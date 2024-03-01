Главное, о чем президент России рассказал Федеральному собранию

Накануне президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Он затронул вопросы внутренней политики государства, социальной поддержки граждан, экономического развитие и многое другое. Выделим главные темы и тезисы, озвученные главой государства.

Владимир Путин начал речь с сообщения, что основой инициатив стали предложения граждан. Он отметил, что программа действий и конкретных мер сформировалась во время поездок в регионы, при разговоре с россиянами, среди которых были рабочие, учителя, врачи, работники заводов, многодетные семьи, участники спецоперации и предприниматели.

«Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов и инициатив, которые прозвучат и сегодня», — отметил Путин.

Об участниках СВО

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО. После поблагодарил сотрудников производств, которые трудятся в три смены, чтобы обеспечить армию всеми нуждами.

«На производствах трудятся в три смены – столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная, технологическая основа нашей победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряжённую работу в интересах России», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что боевые возможности российских военных масштабно увеличились.

«Наши Вооружённые Силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях: от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства», — указал Путин.

Отношения России со странами Запада

Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности, но, по мнению Путина, Запад совершает против нас открытые враждебные действия.

«У нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности – это демагогия», – сказал Путин.

Также Путин назвал бредом появившуюся на Западе информацию о том, что Россия панирует нападение на Европу.

«Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Мы с вами понимаем, несут бред какой-то», – заявил глава государства.

Путин отметил, что необходимо укрепить войска в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», – заявил Путин.

Семья и общество

Глава государства поставил задачу: «В ближайшие шесть лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития».

Бедность россиян

Президент отметил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось на 13,5 миллионов человек.

«Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона», — сказал Путин.

Продление программы маткапитала

Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2030 года. «Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», – объявил глава государства.

Президент напомнил, что сейчас за первого ребенка семья получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тысячи рублей.

Продление программы семейной ипотеки

Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. На данный момент программа работает до июля 2024 года. По словам президента, особое внимание следует уделить семьям с детьми до шести лет включительно.

«Для них льготная ставка кредита останется прежней – шесть процентов», – сказал глава государства. Также президент предложил продлить до 2030 года норму, что при рождении третьего ребенка в семье государство погашает часть ее ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Помимо это, Путин попросил правительство предусмотреть особые условия в рамках семейной ипотеки для малых городов. «Прошу правительство предусмотреть особые условия «Семейной ипотеки» именно для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме или их вообще нет. Нужно сделать это максимально оперативно, решить вопрос о ключевых параметрах, в том числе размерах первичного взноса и ставке по кредиту. Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», – рассказал глава государства.

Налоговый вычет на второго и третьего ребенка

Путин предложил повысить вычет на второго ребенка до 2,8 тысячи в месяц, а на третьего — до шести тысяч. Такой налоговый вычет будет предоставлен автоматически.

Повышение зарплат

Путин заявил, что доля зарплат в ВВП России должна возрасти в ближайшие шесть лет.

Увеличение МРОТ

К 2030 году МРОТ в России должен возрасти почти в два раза — до 35 000 рублей. «Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза, с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч», – сказал Путин.

Поощрение граждан за здоровый образ жизни

Путин призвал поощрять россиян, которые ответственно относятся к своему здоровью и занимаются спортом. Глава государства сообщил, что с 2025 года в России будут предоставлять налоговый вычет тем, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию и успешно сдает нормы ГТО. «Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку – бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент такой настал», – сказал Путин.

Новая модель оплаты труда бюджетников в регионах

Президент поручил кабмину к 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах, а к 2026 году принять ее для страны в целом. «Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации. А в 2026 году принять окончательное решение для всей страны», – объявил глава государства.

Сберегательный сертификат

Путин предложил запустить для россиян новый инструмент сберегательного сертификата в банках под выгодный процент на срок более трех лет. «Считаю необходимым запустить новый инструмент – сберегательный сертификат, граждане смогут размещать свои сбережения на длительный срок, от трех лет», – заявил Путин. Такой сертификат будет безотзывным, поэтому банки смогут предложить высокий процентный доход.

Экономика

Глава государства уверен, что Россия в ближайшее время войдет в четверку крупнейших экономик мира. «Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед», – считает Путин.

Также глава государства предложил сформировать шестилетний финансовый план страны, который позже будет дополняться новыми инициативами.

Бизнес

Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса. По словам Путина, в стране не должна складываться ситуация, при которой бизнесу невыгодно набирать обороты, ведь налоговые платежи становятся больше при переходе с упрощенного на общий налоговый режим. «Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению, так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», – призвал российский лидер. При этом, он отметил, что никаких санкций, штрафов и пересчета налогов за предыдущие периоды не будет.

Образование и культура

Путин предложил разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ. По его словам, механизм проведения экзамена должен совершенствоваться. «Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы», – заявил глава государства. Также Путин подчеркнул, в частности, что учебная нагрузка школьников должна быть разумной и сбалансированной.

Еще одним предложением главы государства был дополнительный запуск 50 инженерных школ. «Мы ставили перед собой цель создать 50 таких школ, 30 уже создано, еще 20 запускаем в текущем году. Предлагаю расширить эту программу еще на 50 инженерных школ. То есть в общей сложности развернуть сеть по стране, сеть из 100 таких центров, которые будут готовить специалистов высшей квалификации», – добавил президент.

Президент предложил расширить программу «Пушкинская карта». Помимо этого, глава российского государства поручил запустить с 2025 года программу «Земский работник культуры». Так, специалисты в области культуры, которые поедут работать в села и небольшие города, будут получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет равна двум миллионам рублей.

Глава государства также призвал к 2030 году привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия по всей стране, а также продолжить финансирование фундаментальных проектов в сфере культуры. Согласно заявлению президента, в ближайшие шесть лет необходимо направить более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, Интернете и соцсетях.

В 2025 году в России начнет действовать программа капитального ремонта детских садов. «Многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят», – заявил глава государства. По данным президента, в настоящее время капитальный ремонт также требуется примерно 18 тысячам школ. Государство поможет регионам решить эту проблему до 2030 года.

Путин предложил с 1 сентября 2024 года ввести доплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. «С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», – объявил российский лидер.

Согласно заявлению Путина, классным руководителям и кураторам групп в учебных заведениях СПО, которые работают в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, с 1 марта 2024 года будет введена дополнительная ежемесячная выплата 5 000 рублей.

Развитие городов

Глава государства сообщил, что садовые товарищества (СНТ) будут включены в программу социальной газификации. По словам Путина, проблема подключения газа к участкам касается миллионов семей. Прежде СНТ могли претендовать на бесплатную газификацию, если расположены в границах населенного пункта. «Люди проживают на них годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации», – рассказал президент.

Программа, по подсчетам российского лидера, позволила провести газ к 1,1 миллиона участков. Прием заявок продолжается, с проведением коммуникаций внутри участка помогают льготным категориям граждан. Камчатку и ряд других регионов планируют газифицировать с помощью сжиженного природного газа (СПГ).

Со слов Путина стало известно, что первый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород. Глава государства также подтвердил планы строительства ВСМ до других городов, в том числе до Минска. «Затем будем прокладывать (высокоскоростную железнодорожную. – Прим. ред.) магистраль в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям», – рассказал президент.

Глава государства поручил создать новую программу по расселению аварийного жилья. По словам президента, при федеральной поддержке к 2024 году многие регионы уже существенно увеличили темпы расселения аварийного жилья. Суммарно за 16 лет новые квартиры получили 1,73 миллиона человек. На этом фоне президент попросил власти не снижать такую динамику. «Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», – поручил Путин.

К 2030 году в России, согласно заявлению президента, должно быть построено не менее 40 студенческих городков. Он сообщил, что на эти цели из федерального бюджета будет выделено 400 млрд рублей.

Экология

В 2030 году необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных водных объектов России, сказал Путин.

На Байкале будет открыт курорт с нулевым уровнем загрязнения: «Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе – на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», – объявил президент.