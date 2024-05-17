К 430-летию Сургут подходит с комплексом нерешённых проблем с культурой

Бывший кинотеатр «Аврора» не просто стоит заброшенный и без каких-либо перспектив, но еще и постепенно разрушается изнутри. Двери открыты, в некогда холлах, кинозале и ресторане тусуются подростки и бомжи. Так один из центров сургутской культуры и светской жизни перенимает у Дома пионеров эстафету объекта, к которому администрация Сургута никак не подберется. Как сложилась эта ситуация и что с ней делать – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – журналист, мой коллега – на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Немногим менее месяца осталось до Дня города и 430-летия Сургута. У нас заявлялась некоторая культурная программа, у нас там будет определенное мероприятие происходить в нашем городе. И в контексте вот именно происходящих культурных событий хочется немножко поговорить о том, что вообще происходит.

А происходит то, что в частности буквально на минувшей неделе, в ее конце, мы опубликовали текст о состоянии кинотеатра «Аврора». Как выяснилось, нам его ранее показывали, то, что он находится в довольно печальном виде, и говорили о том, что достигнута принципиальная договоренность с инвесторами о том, чтобы они взяли это здание и его трансформировали в какой-то удобоваримый полезный для города молодежный центр, но в настоящий момент здание просто открыто, то есть в него можно заходить совершенно свободно. Там тусуются подростки, там вроде как находятся лица без определенного места жительства, как у нас принято говорить. И в общем, в принципе, ничего как-то в лучшую сторону с «Авророй» у нас не изменилось.

Вот давай по этому поводу поговорим. Потому что мы находимся в состоянии такого межвластья, то есть у нас бывший глава города отсутствует, есть только временно исполняющий обязанности, кто у нас будет главой пока не ясно. И с этим комплексом событий мы приближаемся к юбилею Сургута. Как бы ты это дело прокомментировал?

Т.С.: Ну, если отталкиваемся от конкретного случая с «Авророй, то я могу сказать следующее: все понятно. Муниципальное помещение в силу разных объективных и субъективных больше причин оказалось в том состоянии, в каком оно оказалось, в каком вот его мы обнаружили. У муниципалитета, вероятно, нет сил его содержать, может быть, нет желания его содержать, может быть, нет понимания, как его можно содержать и какими дополнительными бюджетными затратами его можно вернуть к жизни – все это понятно. Текущий процесс, что называется. Много других задач, и, наверное, в списке муниципальных проблем перед руководством города, которые лежат на столах, несчастная «Аврора», как и несчастный Дом пионеров и далее по списку не на первых позициях находится. Все понятно.

Но я хотел бы попытаться таким образом, заочным, что ли, с нашей аудиторией, частью которой являются чиновники, частью которой являются руководители нашего города, поговорить с другой позиции. Ведь не может крупный город, каковым является Сургут: с очень крупным бюджетом, с очень высоким уровнем бюджетной наполняемости в пересчете на душу населения, с очень высоким доходом на душу населения, с очень высоким региональным валовым продуктом на душу населения. Вот со всеми этими показателями, не может такой город не взять в одну, что называется, жменю несколько очевидных, кричащих проблем, которые не решаются десятилетиями, но которые, в принципе, для такого города как Сургут, и для такого региона как Югра, за эти десятилетия не должны были стать проблемой. Ни финансовой, ни административной, я не знаю, ни творческо-архитектурной.

Вот «Аврора», просто так получилось, она, видимо, перенимает пальму первенства у Дома пионеров и превращается в некий пример того, как разные поколения сургутской власти год за годом, десятилетие за десятилетием проходят мимо очевидно интересной управленческой задачи. Вот по мне, был бы я управленцем муниципальным, возглавлял бы, я не знаю, Управление культуры, к примеру, или архитектуры. Ведь это правда очень интересный объект с точки зрения приложения собственных профессиональных, человеческих, управленческих усилий для того, чтобы из него, из этого объекта, создать нечто новое. Это вызов, это профессиональный вызов. Как вызов для хирурга, которому предстоит сложная операция, и он, с одной стороны, волнуется и, наверное, как нормальный человек не хотел бы, чтобы у него на операционном столе оказывались тяжелые пациенты, потому что он всем желает здоровья и долгих лет жизни, с другой стороны, для него это профессиональный вызов. И он использует все свое мастерство для того, чтобы в какой-то, казалось бы, безнадежной ситуации подарить человеку, своему пациенту, новую жизнь.

Вот случай с «Авророй», случай с Домом пионеров, случай с нашими музеями сургутскими – это те как раз примеры, где городское чиновничество могло бы, да и не могло бы, а просто профессионально, по-человечески, по-граждански, по-сургутски обязано что-то наконец уже предпринимать. Говорильни на эти темы, начиная с середины 90-х годов, если вообще не брать раньше, с конца 80-х годов, когда журналистская общественность, я тогда только-только заступил молодым корреспондентом в местную газету, Иван Захаров, у которого днями…

Д.Щ.: Да, там еще мы об этом поговорим.

Т.С.: …Произошло 20 лет со дня его ухода. Ведь тогда уже начинали говорить о том, что Сургуту необходимы такие культурные объекты, которые бы сделали его на фоне его однотипной, унылой застройки, о которой мы тогда говорили еще, 30 лет назад, интересно было там…

Д.Щ.: Тогда она еще казалась однотипной и унылой.

Т.С.: Тогда она казалась однотипной и ужасной, да. То есть вопрос-то стоит в этой повестке дня не последние 5 минут. Это то, чем сургутская общественность, сургутские патриоты, если хотите, озабочены десятки лет. И они говорят: «Городу нужны достойные его статуса и его финансовых возможностей такие объекты культуры, которые бы его реально, значительно выделяли на фоне других городов». Как вот в свое время в Тобольске был уникальный детский театр – памятник деревянного зодчества. Невероятной красоты здание, которое сгорело потом, его восстанавливали. Вот визитная карточка города. Ну, ладно, у него там еще кремль – повезло городу, в который, кстати говоря, областных и городских денег, и федеральных, было вложено такое количество, что…

Д.Щ.: Да, и Абалакский монастырь у них там. И они все сделали хорошо, красиво.

Т.С.: И сегодня Тобольск является одной из культурных достопримечательностей России в целом. То есть вот понимаете, да, масштаб подхода. Сургут мог то же самое сделать со своим так называемым культурным этнографическим центром.

Вообще, вот когда то, что сегодня называют историко-культурным центром «Старый Сургут», проектировалось, оно имело название Этнографический центр. И тогда, в конце 80-х годов, в начале 90-х, между чиновниками городской администрации и историками, и местными, и неместными, очень много свердловчане с исторического факультета Уральского госуниверситета помогали нам тогда. Вот оттуда, кстати, декан исторического факультета Сургутского госуниверситета Александр Прищепа. Да, как-то он мне даже какие-то лекции читал там в Свердловске однажды.

Местные журналисты, местные краеведы, старожилы Сургута, ветеранские организации, они все тогда находились в боевом таком взаимодействии с местной властью, в боевом, потому что в том числе были и бои за точку зрения, и доказывали, что если уж вы хотите вместо «Старого Сургута», который на тот момент можно было просто сохранить как ареал, как территорию и приводить его в порядок, делать некий культурный памятник, то давайте создадим полноценную этнографическую зону. То есть это большая территория, это исторические здания. Сегодня в ИКЦ Сургута – это новоделы. Мы понимаем, да, что нет там ни одного здания, которое бы реально обладало какой-то исторической ценностью, стояло в том виде, в каком мы его видим. Такая реконструкция, скажем. Реконструкция событий.

И нет, тогда вот власть пошла по простому пути, опять-таки, поддавшись давлению, ну, тогда это был не девелопер, тогда это была компания «Тюменьэнерго», которая должна была застраивать весь микрорайон Энергетиков, 8-й, 9-й, 10-й микрорайон, вот эта вся территория до улицы Мелик-Карамова, своим жильем для работников. Ну вот, ничего, видите, не меняется. Давит сильный инвестор на местную власть, власть поддается и принимает упрощенное решение. Мы получили ИКЦ «Сургут». Очень тесный, очень зажатый, очень не вмещающийся по своему замыслу в ту территорию, которая ему отведена. И посмотрите, какой популярностью обладает это досуговое заведение. То есть оно забито людьми всегда. Это при том, что там половина всего не работает, и вообще непонятно назначение ряда этих построек. Они стоят все время закрытые, пустые, заколочены какие-то. Но место-то сверхпопулярное.

То же самое – Дом пионеров. Крохотный, маленький, локальный объект, по которому общественный консенсус сложился давным-давно. И, если анализировать всю массу общественных высказываний по теме Дома пионеров, то абсолютно очевидно, ни у кого не должно вызывать сомнений то, что это общественное мнение в данном вопросе, в данном аспекте городской жизни Сургута право. То есть то, что сложилось у общественного мнения в отношении Дома пионеров, есть позиция правильная. Она заключается в следующем: Дом пионеров необходимо реконструировать, дополнить его новым объемом. Архитектурные современные школы, методики, технологии это позволяют совершить на раз-два. Дать этому конкретному, локальному, историческому объекту, который ценен для очень важной части сургутян, для старых сургутян, для старожилов, для тех, кто считает Сургут своим родным русским городом, дать ему новую жизнь и закрыть этот вопрос. И Сургут получит еще один очень привлекательный, очень интересный объект, в который никогда не зарастет народная тропа.

Это вот очевидные вещи. Любая «деревяшка» в любом мегаполисе железобетонном становится объектом пристального интереса местных жителей и туристов. Так устроен человеческий разум, так устроена современная цивилизация там, где вообще власти думают о цивилизации, то бишь о развитии личности, о развитии гуманитарного капитала, там это все работает прекрасно. И все эти города мы перечисляли, нам уже не хватит городов на двух руках твоих и моих с ногами вместе, чтобы сказать нашим чиновникам: «Да берите эти примеры, идите делайте. Делайте. Так это все легко, это все реализуемо». Школа восстановления деревянных зданий и их переоборудования в современные музейные, выставочные, учебные корпусы, бизнес-корпусы, точки общепита, школы, я не знаю, жилые дома, пространства какие-то, она есть, она отработана. Это все в России прекрасно действует. Берите на вооружение, собирайте финансовую программу и реализуйте.

Ну вот, 430 лет Сургута город встречает в общем-то на абсолютно таком скромном уровне. Это такой… Знаете, когда у компании деньги кончились, а надо как-то отметить, она заказывает не хороший банкет где-то в самом дорогом ресторане, с концертом, со зрительными местами для своих работников и гостей, а просто заказывает суши по доставке с пиццей, с соком. Разлили в обеденный перерыв – вот вроде отпраздновали. Вот такое ощущение, что Сургут свой 430-летний день рождения, это, конечно, не сильно юбилей, безусловно, это не 400 лет, не 450.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Дата почти проходная, но, тем не менее, дата круглая и дата, дающая повод всегда какие-то «хвосты» подтянуть. Для этого и используются круглые даты: в личной жизни, в корпоративной жизни, в жизни такого города как Сургут, чтобы «хвостики» подчистить. Вот почему бы нам к 430-летию города не закрыть вопрос, например, с городским музеем. Мне передали один разговор, ну, мой частный разговор, а у моего собеседника тоже был частный разговор с Леонидом Рокецким, одним из руководителей города Сургута, который был председателем сургутского исполкома, вот как раз на стыке 80-х и 90-х лет. Он в здравии в полном, ему уже 82 года, и он говорит: «Вот чего не хватает Сургуту, так это настоящего, достойного музея».

Понимаете, да? Если человек, который руководил городом в качестве мэра, в качестве заместителя мэра до этого по стройке, после этого он был руководителем Тюменской области много лет и знал Сургут как свой родной город, после этого он был одно время членом Совета Федерации, он входит, по-моему, до сих пор, во всяком случае, он долгое время входил в Госсовет России, и он помнит такую проблему как отсутствие полноценного музея в городе. Потому что не может город Сургут иметь свой музей, который он имеет, с прекрасной коллекцией, с прекрасными экспозициями, он не может его иметь на задворках в приспособленном здании. У города Сургута должен быть музей. Вот это просто должен быть вариант какой-то городской. И мы эту проблему тоже больше 30 лет решить не можем. Был у нас городской краеведческий музей в доме купца Клепикова, тогда еще, в той старосургутской жизни, а нового достойного мы так и не получили.

И вот все вот это: Дом пионеров, «Аврора», музей, городской театр, не в приспособленном помещении, а вот городской театр, городской театр «Петрушка», я не знаю, планетарий – вот это все такая линейка, которая должна наконец в Сургуте в какую-то обозримую перспективу быть осуществлена. Мне кажется, любая власть городская и региональная должна об этом думать. Мы имеем некоторые проблемы с ротацией частой городской власти в последнее время, и я даже не представляю, как можно с любым новым соискателем на должность главы главы города всерьез говорить о такой перспективе. Вот просто у меня ощущение, что он не очень воспримет эти слова. Потому что, видишь, то 4 года они там, то 3 года, я боюсь, что следующий мэр будет вообще год сидеть у нас в кресле градоначальника. Трудно выстраивать перспективу, которую бы чиновничество передавало в виде эстафетной палочки, даже если кто-то там из ключевых руководителей уходит. Так вот должно быть. А у нас всеми командами снимаются, и ротация такая, очень существенная чиновничьего аппарата происходит.

И вот, возвращаясь к «Авроре», мне кажется, там никаких проблем-то нет особенных. Ну, кроме того, что город должен, безусловно, свое имущество содержать, выделять на это соответствующие деньги, должно здание стоять чистым, опрятным, сухим, подметенным, подмытым, с какой-никакой охраной и ждать своего часа. Вот на это у города Сургута, безусловно, должны находиться средства и финансовые, и административные, и так вот проблема эта закрывается. Очень странно, что в свое время та же местная власть, по-моему, это было еще при Дмитрии Попове, Александр Пелевин, тогда заместитель главы города по социальным вопросам, этим занимался вопросом. «Аврора» была отобрана практически у частного оператора, который это муниципальное имущество арендовал, компания «Интеркино», и которая там много-много лет успешно вела кинопрокатный бизнес, общепит, и это было очень популярное, очень современное, очень такое, достойное, небыдло-формата городское пространство.

Но мы вот несколько раз вспоминали подобные истории. Чиновники находят некие формальные основания для того, чтобы либо расторгать договор аренды, либо начинать давить на предпринимателя. Вот здесь произошла та же самая история. Почему нельзя было просто продолжить сотрудничество, если у городской администрации на момент принятия решения о расторжении договора с частным оператором не было никакой другой перспективы по использованию этого здания. То есть это такая позиция странная: нет, я вот нагажу, я вот отберу, я там у тебя поотбираю все эти неотделимые улучшения и тебе за них ничего не компенсирую. А потом вот то, что мы видим. А вот потом так.

Это удивительно. Это просто удивительно. Это или какая-то зависть, или это вообще социальное неприятие бизнеса, частного бизнеса как такового. Мы, чиновники, мы типа тут все за государство, а вы там только воруете. То есть, если это так, то это вообще тогда страшная вещь, потому что она извращает основополагающие принципы организации жизни людей. Без частного бизнеса, без частного, в первую очередь, малого, микробизнеса, среднего бизнеса ни одно общество не выживает. Потому что обслуживать простых граждан государство само в каждой сфере не в состоянии, у него нет на это ресурсов. Государство создает соответствующий экономический фон, микроклимат таким образом, чтобы частные бизнесы заходили во все те сферы, где они единственно могут оказывать услуги населению, и эти услуги оказывали, наполняя казну, давая рабочие места людям. Они, частный бизнес, он снимает с государства колоссальную нагрузку, просто колоссальную. И ни одно государство не выживет без частной экономики.

И мы, кстати говоря, видим сегодня, как Российская Федерация, находясь под жесточайшими санкциями, какими-то совершенно космических размеров и невиданными доселе на планете, третий год более-менее успешно живет. Почему? Ну потому что, как-никак, а структура экономики в России – это частная структура. То есть это понятно, что да, эти вещи работают вот на этом примере. Так неужели частный бизнес не справился бы с таким объектом как Аврора» кинотеатр? Это вопрос квалификации переговорного процесса с теми, кто заинтересован городу помогать. А те, кто делают деньги, зарабатывая на продаже своих услуг, они городу помогают, а не мешают – это всегда так работает.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно. Мы будем заканчивать этот эпизод. В следующем мы поговорим как раз про Ивана Захарова, которого мы сегодня упомянули в начале нашего разговора. Знаковая для истории Сургута личность. И вот как раз поговорим о некотором аспекте его связи с нашим городом. Подписывайтесь на нас в Youtube, ставьте лайки, смотрите, читайте расшифровки на siapress.ru, и поехали дальше.