В Сургуте стартовал фестиваль современной музыки «Мир звучит»

Наконец-то сургутяне смогли послушать музыку современных российских композиторов. Ведь 5 апреля стартовал фестиваль «Мир звучит», который начался с концерта OpensoundQuartet (Москва), при поддержке Союза композиторов России.

Программа «Путеводитель по квартету» − взгляды 12 разных композиторов на этот «маленький оркестр». Авангард и архаика, духовная и театральная музыка.

«Так сложилось, наверняка не случайно, апрель текущего юбилейного года очень насыщенный с точки зрения культурных мероприятий. Фестиваль занимает большое место в этой программе. Важно, что есть те, кто занимается организацией, принимает участие, посещает и поддерживает наши городские проекты», — отметил директор департамента культуры и молодежной политики Сургута Антон Акулов.

Ранее в Сургуте так широко еще не раскрывали современную музыку как российских, так и зарубежных композиторов. Особенно еще то, что концерт дополняют комментарии руководителя квартета Стаса Малышева, который с радостью идет на контакт слушателем и делится историей музыки, звучащей на концерте.

Уже сегодня, 6 апреля, «Путеводитель по квартету» продолжит звучать в «Стерхе». Вторая часть концерта обещает еще больше удивить сургутян.

Напоминаем, фестиваль «Мир звучит» пройдет с 5 по 21 апреля. Его организовали в год 430-летия Сургута, чтобы представить достижения в городском музыкальном профессиональном искусстве.