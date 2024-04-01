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​Правильный ответ − авто // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прошла церемония вручения автомобилей победителям Викторины «Достижения Югры»

​Правильный ответ − авто // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: администрация Сургута

В субботу, 30 марта, прошла торжественная церемония вручения автомобилей победителям Викторины «Достижения Югры». Обладателями машин стали 31 югорчанин, шесть из них — дети в возрасте от восьми до 14 лет. Как прошла передача крупных подарков − в фоторепортаже siapress.ru.

Самому младшему обладателю подарка – Аделине Мерситовой из Нягани – восемь лет. Самая старшая счастливица – Тамара Яковлевна Зыкова, ветеран труда из Мегиона, ей 81 год. В Югре она проживает с 1996 года. Сейчас – на пенсии, раньше работала учителем географии в поселке Высокий.

«Это было совершенно неожиданно для меня, я даже не думала, что такое возможно в моей жизни. Я была с дочкой и внучкой, сначала у них посмотрели сообщения. Потом настала моя очередь, и мне говорят, что у меня машина! Я думала, что это шутка! Я долгое время не верила. Меня поздравляли все, в том числе и мои выпускники. Признаюсь, я никогда не была за рулем. У дочки есть права, ездим вместе на «шестерочке», поэтому новая машина будет очень кстати», − поделилась Тамара Зыкова.

На церемонию приехала и второкурсница Мария Поликарпова из Югорска, которая стала счастливой обладательницей нового автомобиля на следующий день после совершеннолетия.

«Мы участвовали в Викторине всей семьей. Все получили значок, и я особо не надеялась на крупный подарок. Но тут приходит сообщение об автомобиле. Было неожиданно, тем более у меня был День рождения незадолго до этого события. Прав у меня еще нет, и я даже не планировала садиться за руль. Но теперь всё изменилось», − рассказала молодая участница Викторины.

Еще одна удивительная история, связанная с получением новенькой «Лады», произошла с водителем из Радужного Магомедом Арслановым. Он планирует на «белом коне» отправиться на свадьбу к племяннику на новой машине, чтобы найти себе невесту.

«Я пришел в четвертую школу, где когда-то учился. Мне подсказали, что делать, и я получил СМС-сообщение: «У вас автомобиль». Шесть лет я ухаживал за лежачей матерью, недавно ее похоронил. И зная это, все писали, что я достоин такого подарка. Машина − это была далекая мечта. Сам я занимаюсь музыкой, пишу стихи. Живу сейчас один. Но как я сказал, Бог мне подарил машину, пусть он подарит мне и невесту. Я этого очень прошу», − признался Магомед Арсланов.

Счастливыми обладателями машин стали четыре человека из Сургута: Венера Галимова, Тамамат Саидова, Галина Калянова и Илья Яковлев.

«Все время думала, что подставные люди выигрывают, а тут, получается, сама получила такой подарок. Мне надо было после на работу ехать, а я сесть не могла в машину, руки тряслись и внутри волнение такое, что хотелось кричать. В первый раз выиграла что-то. Теперь будем пользоваться подарком вместе с мужем», – высказалась сургутянка Венера Галимова.

Подчеркнем, гарантия на автомобили составит три года с момента оформления документов или 100 000 километров пробега.

«В автомобиле есть кондиционер, задние дисковые тормоза, система безопасности современного автомобиля, подогрев сидений, кнопка «СТАРТ/СТОП», мультимедийный дисплей семидюймовый», − добавил менеджер по работе с корпоративными клиентами автосалона «Форвард-Авто Lada» Александр Курганов.

Викторина «Достижения Югры» стала пятым по счету и самым масштабным интеллектуальным состязанием такого формата для югорчан с 2018 года. В ней приняли участие более 988 тысяч человек.

Всего организаторы подготовили для югорчан миллион подарков, среди которых не только 31 машина, но и 23 квартиры, 50 цифровых сертификатов на 30 тысяч рублей в один из самых крупных маркетплейсов России и еще много других подарков.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 135, комментариев: 0
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