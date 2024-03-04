Власти Сургута рассказали про строительство социальных объектов для здорового образа жизни югорчан

Строительство новых социальных объектов и обеспечение условий для здорового отдыха – все это работа Команда Югры. В нашей подборке представлены некоторые ее итоги за прошлую неделю.

В Сургуте в 2024 году появится новый спорткомплекс с универсальным игровым залом. Возведение объекта предусмотрено народной программой «Единой России» – «Картой развития Югры». Спорткомплекс строится практически в самом центре города и будет предназначен для проведения тренировок по игровым видам спорта, в числе которых – волейбол, баскетбол, футбол. Также он будет готов принимать на своей базе спортивные соревнования различного уровня. Строительные работы начались в июне 2023 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – третий квартал нынешнего года.

В поселке Луговой Кондинского района состоялась общественная приёмка новой врачебной амбулатории. Объект построен в рамках реализации народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры». Каркасно-модульное здание амбулатории площадью 540 квадратных метров было возведено за семь месяцев – с опережением сроков, установленных государственным контрактом. В амбулатории будут работать три врача и 19 сотрудников среднего медицинского персонала.

В Урае близится к завершению строительство стационара. Объект на 120 мест, возводимый в рамках реализации народной программы «Единой России» – «Карты развития Югры», готов на 90%. В здании стационара общей площадью 12 тысяч 380 квадратных метров расположатся терапевтическое и хирургическое отделения, операционные, реанимация и станция переливания крови. Сейчас в коридорах больницы уложена плитка, установлены лифты, внутри продолжаются отделочные работы, ведется обшивка фасадов, монтаж дверей.

В Нижневартовске большой популярностью пользуются многофункциональные уличные спортивные площадки. В 2023 году в городе появилось сразу несколько таких сооружений. Одна из спортивных точек притяжения обустроена в 26 микрорайоне. Площадка оборудована пунктом проката инвентаря, тренажерами под навесом, футбольной панной (площадка круглой формы с металлической сеткой), зоной с велотренажерами, Wi-Fi и видеонаблюдением, а также оснащена спортивными приспособлениями для детей.

В Радужном действуют два открытых хоккейных корта. Напомним, поддержка и развитие массового спорта – приоритет для Команды Югры. Один из кортов расположен в 9 микрорайоне. Несколько лет назад он был полностью обновлен и вновь введен в эксплуатацию. В конце 2023 года у юных хоккеистов и любителей покататься на коньках появился еще один спортивный объект, который расположился за СК «Сибирь». Это всесезонная спортивная площадка круглогодичного использования, которая в зимнее время года служит хоккейным кортом, а теплое – баскетбольной площадкой.

В Сытомино Сургутского района строят семейный парк. Готовность нового объекта на улице Советской составляет 85%. На сегодня уже выполнены планировка территории, монтаж сетей освещения и видеонаблюдения, подготовлено основание под покрытие из асфальтобетонной смеси и брусчатки, бордюры. На месте устанавливают малые архитектурные формы, арт-объекты, беседки, скамейки.