памятник. Мощно, правда, да? Очень мощно. Соответственно, если городская власть для себя решает, что она не банкует землей так тупо и так примитивно, что чиновников реально секут за то, что они подписывают вот этих уродов, дают им путевки в жизнь, то, наверное, это можно остановить. Едем в Казань, в Ижевск, я правда надоел, да, с этим списком городов? В Тюмень, в Тобольск, немножечко в Москву даже. Едем и смотрим, как… Белгород… Смотрим, как это делается просто. Это все элементарно.

Еще раз говорю, если вдруг предположить фантастическую вещь: подобные стоматологии превращаются в торговые центры не потому, что это очевидный, вопиющий факт коррупции, а потому что это, я не знаю, такая вот удача вот предпринимателю высветила. Вот он пришел, подписал все бумажки на раз-два и ушел довольный, и строит свою порнографию. Ну хорошо, если мы исходим из этого, а не из факта коррупционной заинтересованности, можно тоже прекратить это строить? Ну просто: мы больше не строим из ларьков торговые центры; мы не используем адские строительные технологии, которые небезопасны и несовременны; мы любой земельный участок разыгрываем на тендерах, на конкурсах, и привлекаем только тех, кто может построить красивое и полезное. Красивое и полезное.

Вот и все, простой очень принцип. Но, поскольку строительная индустрия в России, и в Сургуте, безусловно, тоже, и решения чиновников в области строительной индустрии – это линейное, упрощенное решение, упрощенное донельзя, то рассчитывать на такой подход, к сожалению, не приходится. И поэтому мы имеем вместо стоматологии, которая тоже вряд ли там нужна, честно говоря, потому что город может предоставить огромное количество встроенно-пристроенных помещений своих собственных, возьмем историю с Агентством воздушных сообщений, например, с помещением, «Авророй», я не знаю, список-то огромен муниципальных помещений, которые так-сяк используются. Либо это, городские предприниматели, используйте эти возможности, пожалуйста. Если вы хотите делать бизнес, то ни одного толкового предпринимателя не остановит необходимость составить бизнес-план с учетом аренды помещения того или иного. Разработка земельного участка, проектирование, согласование, строительство и последующая эксплуатация здания по своим долгосрочным инвестициям ничем не отличается от аренды. Это просто любой вам скажет экономист.

Но если вы урвали бесплатно землю, и если вы строите говно, а не архитектуру, то, наверное, вам кажется, что вы там чего-то наэкономили. Вот поэтому город пестрит этими адскими бородавками и бородавищами, но они уже превращаются в какие-то огромные такие наросты, в такие онкологические, такие метастазные, такие вот жути, как вот гараж на улице Рабочей, помним эту всю историю. Как гараж превратился в столовую, в кафе, я не знаю. А самое главное, что он превратился просто в архитектурного монстра.

И это все кто-то подписывал. У каждого решения есть конкретный автор, конкретный родитель. Это просто надо прекратить, власть должна сказать: «Нет быдло-формату». Власть должна сказать: «Мы хотим каждую новую стройку делать такой, чтобы она была выдающимся вкладом в архитектурный облик города Сургута». Это амбициозная вещь, но она профессиональная и она не дорогостоящая. А если мы говорим про поворовать, ну, слушайте, ну придумайте себе какие-то другие кормухи. Ну что вы так-то уж совсем-то город-то запоганили. Ну вот смотреть на него просто неприятно.

Д.Щ.: Да. Я от себя добавлю еще, что зря, зря отключили фильтр в виде Думы, потому что Дума должна была по старым правилам, должна была рассматривать этот перевод этого земельного участка из одного в другое. И я просто напоминаю о том, что наличие дополнительного фильтра при принятии подобных решений, наличие дополнительных мозгов, через которое это решение должно пройти и получить какое-то одобрение свое, это во многом спасительная штука. Не от всего спасает, конечно же, далеко не от всего, но конкретно в этом случае, наверное, оно бы хорошо помогло. Ладно, мы будем завершать…

Т.С.: Я закончу просто тебе в пандан. Не только Дума, зря уничтожена такая профессиональная структура, как архитектурное сообщество, которое не имеет сегодня возможности публичного высказывания. Ни один профессиональный архитектор сегодня не может выступить ни на какой трибуне и раскритиковать подобные мелкие проекты или политику в целом и высказать свои какие-то позитивные встречные предложения. Так что, да, все понятно.

Д.Щ.: Ну, так вот. Да, ладно, будем завершать. В следующем эпизоде поговорим про ограничение по минимальной квадратуре квартир, которое приняли в Москве. Интересный кейс, обсудим, что это значит. Посмотрите нас на Youtube, ставьте лайки, читайте на siapress.ru и поехали дальше.