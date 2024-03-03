Почему заход крупной отельной сети в Сургут пока маловероятен

В Сургуте на продажу выставлен земельный участок, на котором ранее предполагалось строительство отеля сети Hilton. Привести в город какой-то крупный гостиничный бренд с мировым именем – сама по себе идея хорошая, но сейчас она кажется скорее утопичной. Почему так, и что нужно сделать Сургуту, чтобы крупный отельный бизнес сам обратил на него внимание – в проекте «О чем говорят» обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы поговорили про экономическую инициативу, которая была исполнена в Сургуте, чтобы магазины, которые продают жизненно важные продукты, не повышали на них особо цены, и чтобы установили наценки максимум на определенном проценте. Что это такое, как это может работать, и какие экономические последствия этого могут быть, мы как раз проговорили, так что посмотрите, если интересно.

А сейчас поговорим про такую интересную штуку: у нас недавно на сайте siapress.ru вышло одно объявление о том, что продается некий земельный участок. Земельный участок находится возле торгового центра «Вершина», торгового центра «Мир», и там вот как раз должен быть построен, точнее, там должен был быть построен отель Hilton. И вроде как там даже было согласование со стороны сети Hilton, и что можно вот взять, купить и построить. Но пока что этот процесс находится в какой-то степени заморозки. И как раз те, кто его реализуют, этот проект, они предлагают кому-то, у кого есть деньги, кто хочет как-то реализовать себя в отельном бизнесе, вот в это дело включиться. Как ты полагаешь, реально ли сейчас построить отель Hilton в Сургуте, или, может быть, что-то еще другое может там появиться?

Тарас Самборский: Те, у кого есть колоссальные средства для подобных инвестиций, вряд ли будут инвестировать в отель Hiltonв городе Сургуте. Они направят эти деньги, не знаю, на Бали, или в Турцию, или в Батуми. То есть мы понимаем, в те регионы, где сейчас туристический и инвестиционный бум. А в Сургуте ни инвестиционного, ни тем более туристического бума нет, к сожалению. Соответственно, мне не очень ясна химия этого процесса. На какой почве вдруг в Сургуте возникнет прекрасный отель Hilton? Это мы еще не обсуждаем все санкционные вещи. Допускаю, что чисто даже юридически, наверное, «Хилтон» уже не смог бы появиться в Сургуте. Хотя международные отельные сети в России остались, присутствуют, и этого не будем аспекта касаться. С «Хилтон» этим носятся уже очень много лет, и известна эта история, и она прекрасна. Потому что появление «Хилтона» и любого другого международного бренда в Сургуте делают город лучше – это ясно. В свое время появление «Макдональдса» подняло уровень города Сургута просто в статистиках, в анализах, в привлекательности для местного населения, в привлекательности для…

Д.Щ.: В какой-то момент их было даже больше, чем в Тюмени. В какой-то момент.

Т.С.: Ну, кстати, вот это вот и говорило об инвестиционной привлекательности Сургута. Значит, по поводу инвестиций в отель, особенно в такой как «Хилтон» или подобный, это действительно колоссальные средства. И ведь отели не строятся кем-то, а потом приходит «Хилтон», начинает ими управлять. В отельном бизнесе существует множество схем: и концессионных, и арендных, и совладения – там их десятки.

Как возникает отель? Кто-то может построить здание, приедет отельная сеть, его начиняет своей начинкой, менеджментом, начинает управлять, платит какую-то концессию. Кто-то сдает свое здание в аренду. Кто-то строит отель с нуля: или частный инвестор, который вступает во взаимоотношения с отельной сетью, или сама отельная сеть. Я не думаю, что «Хилтон» придет в Сургут и построит себе отель, которым будет управлять как своей собственностью. Соответственно, частный инвестор, может быть, и нашелся бы какой-то, у которого есть несколько миллиардов на то, чтобы затащить сюда» Хилтон». И не просто его построить, но и обеспечить ему рентабельную деятельность.

Но. Тут мы подходим к нашему извечному «но». «Хилтонам» интересно там, где есть развитая бизнес-среда и развитая туристическая среда. Что такое бизнес-среда? Это компании, ориентированные на региональный и международные рынки. Компании, которые имеют очень большой оборот командированных работников, проводят конференции, международные конференции. Это обеспечение очень большого сегмента кейтеринга, это вот чем отели занимаются. И вторая часть – это безусловно местный и внутренний туризм, с которым у Сургута просто, ну, скажем так, не просто плохо, а все очень плохо. Потому что Сургут как туристический центр, честно говоря, не привлекателен ничем. В Сургуте нет объектов, которые могли бы постоянно привлекать те или иные туристические потоки из соседних городов и регионов и из-за рубежа.

В Сургуте нет фестивалей, которые бы работали постоянно. Ну, которые бы проводились регулярно, там, например, какой-то ежегодный фестиваль, я не знаю, «Шум огня, «Дым огня», «Зеленый шум» и так далее. В других масштабах, как вы понимаете. Фестиваль клюквы, фестиваль Черного лиса и так далее. Вот мы говорили много о том, что Сургут, зимний Сургут, он прекрасен. И вот, кстати, администрация Сургута какое-то в этом направлении действие предпринимает – делать зимний Сургут привлекательным для туристов. Сургут очень красивый зимой. Но, опять, вы же не будете строить «Хилтон» для того, чтобы кто-то приезжал и ходил по ярко освещенным сургутским улицам и смотрел на несколько снежных городков. Это должна быть вообще не туристическая инфраструктура даже, а индустрия. Можем ли мы говорить о том, что хотя бы какие-то зачатки этой индустрии в Сургуте мы наблюдаем? Я, честно говоря, не могу так сказать. Сургутский музей или, скажем так, сургутские музеи живы только благодаря подвижничеству их руководителей. Находятся они в странных помещениях. Сама по себе, даже вот само архитектурное решение сургутских музеев, оно нулевое, его нет. То есть это приспособленные здания, и за много-много десятков лет почему-то Сургут не в состоянии решить эту задачу.

Мы уж не говорим о таких банальных вещах как Дом пионеров, как какие-то другие памятники деревянного зодчества, которые можно было бы сохранять, реставрировать, развивать, давать им новое наполнение смысловое.

Но в Сургуте, вот это же удивительная вещь, то есть центр современной индустриализации страны, ну вот Сургут можно таковым называть, правда. Потому что все, что после конца 50-х годов на территории Западной Сибири происходит, вот вокруг Сургута, в радиусе 500 километров от Сургута, это современная индустриализация, основанная на разработках нефтяных месторождений. И вот в городе нет элементарного, ну не то, чтобы элементарного... Ну, нет элементарного, вообще-то он заслуживает крутого технического музея.

А технический музей сегодня есть в большинстве просто средних городов в мире. Ну то есть технический музей – это, понимаем, да, это многие гектары земли, работающие нефтяные вышки, нефтекачалки, какие-то компрессорные станции, вся линейка авиационной техники, которая осваивала Сургут и сегодня обслуживает пассажиров и грузоперевозки. Все это шумит, сверкает, работает, можно нажимать кнопочки, люди там это все могут тактильно ощущать. А вот эта вот техника, которая по тайге ездила, которая прокладывала первые трубопроводы. Эти все наши грузовые машины, эти трактора, эти «Уралы» двухкабинные. Мы понимаем, каким бы мог быть крутым вот этот вот технический музей. Это только одна идея. А она не реализуется, она вообще никого не может заинтересовать, хотя я ее озвучивал очень много раз разным руководителям всех времен сургутских.

И территория-то у нас под эти вещи есть. Это вот пресловутая пойма Оби, которая только идет от нас, скажем так, от «Сити Молла», например, туда, в сторону Белого Яра. Вот таким как бы катет-катет… По гипотенузе от центра Сургута в сторону Белого Яра, туда вот к Барсово. Это бы объединило как раз ту часть Сургутского района с Сургутом, и мы бы сделали ну просто шикарную вещь. Она бы работала 24 часа в сутки и собирала бы огромное количество туристов. Таких идей можно реализовывать много.

Многие из этих идей тянут бюджетное финансирование. Некоторые можно реализовывать просто на спонсорские какие-то даже не деньги, а объекты, которые нам дарят «Сургутнефтегаз», Газпром», авиакомпания Utair, РЖД, строительные компании. Если к этому прибавить создание маршрутной сети речной. Мы вот с мая по сентябрь имеем какую-то интересную речную навигацию туристическую. И вот это вот все набирается, набирается, набирается, и тогда» оп», и «Хилтоны» будут стоять в очереди просто перед региональными властями и просить лучшие места для того, чтобы строить свои отели. А сейчас, мне кажется, по бизнес-направлению у нас ключевой игрок рынка – это «Сургутнефтегаз», он всех своих командировочных обеспечивает собственной отельной системой. У «Сургутнефтегаза» несколько отелей. Оставшиеся остатки «Газпрома» – там та же самая картина. Я просто даже не очень себе представляю, какой бизнес-сегмент мог бы обслуживать подобный отель в Сургуте, и как бы это все вообще окупалось.

Поэтому идея абсолютно шикарная, идея замечательная, но нам надо диверсифицировать местную экономику. Мы не сможем от нее полностью уйти, от зависимости от нефти – это понятно. Мы центр нефтяного края. Ну так давайте мы это будем обыгрывать, правда? То есть любая региональная экономика, построенная вокруг какого-то моно-направления, она это обыгрывает. Это во всем мире происходит. Кто-то обыгрывает, я не знаю, выращивание помидоров, кто-то выращивание мяса быка и так далее. Вот у нас нефть. Ну так давайте будем эту нефть обыгрывать, и все, что вокруг этой нефти, все, что вокруг этой индустриализации нефтяной, и на этом можно очень здорово Сургут презентовать просто в рамках целого света.

Д.Щ.: Да. Ну, надо сказать, что какие-то движения, они все равно существуют. У нас там НТЦ строится. Тоже есть надежда, что он создаст какой-то, условно, поток каких-то конференций научных и так далее. У нас там проводятся, если они станут постоянными, чемпионаты по самолетному спорту – тоже классная вещь. Большой хоккей Андрей Филатов притащил в Сургут и пытается развивать в этом направлении. То есть какие-то процессы идут, но, конечно, хочется их видеть больше, и разнообразнее, и интереснее. Тогда действительно и отельные бизнесы тоже подтянутся. Просто потому что они будут понимать, что здесь есть, на чем заработать, и есть, во что грамотно инвестировать и отбить.

Т.С.: Да, ну это вот ключевая вещь. То есть сначала мы развиваем местную экономику как таковую, ее подразделения конкретные, в частности туристический сектор, и делаем это приоритетным направлением. А это будет в себя втягивать очень многие процессы. Я упомянул тот же «Зеленый шум». Ведь это совершенно крутой фестиваль. Ты упомянул хоккей. То есть это все круто, это замечательно, но пока мы имеем дело с частными проектами. Они должны разрастаться до масштабов очень громких, крутых брендов, и таких должно быть несколько. Плюс, изменение элементарного ландшафта городского. Тот же «Сургутский Кремль», все эти пешеходные тропы, тот же шикарный проект в Барсово, который Сургутский район осуществил. То есть вот этого всего должно становиться больше, больше, больше и больше. И тогда, конечно же, «Хилтон» – это будет не уникальное явление в Сургуте. Вот если он появится, это просто будет какой-то уникум, да? А вполне закономерное явление, логическая вещь., город очень приподнимающая.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, будем завершать наш выпуск сегодня. Ставьте нам лайки, это очень важно, подписывайтесь на наш Youtube-канал, это тоже хорошо, и читайте нас на siapress.ru. Через неделю вновь встретимся, чтобы поговорить о том, что было интересного. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. Подписывайтесь, читайте, лайкайте. До свидания.