Эксперты рассказали, как вернуть украденный телефон

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1wruYzfWsjN/Qlr7RiXyn7qmlK0idOxjmLp7k3UpFTaw59+fqDDgrBp2BZkIUR1MiuCQtb8tO+oy7ySaWRRNX2jh5RfHNmy7l3HQZ8uy/DC9+4fBVEMuylfza80SbVhG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1wruYzfWsjN/Qlr7RiXyn7qmlK0idOxjmLp7k3UpFTaw59+fqDDgrBp2BZkIUR1MiuCQtb8tO+oy7ySaWRRNX2jh5RfHNmy7l3HQZ8uy/DC9+4fBVEMuylfza80SbVhG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=NODqyE+FBGT/OnrQTIGS6kRq7JethHRPiJuaS6Az+CM0APnpMfN/KgrP0cef3fpGjFYF8giOTTGt3jGYUtnSvJe0ltlQgp7dmzvavkfBxfkRf+PeH+34V0bRyIDJ8PI+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=NODqyE+FBGT/OnrQTIGS6kRq7JethHRPiJuaS6Az+CM0APnpMfN/KgrP0cef3fpGjFYF8giOTTGt3jGYUtnSvJe0ltlQgp7dmzvavkfBxfkRf+PeH+34V0bRyIDJ8PI+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=NODqyE+FBGT/OnrQTIGS6kRq7JethHRPiJuaS6Az+CM0APnpMfN/KgrP0cef3fpGjFYF8giOTTGt3jGYUtnSvJe0ltlQgp7dmzvavkfBxfkRf+PeH+34V0bRyIDJ8PI+"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=NODqyE+FBGT/OnrQTIGS6kRq7JethHRPiJuaS6Az+CM0APnpMfN/KgrP0cef3fpGjFYF8giOTTGt3jGYUtnSvJe0ltlQgp7dmzvavkfBxfkRf+PeH+34V0bRyIDJ8PI+"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=1wruYzfWsjN/Qlr7RiXyn7qmlK0idOxjmLp7k3UpFTaw59+fqDDgrBp2BZkIUR1MiuCQtb8tO+oy7ySaWRRNX2jh5RfHNmy7l3HQZ8uy/DC9+4fBVEMuylfza80SbVhG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=1wruYzfWsjN/Qlr7RiXyn7qmlK0idOxjmLp7k3UpFTaw59+fqDDgrBp2BZkIUR1MiuCQtb8tO+oy7ySaWRRNX2jh5RfHNmy7l3HQZ8uy/DC9+4fBVEMuylfza80SbVhG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,3534   EUR  99,1061  

Новости

Больше новостей
Достаточно ли в Сургуте отелей и гостиниц?
Комментировать
0
Донатите ли вы благотворительным фондам?
Комментировать
0
Надо ли детям до 14 лет запрещать соцсети в интернете?
Комментировать
0
Больше опросов

​Что делать, если украли телефон? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперты рассказали, как вернуть украденный телефон

​Что делать, если украли телефон? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Как не лишиться персональных данных, если украли телефон? Что делать в первую очередь? Как обезопасить себя?» — спрашивает Мария Павлова.

Отвечают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества:

ШАГ 1 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ СИМ-КАРТУ

Обратитесь к мобильному оператору через контактный центр или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте. Телефонные воры первым делом попытаются получить доступ к банковским приложениям, социальным сетям и учетным записям. А все они, в большинстве случаев, привязаны к номеру мобильного телефона.

Поэтому до того, как злоумышленники изменят ваши пароли и заблокируют доступ к вашим учетным записям, сами заблокируйте свою сим-карту.

ШАГ 2 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором у вас открыт счет, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден. Счета карт, которые привязаны к потерянному устройству, нужно как можно быстрее заблокировать.

ШАГ 3 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ ТЕЛЕФОН УДАЛЕННО

В идеале телефон должен быть защищен уникальным кодом-паролем (и вовсе не цифрами из даты вашего рождения) и биометрией в виде отпечатка пальца или распознавания лица. Но даже при наличии этих мер безопасности мошенники могут постараться и получить доступ к вашему устройству.

Как удаленно заблокировать iPhone:

— Используя другое устройство Apple под той же учетной записью iCloud, можно запустить приложение «Локатор». Запустить «Локатор» можно и в любом браузере на сайте icloud.com, зайдя с любого устройства.

— Активация режима пропажи заблокирует смартфон и отключит разблокировку по Face или Touch ID, а также позволит вывести собственное сообщение на экран утерянного смартфона.

— Активировать функцию «Найти iPhone» в настройках Apple ID в разделе «Локатор» на вашем устройстве нужно заблаговременно и на всякий случай.

Как удаленно заблокировать телефон Android:

— Используйте другое устройство для входа в свою учетную запись Google, чтобы включить функцию «Найти мое устройство». После входа в систему выберите «Безопасное устройство», а затем установите новый пароль экрана блокировки.

— С экрана «Найти мое устройство» вы даже можете удаленно стереть все данные с гаджета.

ШАГ 4 — ИЗМЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПАРОЛИ И ВКЛЮЧИТЕ 2FA (ДВУХФАКТОРНУЮ АУТЕНТИФИКАЦИЮ)

Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах — так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.

Следует изменить пароли следующих учетных записей:

— Электронная почта;

— Аккаунты в социальных сетях;

— Мобильный банкинг;

— Приложения для покупок;

— Потоковые приложения («Яндекс.Музыка» и подобные);

— Менеджер паролей.

Обязательно замените все свои пароли на новые, уникальные и безопасные варианты. Самые надежные пароли имеют длину не менее восьми символов, включают комбинацию букв, спецсимволов и цифр.

Для дополнительной безопасности включите двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей. 2FA — это дополнительная мера безопасности, которая требует специального одноразового кода и пароля для доступа.

Но очень важно, чтобы вы не использовали SMS для получения кодов 2FA. Используйте приложения-аутентификаторы (Authy или Google Authenticator).

ШАГ 5 — ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ И СЕМЬЮ

Мошенники могут использовать ваш номер телефона, чтобы выдать себя за вас, и беспокоить ваше окружение посредством телефонных мошенничеств или текстовых сообщений.

ШАГ 6 — ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

В отделении по месту кражи напишите заявление и обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Сколько времени потребуется вору, чтобы добраться до информации на заблокированном телефоне, зависит от нескольких факторов. Быстрее всего это произойдет, конечно, если телефон был изначально разблокирован. Скажем, человек шел по улице и смотрел Google-карты и смартфон просто вырвали из рук.

Скорость сбыта украденного мобильного телефона на запчасти или на перепродажу тоже зависит от различных факторов — модели, состояния и рыночного спроса на его комплектующие. Быстрее всего вор сможет продать устройство на черном рынке в интернете.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:24, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Первом канале рассказали о диагнозе умершей учительницы из Сургута 1400
  2. Путин предложил изменения в налоговой системе: как отреагировали россияне? 724
  3. ​Средняя стоимость блинов к Масленице в России составила 183 рубля 494
  4. ​«Впереди много сюрпризов»: в Сургутском музыкально-драматическом театре стартовал юбилейный марафон 472
  5. ​Ханты-Мансийский НПФ стал оператором программы долгосрочных сбережений 427
  6. Ценное предложение 294
  7. ​Фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» пройдет по всему региону 249
  8. ​На ВФМ-2024 представили концепцию Тюменского межуниверситетского кампуса 238
  9. ​Пьяного водителя занесло на трассе в Югре, есть пострадавшие 237
  10. В Тюменской области сформирован комплекс мер по укреплению единства народов 234
  1. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 2525
  2. Встреча двух цивилизаций 2403
  3. ​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь 1936
  4. ​От бобра добра 1723
  5. ​Религия и образование: сколько храмов и школ в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1459
  6. ​На Первом канале рассказали о диагнозе умершей учительницы из Сургута 1400
  7. ​На 50-летнего югорчанина завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ 1358
  8. ​Творческие коллективы аварийного ГКЦ «Строитель» получат деньги на аренду помещения 1266
  9. ​В пойме за ЖК «Возрождение» планируется жилая застройка. Как она повлияет на находящийся там пруд 1189
  10. Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сургуте 1148
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 6277
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 4085
  3. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 3858
  4. Бардак и его княжество 3661
  5. ​Человек как цель 3132
  6. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 3111
  7. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 2843
  8. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 2800
  9. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 2791
  10. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 2543

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика