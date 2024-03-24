Сквозное движение автомобилей на Нефтеюганском шоссе – хорошо, но не решает принципиальных проблем

Глава Сургута Андрей Филатов анонсировал создание сквозного движения по одной из важных транспортных артерий города – Нефтеюганскому шоссе. Предполагается, что там в некотором будущем можно будет проехать без остановок на светофоры. Само по себе это решение хорошее, но оно не влияет на масштабные транспортные проблемы Сургута. В чем они заключаются, и в каком направлении было бы лучше двигаться – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский на связи, мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили историю о том, почему наши города так плохо, а фактически вообще не приспособлены для маломобильных людей, то есть тех, кто не может ходить сам, тех, кто использует инвалидные коляски. Зачастую эти люди просто вынуждены сидеть дома практически безвылазно, потому что никаких способов перемещаться, даже выйти из дома, не говоря уж о том, чтобы перемещаться по городу, у них нет. Так что посмотрите, если эта тема вам интересна.

Сейчас обсудим инициативу главы Сургута Андрея Филатова, он недавно сказал о том, что есть идея модернизировать Нефтеюганское шоссе. Это действительно очень большая, очень важная дорога внутригородская, которая очень часто стоит, которая не сильно удобная: очень много светофоров, очень много пробок, и, собственно говоря, недалеко от нее находится тот самый совхоз «Северное», который у нас превратится в огромный жилой комплекс, как мы уже это знаем, что дополнительно даст нагрузку на эту часть транспортной инфраструктуры. Так вот, эту самую дорогу хотят сделать бесшовной. То есть, чтобы там не было светофоров, чтобы по ней можно было проезжать легко и непринужденно. Как это собираются сделать, мы пока не знаем, но факт в том, что есть такая интенция. Давай обсудим, как тебе эта инициатива. Что можно было бы сделать, может быть, еще в дополнение к ней и для того, чтобы в Сургуте дороги стали лучше.

Тарас Самборский: Сама по себе инициатива прекрасная. Любое улучшение в пользу граждан – это хорошо. Хорошо, что об этом заявлено мэром. Но, если речь идет только о так называемом бесшовном принципе на Нефтеюганском шоссе, то это фрагмент, фрагмент общей, большой, проблемной картины. Сургут отличается от многих городов как раз тем, что движение по городским улицам очень медленное. И медленное из-за обилия перекрестков со светофорами, регулируемых перекрестков. Часто проблемы кроется в том, как был Сургут спроектирован в свое время. У нас очень короткие отрезки между кварталами, между перекрестками – буквально по 100-200 метров, по 300 максимум. И более длинных дистанций почти не наблюдается. Соответственно, люди стоят.

Вторая проблема в некачественной регулировке светофорного обеспечения. Ну и, наконец, третья – она собирает первые две. То есть, есть трассы, которые загружены автотранспортом настолько, что уже проще каким-то образом отказаться от светофорного регулирования и обеспечить сквозное, непрерывное движение. Нефтеюганка – да – понятно, эта тема хороша. Вы обеспечиваете сквозное движение, ну, кстати, Андрей Филатов оговорился, что это идея, а реализация – вопрос долгого времени. Мне вот всегда не хочется слушать вот эту фразу про долгое время. Если проект озвучивается, предполагается, что он уже находится в какой-то более-менее рабочей фазе проработки, простите за тавтологию… Проектирования. То есть уже есть какие-то, видимо, конкретные технические моменты, которые позволяют власти делать то или иное заявление о реализации самого проекта.

Но. Как справедливо совершенно написал наш читатель, постоянный читатель и комментатор Александр Коновалов, дело ведь не в организации движения автомобилей на конкретном городском участке под названием Нефтеюганское шоссе. Это действительно, если смотреть на карту Сургута, очень локальный участок. У нас есть еще Югорский тракт, у нас есть еще такие сквозные магистрали как улица Профсоюзов, которая тоже не хороша с точки зрения трафика.

Д.Щ.: Проспект Мира.

Т.С.: Проспект Мира, Ленина в части вот этого нефтегазовского кольца и до пересечения с той же Профсоюзов, это проблемная часть. Аэрофлотская, которая из-за глупого светофора всегда стоит со стороны аэропорта в город. В общем, проблем много. И если мы сделаем сквозное движение только по Нефтеюганке, то, собственно, а что это изменит по большому счету? Ну, мы будем проезжать ее за не 20 минут, а за 12, ну, на что это повлияет?

И вот Коновалов говорит правильную вещь: несмотря на усилие городских властей по изменению всего фона, связанного с общественным транспортом, с транспортной системой городской, несмотря на проводимую реформу городского автобусного движения, людям по-прежнему некомфортно пользоваться сургутскими автобусами. Вот горожане говорят: «Нам некомфортна ваша маршрутная сеть, нам некомфортны сами автобусы».

Тут, кстати, новость тоже вроде бы хорошая: сколько-то автобусов город заказывает у Китая. И я обратил внимание на весьма специфическое техзадание: столько-то автобусов, а три из них без кондиционеров. Остальные с кондиционерами, а сколько-то без кондиционеров. Я не очень понял эту логику. То есть предполагается, что есть какие-то районы в Сургуте, где какой-то особенный климат летом и там кондиционеры не требуются. Либо эти автобусы будут по сезонам как-то распределяться.

Так вот, до тех пор, пока населению будет невыгодно экономически, неудобно чисто утилитарно пользоваться общественным транспортом, население будет ездить на своем личном автотранспорте. Именно по этой причине, и не по какой другой, Сургут является лидером по обеспечению автотранспортом на душу населения после Владивостока. Когда у нас говорят: «Так у нас климат плохой». Во Владивостоке тоже не очень хороший климат, вот, пожалуйста, и все равно люди ездят. Значит, доступность машин, доступность автокредитов то бишь, неудобный общественный транспорт и неудобная городская среда для пешеходов, то, о чем мы говорили в ином несколько контексте, но вот в нашей первой сегодняшней части.

Неудобно людям ходить по городу пешком, неудобно ездить общественным транспортом. В городе нет, кстати, сертифицированного такси. Опять-таки, это тоже очень серьезный признак цивилизованного, качественного города. Вот эти вот «бомбилы», которые пересели в Яндекс-такси, которые что хотят, то и делают с тарифами, не знают города, в общем-то, так себе тоже, скажем, подвижной состав. Вот очевидно, что горожане будут покупать машины и ездить на своих машинах, создавая нагрузку на трассы. Соответственно, проблема разгрузки тех или иных городских магистралей, в частности Нефтеюганского шоссе, должна рассматриваться в рамках комплексной программы, в принципе, по изменению… Как это сформулировать… Городской транспортной логистики.

Вот если под словом «городской» понимать и муниципальный транспорт, и технологический транспорт, и корпоративный транспорт, и личный транспорт граждан. То есть вот в Сургуте, я не знаю, сколько там, 500 тысяч или миллион единиц техники. Что надо делать для того, чтобы меньшее количество этой техники выезжало на улицы, меньше оказывало влияния, негативного влияния на дорожное покрытие? Что нужно сделать для того, чтобы реформа городских автобусов достигла максимальных показателей по комфортности, по удобству, и чтобы в городские автобусы пересаживались не жители новых микрорайонов?

Мы говорили в одном из выпусков, что – да, мы наблюдаем рост пассажироперевозок, но это произошло за счет попадания автобусов в новые жилищные кварталы. То есть это пока такая, экстенсивная цифра, экстенсивный показатель. А что сделать, чтобы люди хотя бы из семи дней в неделю не семь дней в неделю пользовались своим автомобилем, а четыре, а три дня в неделю они пользовались автобусами? Это вот большой комплекс. В рамках такой программы обеспечение сквозного проезда по Нефтеюганке, по Профсоюзов, по Югорскому тракту – это очень важная задача, безусловно. Но, опять-таки, бесшовная дорога, так называемая, обеспечивается часто созданием круга, транспортного кольца, который забирает на себя весь транзит, всю грязную технику, грузовую технику, весь вот этот вот трафик трейлеров и так далее и тому подобное. И ненужный трафик частного автотранспорта легкового, который через Сургут едет из одной точки региона и страны в другую.

Вот Сургуту надо уже закольцовывать то, что какими-то пунктирами у нас обозначено. То есть часть Югорского тракта, ну, там что у нас пошло, там он соединяется, кстати, вот в районе Грибоедова, ПИКС соединяется с Нефтеюганкой, обсуждаемой нами, там кусочек через ГРЭС, через Финский поселок. То есть где-то надо делать полноценное транспортное кольцо вокруг Сургута, уводить на него все, что я перечислил, весь этот ненужный транспорт. Город немножко освобождается от машин. И следующим этапом мы занимаемся светофорами, их регулировкой качественной или их отменой на каких-то участках.

Но в сегодняшних условиях я не очень представляю, как Нефтеюганское шоссе, которое скрещается с несколькими очень крупными улицами: с Островского, Маяковского, что я там еще забыл… Ну, мы понимаем, тут направо много уходит на промзону. Как это все организовать таким образом, чтобы не было светофоров, чтобы транспорт просто шел одним потоком, я не знаю, это очень серьезная логистическая задача. Если город ей знает, как заняться, это великолепно. Но одной Нефтеюганкой, видимо, мы не ограничимся. И созданием бесшовного движения по Нефтеюганке мы тоже не решим по большому счету никаких транспортных проблем, которыми Сургут, к сожалению, печально славится.

Так что надо развивать по-прежнему общественный транспорт. Надо делать городские автобусы удобными, комфортными, быстро ездящими, безбарьерными. Не все, конечно, но так, чтобы на линии через каждые три-четыре-пять приходящих на остановку рейсов один был безбарьерным полноценно. Автобусов должно быть больше. Вот тот же Коновалов привел цифру неприятную для Сургута, если на душу населения брать, да и просто сравнивать масштабы Нижневартовска, который в полтора раза уже меньше Сургута по населению, а по количеству новых автобусов он лидирует. Там больше этих автобусов ставится на линии, закупается. А у нас речь идет о, ну, единицах, может, десяток-два. Но это ничто для города Сургута. Как бы наша транспортная реформа не захлебнулась. Туда надо привлекать какие-то очень мощные инвестиции, просто огромные инвестиции и обеспечивать город разветвленной сетью автобусных маршрутов с большим количеством современных автобусов.

Параллельно вносить градостроительные изменения в градостроительные регламенты и максимально везде создавать безбарьерную среду для пешеходов. Параллельно проводить очень непопулярную реформу городских парковочных пространств, вводить плату за парковки, разрабатывать резидентные карты, чтобы резиденты районов не платили за парковку или платили символические деньги, а нерезиденты платили и парковались почасовым образом или каким-то там другим образом. Вводить другой принцип организации движения по городским улицам, основанный на одностороннем движении максимально, где это только возможно. Вводить обязательно принцип одностороннего движения по тем кварталам, где располагаются учебные заведения, административные заведения, поликлиники, больницы. Въехал в одну точку, выехать можешь, двигаясь только в одном направлении в другую точку, тут никаких заторов. Вот это такая большая транспортная реформа. И если транспортную реформу в таком виде осуществлять, то реформа движения на Нефтеюганке и даже реформа автобусного движения будут лишь составными частями вот этой общей большой перспективной стратегической программы, которая Сургуту очень нужна.

Д.Щ.: Плюс велодорожки, возможность там ездить на этих самых электросамокатах, так чтобы не убивать людей и не убиваться самому. Ну и еще много…

Т.С.: Велодорожки и самокаты, я хочу сделать помарку, это прекрасная вещь, но мы должны понимать, что пока это процентов на 50-60 рекреация, а не логистика транспортная, вот надо понимать. Просто муниципалитет скажет: «Ну не будем мы еще и велодорожками заниматься, ну правда, это стоит очень больших денег, а они развлекаются, они там просто на пленэр поехали на своем электросамокате, им хорошо. Что мы им будем это все создавать?» Тут надо к этому просто подойти. Когда муниципалитет в рамках общей большой стратегической программы, в том числе обеспечит городское пространство большой, разветвленной сетью для тех же велосипедистов, тогда из спорта или досуга части горожан это станет одной из составляющих транспортной системы. А только потому, что есть велосипедисты или самокатчики, которые хотят ездить более-менее в комфортных условиях, не будет муниципалитет этим заниматься.

Вот когда идеологически все участники: власти, чиновники, я не знаю, проектировщики, велосипедисты, пешеходы, автомобилисты поймут, что, да, это нормальный, альтернативный вид транспорта, почему бы ему не быть – ради Бога. Тогда, возможно, город будет развивать свое пространство и с учетом вот этого запроса. И тогда спорт или хобби превратится в один из видов транспорта городского, как во многих успешно проводящих подобные реформы муниципалитетах мира это и произошло.

Д.Щ.: Да. Например, в той же Финляндии, где климат ненамного лучше сургутского, но очень многие даже зимой ездят на велосипедах.

Т.С.: Опять, заканчивая, скажу, что климат ненамного лучше сургутского в части Финляндии. Ну надо быть справедливыми, все-таки в Сургуте климат очень жесткий и, начиная с ноября-месяца по март, это очень суровый, очень тяжелый климат, и на велосипеде в -40 С° ты не покатаешься.

Д.Щ.: Ну, вообще да, пожалуй.

Т.С.: Это одна из причин, почему те же чиновники не рассматривают создание инфраструктуры для велосипедного транспорта как какой-то свой приоритет. А в Финляндии все-таки в такой зоне находится часть страны. А больше обитаемая часть страны – это вполне себе атлантический климат, мягкий весьма. В любом случае, ты едешь на своем велосипеде по асфальтовому покрытию, а не по снежной отполированной корке.

Д.Щ.: Да. Ну ладно, хорошо. Будем заканчивать на этой позитивной ноте. Смотрите нас на Youtube, читайте на siapress.ru. И через неделю вновь встретимся, поговорим о всяких интересных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем. Всем пока, друзья.