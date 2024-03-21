Стало известно, как изменятся правила сдачи экзаменов на права

С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права и выдача водительских удостоверений. Требования к будущим водителям, в особенности иностранным гражданам, ужесточатся. Но сам экзамен на вождение сдать будет проще — изменения допускают совершить больше мелких ошибок. Подробнее о нововведениях — читайте в нашем обзоре.

Какие изменения в ПДД вступают в силу с 1 апреля 2024 года?

Изменятся сроки сдачи экзамена после лишения прав за вождение в нетрезвом виде или не пройденное медосвидетельствование на состояние опьянения.

Сейчас правила разрешают заново сдать теорию, если прошло больше половины срока, на который лишили прав. С 1 апреля к пересдаче экзамена не будут допускать в течение года после вынесения постановления об административном правонарушении.

Упростят правила сдачи практического экзамена.

Сейчас для успешной сдачи экзамена по вождению в городе необходимо получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их число увеличится до семи. Помимо этого, будут увеличены габариты для разворота в ограниченном пространстве — с пяти до семи метров.

Увеличится срок пересдачи экзамена.

После трех неуспешных попыток сдать экзамен следующая пересдача состоится только через полгода, а не через три месяца, как это делают сейчас. При этом пересдачу должны назначить не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена.

Уклонистов до экзамена не допустят.

Люди, в отношении которых военкоматы применили меры из-за неявки по повестке, не смогут сдавать экзамен на получение прав, а также продлевать срок действия водительского удостоверения.

Скорректируют замену иностранных прав.

Лицам с иностранным водительским удостоверением, которые желают получить российские права, необходимо будет получить сертификат в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Для получения прав для управления легковым автомобилем, мотоциклом или мопедом достаточно сдать теорию, а для вождения грузовиков и автобусов (категории C, D, CE и DE) — теорию и практику.

Новые правила не распространяются на граждан России и Белорусии с белорусскими правами. Их заменят без экзамена.

Расширится список документов для экзамена на вождение.

Сейчас при сдаче экзамена требуется паспорт, документ об окончании автошколы, заявление, квитанция об оплате госпошлины и медицинская справка. С 1 апреля также понадобится СНИЛС и нотариальный перевод паспорта в случае, если он выдан иностранным государством.

Потребуется актуальный паспорт и медсправка.

Если во время сдачи экзамена истек срок действия паспорта или медсправки об отсутствии противопоказаний к вождению, процесс обучения будет приостановлен до предоставления новых документов.

Учеников «левых» автошкол к экзамену не допустят.

С 1 апреля автошколы могут обучать водителей только при наличии заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (площадки, тренажеры и другое). Если у автошколы этого документа нет, она не получит лицензию на ведение образовательной деятельности либо не продлит уже действующую.

Какие водительские удостоверения станут недействительными?

Выданные в других странах ВУ будет считаться действительными в течение года после получения их владельца гражданством РФ или вида на жительство. После чего таким автовладельцам необходимо будет получить права российского образца. При этом граждане, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, смогут заменить иностранные водительские права на российские без экзаменов в течение года.