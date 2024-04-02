Разбираемся в результатах Индекса качества городской среды за 2023 год

759 городов в России признали благоприятными для проживания по итогам Индекса качества городской среды за 2023 год, который был разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Данные рассчитываются уже шесть лет подряд. Разбираемся, что изменилось за это время.

По итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками признали Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар. Среди городов с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек − Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск и Нижневартовск.

Индекс качества городской среды считается эффективным инструментов для оценки потенциала развития российских городов. За пять лет мониторинга среднее значение увеличилось с 163 до 200 баллов, а доля городов с благоприятной средой – с 23 до 68%.

«Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. В этом году мы его посчитали уже в шестой раз. Так, по итогам прошлого года доля городов с благоприятной средой за пять лет выросла до 68% – их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя выше плановых значений нацпроекта. Это не просто цифры, а реальные дела, потому что люди видят, как города меняются», – рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды рассчитывается на основе шести критериев:

1.Безопасность;

2.Комфортность;

3.Экологичность и здоровье;

4.Идентичность и разнообразие;

5.Современность и актуальность среды;

6.Эффективность управления.

В частности, по этим критериям оцениваются шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Между тем стоит вспомнить и такой значимый федеральный проект, как «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Именно он особенно влияет на повышение индекса. С 2019 года по нацпроекту благоустроили более 65 тыс. дворовых и общественных пространств.

В Югре за этот период реализовали 302 проекта комфортной городской среды. В 2023 году благоустроили 67 территорий, из которых 65 – это общественные пространства.

В Сургуте с 2019 года появилось 17 проектов комфортной городской среды. В настоящее время это: «Экопарк «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А, парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, скверы возле Дворца торжеств, на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Ещё четыре проекта будут реализованы в 2024 году.

Напоминаем, с 15 марта по 30 апреля сургутяне могут отдать свой голос за благоустройство городской среды в ходе всероссийского голосования.