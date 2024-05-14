Из проблемы с маршрутами 45 и 47 только один адекватный выход – переговоры

Вторая после отставки главы новость в Сургуте за последнее время – конфликт муниципального АО «СПОПАТ» и частного ООО «Центр», который вылился в передачу городу двух самых популярных автобусных маршрутов №45 и 47. Правда, для жителей это не прошло незаметно из-за того, что на линии вышли куда менее вместимые и качественные автобусы, чем были ранее. Почему подобное происходит и как отразится на восприятие гражданами транспортной реформы – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Это «О чем говорят», Меня зовут Дмитрий Щеглов, Тарас Самборский также на связи. В первой части мы поговорили более-менее объемно про то, что случилось с городским руководством в Сургуте. Почему Андрей Филатов ушел, куда он может попасть, и насколько важно вообще, кто займет этот пост следующим. Так что посмотрите, эта тема интересная для всего Сургута и важная.

Сейчас про еще одну, менее масштабную, но тем не менее, вызывающую, наверное, даже больший ажиотаж среди людей тему, нежели судьба кресла главы города. Значит, у нас ситуация сложилась так. Долгие годы была компания под названием ООО «Центр». Про нее мало кто знает, вообще про ее существование, но многие сургутяне, очень многие сургутяне, я в том числе, множество раз пользовались ее услугами, потому что эта компания обслуживала маршруты 45 и 47 в Сургуте. Вы помните эти большие такие, красочные автобусы, некоторые из них 45-е даже ездили вот эти автобус-гармошка, то есть он был настолько большой, настолько востребованный был маршрут, который связывает 25-й микрорайон через центр с ЖД вокзалом, что реально пускали большущий автобус гармошкой, потому что люди по этим маршрутам катались.

Так вот, эта компания находилась на субподряде компании «СПОПАТ», нашего главного перевозчика. И вот в этом году, после вот всех этих многолетних, многолетней истории сотрудничества выяснилось, что «СПОПАТ» сказал, что он готов платить за обслуживание вот этих вот маршрутов энную сумму, условно говоря, 200 рублей, а бизнес сказал, что с этими 200 рублей за километр… а бизнес сказал, что выжить при таком формате невозможно и ему нужно 220 рублей, примерно так. То есть там разница не в разы, не настолько существенная, но там в районе 10% разницы. И тогда типа она сможет нормально продолжать кататься. На что «СПОПАТ» сказал «нет», у нас столько денег сейчас нет, мы не можем.

Поэтому с 1 мая ситуация разрешилась таким образом, что вот эти самые автобусы перестали ходить. Вместо этого начали ездить муниципальные автобусы, по этим самым двум маршрутам. Как рассказывают нам люди, которые пользуются этими маршрутами, ты заходишь, то есть там, во-первых, автобус стал меньше, из-за этого он забивается настолько, что люди даже не могут руками пошевелить для того, чтобы достать карточку и дотянуться до терминала с проездом. То есть там достаточно все стало сложно. По этому поводу уже даже есть петиция, там тысячи 4, по-моему, человек ее подписали о том, чтобы «верните предыдущие автобусы, верните предыдущего подрядчика». Подрядчик этот вроде как собирается разориться, у него 190 человек в штате. В общем, вот такой вот вроде бы экономический, но при этом еще и социальный процесс. Потому что это рабочие места, это комфорт перевозок, это деньги, это логистика городская. Как ты видишь эту ситуацию? Что вообще было бы городу грамотнее сделать во всем этом, чтобы все это дело разрулить, и как это будет разруливаться с учетом того, что у нас сейчас еще и главы на месте нет, а есть только временно исполняющий обязанности?

Тарас Самборский: Ну да, это, кстати, фактор, который говорит о том, что никто не примет конечного решения вот в этой истории. Но, первое. Я не знаю, в структуре проводимой реформы общественного транспорта проработан блок взаимоотношений с частными операторами, подрядчиками, субподрядчиками, партнерами или нет. Если нет, то это огромный минус вот этой реформы. Потому что на самом деле без взаимодействия с частным бизнесом не один толковый проект никогда не будет реализован хорошо. Вот если мы под общим проектом понимаем реформу автобусного движения в Сургуте, то она невозможна без того, чтобы в автобусную сеть не были интегрированы частные партнеры нашего уполномоченного муниципального предприятия. Я так понимаю, что этот ООО «Центр», ну, или тот, кто оперирует 45-м автобусом, этими частными линиями, на рынке существует почти 30 лет, если не больше.

Д.Щ.: Это десятилетия – совершенно точно.

Т.С.: Ну, точно 30 лет, потому что в той жизни, когда я пользовался общественным транспортом, это точно было в начале 90-х годов, не знаю, в общем это когда-то было так. Я хочу сказать, что это уже инфраструктурное явление на рынке общественных перевозок Сургута. То есть частная компания столько лет просуществовала. Да, понятно, у нее главный заказчик муниципалитет – это гарантированные деньги, это гарантированные заказы, и тем не менее, он просуществовал на рынке столько лет. Я не думаю, что впервые в жизни встал вопрос о какой-то корректировке финансовых взаимоотношений между «СПОПАТом» и вот этим ООО «Центр». Я так полагаю, что нечто подобное происходит если не каждый год, то с достаточной регулярностью.

И вдруг в этот раз коса находит на камень, и «СПОПАТ» говорит: «Нет». Вот мы как раз увидели тот самый пресловутый линейный подход, когда чиновники из всех возможных решений выбирают самое им доступное, самое им понятное, простое. Вот им сказать «нет» и как будто бы сэкономить денег оказалось проще, чем найти какое-то нетривиальное решение в этой проблеме. Инженерное, может быть, решение, я не знаю, но если мы говорим о финансовом инжиниринге, то надо же думать головой. То есть вот твой подрядчик хочет больше денег, а ты не хочешь ему больше денег давать.

Ну так с этой проблемой любой предприниматель сталкивается каждый день. То есть у него подчиненные хотят больше зарплаты, а ты не хочешь больше зарплаты давать – что ты будешь делать? Если ты откажешь, они встанут, уволятся, уйдут к твоему конкуренту. Значит, ты должен вступать в какой-то переговорный процесс и найти какую-то точку, где они будут согласны не совсем на ту сумму, которую требовали с тебя, а ты готов пойти на свой компромисс со своей стороны в свою очередь. Так достигается любое движение вперед, правильно?

Вот теперь не будет у нас этого частного извозчика. Как решает проблему «СПОПАТ»? Он ее решает путем затыкания дыр, правильно? Латания дыр. Нашел какие-то мелкоформатные автобусы, хотя мы миллиард раз говорили о том, что не может город Сургут использовать на своих маршрутах вот эти вот некондиционные автобусы, маршрутные такси, какие-то «пазики», из картона сделанные. Ну нельзя просто этого делать. Если вы строите в крупном городе, у которого огромная уличная сеть, разветвленную маршрутную сеть автобусов, вы должны использовать современные автобусы, которые говорят о том, что это точно мегаполис. Это не Шанхай, разросшийся до размеров большого города, это не деревня, это не огородное товарищество, у которого просто в силу его экзистенциального роста вот такая гигантская территория.

А это реальный мегаполис, в котором есть все признаки современного, удобного, уютного города, отвечающего не только таким параметрам как уют, красота, я не знаю, какие-то урбанистические штуки, но и безопасность. Ну нельзя делать общественный транспорт на том материале, который мы сегодня в Сургуте наблюдаем. И вот мы увидели, к сожалению, это негативное решение, которое молниеносно сказалось на нескольких сразу вещах. На отношении пассажиров к перевозчику, то бишь к «СПОПАТу». На отношении пассажиров, то бишь граждан, к власти к местной. Ну, то есть люди же связывают эти вещи впрямую. Они говорят: «А нам это не нравится». Они, в-третьем, тут же это перебрасывается на вашу всю целую эту реформу, которой вы такое значение придаете. Люди говорят: «Нам не нужна ваша реформа».

И ни один «СПОПАТ», и ни одна пресс-служба городской администрации уже не объяснят пассажирам, что вот проблема с частными рейсами – это одно, а наша реформа замечательная – это другое. Это так по факту, вероятно, и есть. Только люди говорят: «Вы нам перестаньте байки заливать, потому что мы хотим сесть в большой, удобный, комфортный автобус и ехать с тем уровнем качества, с которым это делали последние 30 лет. Вы нам это верните, а там уже как-нибудь решайте сами: составная это часть вашей реформы или это что-то другое, что-то отдельное. Мы видим ухудшение той муниципальной услуги, которую мы много десятилетий вполне себе покупали через частного оператора у вас, у муниципалитета. Дайте нам, пожалуйста, дальше эту возможность, и мы будем вас любить и уважать. А если этой возможности нет, мы будем раздраженные, злые, мы будем говорить, что вся ваша автобусная реформа никудышная, она приводит только к ухудшению нашего положения пользователей общественного транспорта города Сургут».

Вот как это выглядит с моей точки зрения. А что можно делать? Ну, я не знаю, я считаю, всегда надо договариваться. Я считаю, что, если город Сургут позиционирует себя как крупный, богатый город с крупнейшим бюджетом в регионе, да и не только в регионе, а вообще для 80% страны, 90% страны такие бюджеты вообще недосягаемые. Бюджет Тверской области, он просто там в три раза что ли меньше города Сургута. Ну вот и ничего. Ну так раз у вас все так, все так круто, вот вы делаете накануне 430-летия города очень красивые ролики, ты вот смотришь такие ролики, прямо чуть ли не Эмираты. Они же в роликах не показывают всей правды. Ну тогда вы соответствуйте во всех местах, где горожане ежедневно соприкасаются с вашими проектами.

А общественный транспорт – это важнейший муниципальный проект. Причем вневременной, он должен всегда работать идеально, как швейцарские часы, без сбоев. И допускать подобные сбои нельзя. Это процесс, это предмет для квалифицированных переговоров между муниципалитетом и частным оператором, и его надо было провести, нормально провести.

Я вот вспоминаю, из другой оперы история, но она похожая. Вот паровоз, который стоял там те же 30 лет возле парка Нефтяников, кто помнит. Там была какая-то блевотная кафешка совершенно внутри, но паровоз, вот паровоз – настоящий, который на угле, дымит. Красивая вещь. Оживляла улицу, делала этот район просто привлекательным. И вообще этот паровоз стал целой достопримечательностью для Сургута. Исчез. В одно прекрасное утро исчез. Почему исчез? Оказывается, чего-то там с продлением договора аренды где-то кто-то что-то просрочил. Что сделали чиновники? Ну все, уходи. Вместо того, чтоб вступить в переговоры. Ну 30 лет стоял. Ну тебе трудно потратить два часа твоей жизни, переписать эти договоры, пройти какие-то процедуры и оставить этого предпринимателя. А еще и, воспользовавшись ситуацией, надавить на него и сказать: «Убери свою блевотину и заведи туда какого-то оператора с нормальным меню, с нормальными напитками, так чтоб люди просто не травились».

Вот как должен муниципалитет действовать в каждой ситуации, где он, принимая решение, думает об одном единственном: «А я сейчас сделаю своим горожанам еще лучше и еще круче. Вот вчера этого не было, а вот я подумал, - не спал две ночи там какой-то чиновник, мучился, - и мне пришла в голову такая вот светлая мысль. А не сделать ли нам вот таким вот образом, чтобы люди улыбались и говорили: «Какая прекрасная, добрая, умная, заботливая власть в городе Сургуте.»»

Д.Щ.: Да, это, конечно, такие… Последнее время у нас время внезапностей.

Т.С.: Мечты, мечты.

Д.Щ.: Время внезапностей. То есть у нас глава уходит внезапно, потом в самом конце апреля мы узнаем, что не состыковались «СПОПАТ» с ООО «Центр», и с 1 мая поэтому привычные синие автобусы на 45-м, 47-м маршрутах не появятся. И все это происходит так, как будто бы это вот просто какие-то вспышки. Что-то такое, что никогда нельзя не предсказать, не заранее решить, не заранее анонсировать, ничего такого. То есть прямо все сплошные неожиданности в нашей жизни происходят.

Т.С.: Мы движемся вперед. Мы же живем, все продолжаем жить, все нормально, но надо обращать внимание на недостатки и вовремя о них говорить.

Д.Щ.: Да. Ладно, давайте будем завершать на этой неделе. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас на Youtube, читайте нас на siapress.ru. И через неделю снова увидимся, может быть, что-то появится у нас про главу интересное. Ну, в любом случае о чем-то интересном и важном для города Сургута поговорим. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.