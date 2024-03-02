Как местная власть может реально и без ущерба для экономики влиять на цены

В Сургуте запущена акция, в ходе которой местные бизнесы подписывают меморандум об ограничении ценовой надбавки на продукты первой необходимости. Некоторые предприятия уже присоединились к этому призыву городской администрации. Как местная власть в принципе может воздействовать на ценовую политику работающего на территории бизнеса – в свежем выпуске «О чем говорят» обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про некоторые вещи, которые у нас происходят в Сургуте, в Югре в частности. У нас в Сургуте появилась следующая экономическая инициатива в исполнении городской администрации: сургутские власти предлагают местным торговым сетям, которые, собственно, занимаются реализацией основных продуктов, присоединиться к некоему меморандуму, подписать такой документ, который предполагает, что они будут ограничивать процент, который они получают с реализации этих самых товаров первой необходимости. То есть, условно говоря, это в некоторой степени регулирование цен, для того чтобы у нас наша инфляция, видимо, каким-то образом не подрастала, особенно перед ответственными мероприятиями федерального характера. Там уже действительно кто-то присоединяется, как выяснилось, есть в Сургуте такой социально ответственный бизнес. Давай обсудим, что это такое, надолго ли это, и насколько это повлияет на нашу такую городскую экономику.

Т.С.: Можно рассмотреть чисто экономический аспект этого обращения, которое вылилось уже в некий процесс. Потому что привязывать это к политике, к предстоящим выборам президента, с одной стороны, все это очевидно, да, наверное, это связанные вещи, с другой стороны, представим, что речь идет все-таки не о политике, а о проявлении заботы местных властей о гражданах путем какого-то снижения цен на продаваемые в местных торговых точках продукты первой…

Д.Щ.: Ну, как минимум не сильный рост цен, давай так скажем.

Т.С.: Ну, окей. Поэтому, безусловно, кто спорит, инициатива хороша, инициатива приятная, и чего бы с такой инициативой не выступать. Нормально все. Если власть высказывает подобное пожелание, то как минимум это демонстрирует ее какую-то такую озабоченность тем, что мы видим на ценниках в наших в супермаркетах, аптеках, каких-то других торговых точках. Но сама по себе она несколько напоминает советский подход к хозяйствованию. Когда призывами и декларативными вещами пытались повлиять на экономические процессы. Мы хорошо помним, чем это все закончилось в позднем Советском Союзе: тотальным дефицитом, распределительной системой фактически, при которой основные продукты питания и бытовые товары распределялись по талонам. Но. Как могли бы власти реально повлиять на частных продавцов продуктов питания, например? Мне, честно говоря, не видится ни один механизм этого, потому что, какой бы не была регулируемой экономика российская, но торговля – это частный бизнес, абсолютно частный бизнес в стране, и он давно уже научился саморегулироваться. И он выживает в тех экономических реалиях, которые мы, собственно, имеем.

Но, если всерьез подойти к этой теме, то муниципалитет в партнерстве с региональными властями действительно мог бы каким-то образом не то, чтобы сдерживать рост цен, потому что это тоже странно – сдерживать как? Сдерживать в каком объеме, в каком проценте, кто определяет: вот 10% инфляции – это много на те или иные продукты, а 9,5% – это уже нормально? Как с яйцами, то есть они сначала выросли в два раза или в три, а потом чиновники радостно отчитываются о том, как яйца подешевели на полпроцента. То есть вот это все мне не очень понятно, но представим, что действительно любая региональная власть заинтересована в том, чтобы ее граждане покупали товары первой необходимости по приемлемым ценам.

И вот эта вот потребительская корзина вписывалась во все статистические стандарты. Но муниципалитет может влиять на снижение розничных цен ценой аренды тех помещений или тех земельных участков, которые он выбрасывает в экономический оборот – Механизм? Я думаю, что механизм. То есть, если муниципалитет или регион принимает какую-то соответствующую программу и оговаривает со своими арендаторами необходимость на соответствующий порядок снизить там какие-то отпускные цены или работать по каким-то другим параметрам, так чтобы потребитель почувствовал это, то почему нет. Можно попробовать, я считаю нормальным механизмом. Ведь муниципалитеты и держат у себя столько собственности, чтобы декларировать свою заботу о гражданах. Они же говорят, вот когда это муниципальное помещение, в нем там какой-то магазин находится, мы же таким образом обеспечиваем бла-бла-бла…

То же самое касается всех муниципальных предприятий, которые остаются в собственности муниципалитетов. Мы же их держим для того, чтобы вот там хлебушек был подешевле, чем в сравнении со всякими частными пекарнями. Хотя цена на тот же хлеб – это не единственный критерий, который формирует рынок, мы видим, что потребители покупают и продукцию более дорогую у других производителей.

Идем дальше. Протекционная политика, вернее даже не протекционная политика, а преференции для бизнеса, чтобы бизнес снижал свои цены, кроме аренды муниципального имущества, муниципальной земли, что это может быть? Это налог на землю. Он региональный, и тут все понятно: если есть какой-то бизнес, который или производит товары народного потребления или продукты питания, или который арендует земельный участок – тоже создайте какой-то механизм, при котором цена на продукцию снижалась бы вслед за снижением арендных ставок. Логично? Мне кажется, да. Третье – это налог на кадастровую стоимость. Совершенно такой, неприятный налог, его платят все предприниматели, у которых есть то или иное имущество. Вот государство посчитало кадастровую стоимость каждого имущества, и от нее начисляются какие-то налоги. Речь идет о достаточно чувствительных суммах для предпринимателей, и тут можно договариваться. Давайте мы этот налог отменим, но вы там будете какую-то делать соответствующую, выгодную нам, властям, политику в области снижения цен на свои продаваемые продукты. Наверное, тоже предмет для переговоров.

Но, если мы призываем предпринимателей как-то регулировать в условиях, повторюсь, все-таки формально частного рынка цены на отпускаемые продукты, частных предпринимателей, то не логично ли было бы с подобным же призывом, более того, не просто с призывом, а прямым воздействием, обратиться к контролируемым муниципальным предприятиям, которые находятся в собственности властей городских или региональных: к «Городским тепловым сетям», к «Горводоканалу», к управляющим компаниям, к тому же муниципальному хлебозаводу, другим муниципальным важным предприятиям, тарифная политика которых в прямую сегодня влияет на карман граждан.

Мы все знаем, как и с какой скоростью растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Может муниципалитет некими призывами или некими действиями повлиять на то, чтобы эти тарифы не росли, снижались – ну, это мечта совсем уж идиотическая – но не росли, как ты говоришь, слишком быстро? Наверное, да. Хотя та же администрация Сургута скажет: «Так мы поэтому и не отдали в частные руки тот же ГТС, те же «Городские тепловые сети», чтобы вот этот рост тарифов на тепло, на теплоэнергию, придержать». И тут получается, что мы будем с трудом договариваться, потому что вроде бы да, вроде бы правда, но, если вы призываете частного продавца, я не знаю, молока как-то снижать свои цены или обеспечить им не очень стремительную инфляцию, но вот тут-то, отсюда же все идет, на самом деле: от тарифов на электричество, от тарифов на теплоэнергию, на коммунальные услуги.

Д.Щ.: На газ.

Т.С.: Вот они тянут за собой всю основную инфляцию. То есть не потому что продавец яиц решил задрать цену или какой-нибудь там магазин «Магнит» сидит на высокой арендной ставке, и поэтому у него продукты дорогие – нет. Инфляцию формируют сегодня основные поставщики ресурсов, без которых не выживает ни один бизнес, ни один гражданин: это электричество, это газ в каких-то случаях, тепло, коммунальные услуги. Вот в комплексе если бы решать эту проблему, то возможно. И если бы к ней содержательно присоединилось государство, возможно было бы как-то регулировать этот процесс. Но, мне кажется, пока мы имеем дело с очень хорошим намерением, но с трудно реализуемым механизмом соблюдения вот этого призыва.

Д.Щ.: Да, я хочу отметить, что это именно призыв, а не циркуляр, не требование. Потому что, я напомню тем, кто не учил в университете экономику, а таких, мне кажется, должно быть очень немного, но тем не менее, многие все равно до сих пор не понимают некоторых вещей, что если напрямую регулировать цены и ограничивать цены, ограничивать тарифы и так далее, то на выходе вы получите дефицит, развал и всякие прочие неприятные вещи.

Т.С.: Вы получите «серый» рынок, безусловно. То есть продукты никуда не денутся, спрос на продукты не исчезнет, но вы этими действиями подстегнете, на самом деле, фактическую инфляцию к росту еще сильнее. И уведете часть экономики в серую зону, в так называемый дефицит, который будет распределяться уж совершенно в тени, без какого-либо контроля со стороны, в данном случае, государства, если мы под государством имеем в виду всю вертикаль власти от федеральных властей до муниципалитета. А вообще, то, что мы обсуждаем – это приоритет государственной политики, обеспечивать в стране низкую инфляцию, в том числе продуктовую, и проводить политику таким образом, чтобы покупательская способность граждан росла, а не снижалась. К сожалению, здесь муниципалитеты мало что могут предпринять, но на локальных участках, вот таких, как я перечислил, в тех компаниях, которые они контролируют, или в тех бизнесах, которые они контролируют, ну, контролируют содержательно, я имею в виду, не обязательно даже юридически, вполне можно проводить какие-то мероприятия для улучшения местной ситуации с ценами.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, хорошо. Будем переходить к следующему пункту. У нас там будет про отели Hilton, так что посмотрите, если интересно. Подписывайтесь на наш канал на Youtube, читайте нас на siapress.ru, и поехали дальше.