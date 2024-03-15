Новый корпус школы №9 в Сургуте может открыть свои двери раньше срока

Хореографические, тренажерные, спортивные залы и даже 25-метровый бассейн – все это есть в новом корпусе школы №9 в Сургуте. Образовательное учреждение по улице Александра Усольцева, 14/1 может открыться раньше: не 1 сентября, а к старту четвертой четверти, то есть в апреле.

И хотя тут еще пустовато, подрядчик уверяет, что работы все полностью завершены. Осталось лишь исправить некоторые мелочи, а также оснастить и украсить школу.

«Хочется поблагодарить правительство региона, губернатора Наталью Комарову. У нас потребность в таких объектах высокая. Сегодня идет приемка объекта под практические занятия. Есть некоторые особенности, на которые специалисты по эксплуатации указывают. Где-то что-то доработать, исправить, чтобы к этому больше не возвращаться. В общем объеме объект завершен и принят. И уже даже лицензию получил на образовательную деятельность», – отметил глава города Андрей Филатов, который положительно оценил новое образовательное учреждение.

Подчеркнем, что школа приобретена на региональные деньги, город же участвует в полном оснащении учреждения.

«Все вышло в срок, получилось достаточно интересно, качественно. Площадь ориентировочно 25 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 900 учащихся в одну смену», – добавил директор ООО «Сибпромстрой №18» Сергей Немберг.

1 сентября 2024 году в эту школу должны прийти 15 первых классов. Это более 400 обучающихся. Вместе с этим здесь появится один класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Планируем разместить здесь с первого по шестой классы. Кроме этого, здесь будут обучаться дети, которые находятся на подвозе, это более 250 человек. И еще наши учащиеся пятых классов с двух корпусов будут тут обучаться. И, конечно, мы принимаем детей, которые хотят по микрорайону перейти в начальные классы», – объяснила директор МБОУ СШ № 9 Елена Дорохина. – Мы понимаем, что потребность была велика именно для учащихся начальной школы. И у нас получится ее закрыть».

Новая школа разгрузит образовательное учреждение по улице Крылова, 28: восемь будущих пятых классов. Дети с четвертого класса со школы по улице Крылова 36/2 также перейдут в этот корпус.

Напоминаем, что возведение еще трех школ в Сургуте в настоящее время продолжается. Уже выдано разрешение на строительство четвертой.

Еще о планах по строительству школ в Сургуте – в материале.