Главное, о чем губернатор Югры рассказала на большой пресс-конференции

Большая пресс-конференция Натальи Комаровой продлилась более трех часов, на ней прозвучали ответы на 40 вопросов от журналистов и блогерского сообщества. Выделим главные темы и тезисы, озвученные главой региона.

Начался большой разговор губернатора и представителей медиа с вопроса о том, как Наталья Комарова и расширенная окружная власть собирает идеи жителей и берет их на вооружение. Причем в некоторых случаях удачно придуманная инициатива конкретного югорчанина или группы единомышленников становится основой для больших проектов и принятия решений уровня президента России.

Примеров достаточно. Один из ярких – в середине 2010-х группа ученых предложила создать университетский кампус в Сургуте, а сейчас НТЦ «Юнити Парк» – один из центральных инвестпроектов региона, одобрение на строительство которого получено от Владимира Путина и подтверждено указом премьер-министра. Аналогично – с присвоением Ханты-Мансийску звания «Город трудовой славы», предложенное неравнодушными жителями окружной столицы. Из более локальных, но крайне важных – перенос югорского маткапитала с третьего на второго ребенка и последующих. Это решение Наталья Комарова приняла по следам предложения, полученного от вартовчанки Марины Зеленской.

«Считаю это крайне важным и хорошим эффектом от той работы, которую мы все вместе проводим, – отметила глава Югры. – Я говорю о тех возможностях, которые создаются для формирования идеи, ее внедрения и передачи для использования в других муниципалитетах, регионах и даже странах. Наш медиапроект «Победа – одна на всех» включил большое количество других стран».

Один из вопросов на пресс-конференции касался высокого внимания, которое достается от федерального центра и СМИ проектам из Югры. «Знаете, наш регион можно было бы сказать по рождению, но на самом деле в результате титанических трудовых усилий и затрат, выполняет, решает планетарного уровня задачу в обеспечении энергоресурсами планету, – ответила Наталья Комарова. – Почему планету? Потому что благодаря западно-сибирской газовой провинции, наша страна вошла в число энергетических лидеров планеты. Об этом думают югорчане, делают и передают для пользования всем именно югорчане».

А проектов, имеющих федеральное значение, в Югре немало. Помимо НТЦ это особая экономическая зона в Нягани, открытие филилала Пермского Политеха в Когалыме, второй мост через Обь в районе Сургута, чье возведение поддержал президент России. Строительство идеи с опережением сроков, восемь из 16 опор уже готовы, и в 2024 году начнется закрытие щебенкой и асфальтобетоном 43 километров дорожного полотна вокруг объекта. «Мосту быть. Это проект, который поддержал президент. Не просто потому, что это большое сооружение, красивое, мощное, но имеет колоссальную федеральную нагрузку. Первое и главное: сокращаются дорога «Юг – Север» и «Север – Юг» и естественно, издержки на перевозку грузов, в том числе энергоресурсов в порт Сабетта», – подчеркнула глава региона.

Еще одно важное решение президента – включение в Арктическую зону Березовского и Белоярского районов. Это не просто какая-то констатация географического факта, а включение в этих муниципалитетах новых экономических преференций федерального масштаба. «В отношении особых режимов налогового и административного регулирования – это 0% по уплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов, за исключением проектов в области добычи твердых полезных ископаемых. И полпроцента по уплате налога на добычу полезных ископаемых, – объяснила Наталья Комарова. – Про дорогу: это, действительно, имеет значение, и в этой связи перспективно создание автомобильной дороги Екатеринбург – Урай – Советский – Нягань – Надым и железных дорог, про которые мы с вами уже говорили: «Север», «Восток» вплоть до Усть-Илимска. Сейчас есть поручение президента, и Северо-сибирская железнодорожная магистраль тоже сюда входит. Это, еще раз, выход в Северный морской путь, Арктику и Азию. Таким образом, в перспективе, удастся воспользоваться этими возможностями».

Президент также принял участие в открытии филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. «На одной площадке и образовательные возможности, и возможности трудоустройства, что выгодно и работодателю, и студенту. Не выезжая за пределы региона. В этой связи наш образовательный центр встроен в технологию: школа – колледж – вуз – рабочее место. И это площадка для креативных, современных молодых людей, для создания, реализации их проектов по развитию интеллектуального, творческого, спортивного потенциала», – рассказала глава Югры.

Тут стоит еще раз вернуться к тезису Натальи Комаровой о том, что югорчане получают от страны немало по той причине, что вносят гигантский вклад в энергетическую безопасность и благосостояние России. Регион дает 40 процентов добычи нефти в России, каждая 20-я тонна «черного золота» в мире – югорская. Ориентировочно 7 января 2025 года будет пройдена отметка в 13 млрд тонн нефти, извлеченных из недр автономного округа.

«В этой отрасли, как и любой другой, есть набор показателей, которые характеризуют устойчивость и потенциал, которые возможно перевести в ресурсы. В нашем случае такие ключевые отраслевые показатели, как эксплуатационное бурение, было и остается на уровне 17-19 миллионов метров, в 2023 году – 18,9 миллиона метров пробурили, 65 процентов всего объема эксплуатационного бурения в РФ приходится на компании, работающие в Югре, – рассказала Наталья Комарова. – Вводится в эксплуатацию свыше 4,5 тысячи новых добывающих скважин; открываются и вводятся новые месторождения. Нефтяные компании, которые работают в регионе, обеспечены возможностями добывать ежегодно регулируемо 210–230 миллионов тонн нефти. При этом по соглашению с нефтяными компаниями правительство автономного округа принимает решения и направляет часть налоговых расходов на обеспечение геологоразведки, бурения, экологических программ».

При этом уровень импортозамещения в нефтегазовой отрасли Югры превышает 80 процентов. Глава региона провела несколько наиболее показательных примеров: «Югорский машиностроительный завод в Нефтеюганске выпускает криогенные емкости, используя 90% российских комплектующих и планирует заместить остальное. НРЛ «Выбор», Сургут. Крупнейшая компания по нанесению покрытия на насосные компрессорные трубы. Суточный объем – 240 тонн готовой продукции. Сургутский металлургический комплекс. Здесь проект по созданию производственного комплекса по выпуску проката суммарной мощностью 100 тысяч тонн в год. По другим отраслям, если мы все заняты решением одной задачи, производство гуаровой камеди, которое мы показывали на ВДНХ».

В рамках федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» правительство Югры совместно с «Газпром нефтью» ведет работу над Пальяновским месторождением. Это – не просто точка, где разрабатываются передовые технологии по извлечению нефти из Баженовской свиты, но и полигон по отработке импортозамещения. «С 2017 по 2022 год в бурении скважин зависимость от импортных технологий упала с 78% до 4%, а в многостадийном гидроразрыве пласта – с 75% до 2%, в использовании химии для гидроразрыва пласта – с 70% до 11%, – подчеркнула Наталья Комарова. – Это основные показатели проекта. Если брать KPI проекта, то стоимость с 18 тысяч рублей снижена до 8,5 тысячи рублей – это выраженное отношение затрат на строительство скважин и накопленной добычи на одну скважину».

А ведь нефтегазовой отраслью экономика Югры не ограничивается – импортозамещение идет по многим направлениям. Чего только стоит завод по производству белковых компонентов для детского питания, который будет работать на всю Россию. Еще одно мощное направление и потенциальная отрасль экономики – развитие беспилотных систем. А это – крайне высокотехнологичная сфера.

«Это не только и не столько производство беспилотных транспортных систем, а именно инфраструктура, – объяснила Наталья Комарова. – Мы создали АНО «Беспилотные системы Югры», и уже эта организация задействована в отношениях между государством и возможностями, которые мы создаем в этой сфере. Например, наши 10 аэропортов готовы на соответствующей основе передавать ресурсы для тех, кто готов использовать беспилотные системы. В регионе совершенно новое направление открываем – высокотехнологичную инфраструктуру для использования разных видов беспилотников. Это динамично развивающаяся технология. Вся система должна быть настроена на максимальную новизну, лидерство, чтобы обеспечивать обязательства, которые мы на себя берем, создавая и предоставляю инфраструктуру. В том числе и при производстве беспилотных аппаратов».

Югра поддерживает своих земляков, мобилизованных и подписавших контракты с МО России. Они сами имеют одни из лучших льгот на уровне всей России, а региональная и местная власть, а также общественники, поддерживают семьи военнослужащих. Они получают ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%, полную компенсацию за детсад, бесплатное питание для детей в школах, а также 100 тысяч каждой семье при поступлении ребенка в вуз. «Теперь мы выплачиваем 25 тысяч рублей каждому военнослужащему, который приезжает в отпуск и возвращается из отпуска без всяких документов, по факту получения информации из военкомата», – добавила Наталья Комарова.

Югра одна из первых включилась в общероссийское движение помощи в восстановлении социальной инфраструктуры в ДНР и ЛНР. В 2022 году автономный округ подписал соглашение о сотрудничестве с подшефным городом Макеевка (ДНР). Губернатор Югры поделилась планами по работе в рамках этого документа в 2024 году: «Среди мероприятий, которые относятся к инфраструктурным и социальным объектам, – восстановление многоквартирных домов, пищеблоков в школах, аварийные работы, обеспечение коммунальной техникой; мы продолжим поставлять уличные светильники; не менее тысячи ребятишек получат возможность отдохнуть летом как у нас, так и в южных регионах; отремонтируем одну из больниц в Макеевке, комбинат детского питания. Весь набор известен, мы ежедневно отчитываемся о выполнении принятых обязательств в этом отношении. Возвращаясь к вопросу об отличиях – мы вместе 17 марта выбираем президента Российской Федерации».

Впрочем, благоустройство и строительство социальной инфраструктуры на собственной территории остается еще более приоритетной задачей правительства Югры. Наталья Комарова упомянула о возведении в 2023 году четырех школ емкостью 2,3 тысячи мест, среди которых есть и встроенные детсады – при условии, что округ уже на 100 процентов обеспечен местами в дошкольных учреждениях. «Для того, чтобы людям было удобно, для того, чтобы приблизить детский сад к месту жительства, мы продолжаем возводить новые. Ну и вопрос изношенности тоже актуальный. В этой связи заранее нужно делать, а не доводить ситуацию до критической и потом аврально решать эту и еще другие задачи», – объяснила этот подход глава региона. Также в Югре построены 13 поликлинических помещений на 600 посещений в смену, что делает медпомощь более близкой к каждому дому.

«Если говорить о 2024 годе, то тут мы будем восемь школ вводить в эксплуатацию. Среди них крупнейшая, здесь, на «Иртыше-2» в Ханты-Мансийске, на 1725 мест. Сейчас она в активной стадии строительства или даже завершении строительства. Сургут получит три спортивных объекта, в том числе один с крытой ледовой площадкой. Нижневартовск получил уже лыжный центр с трибунами больше чем на 200 человек и, самое главное, со стрельбищем», – рассказала Наталья Комарова.

Автономному округу предстоит масштабная дорожная кампания. «В бюджете 2024 года на дороги предусмотрено ресурсов больше, чем в предыдущие годы – 6 миллиардов на дороги регионального значения и 3,2 миллиарда на дороги местного значения. В отношении дорог местного значения мы договорились на форуме «Команда Югры» летом прошлого года, и все это запротоколировано. В развитие этих договоренностей и было принято решение о выделении на ремонт и создание новых дорог в муниципалитетах 3,2 миллиарда рублей. 28 объектов будут задействованы», – привела цифры глава Югры.

Социальная и транспортная инфраструктура – это каркас, на котором базируется благополучие любой территории. Но в Югре к этому «скелету» прикреплены «мышцы» в виде благоустройства, возможностей для образования, работы, самореализации, творчества, социального благополучия, передовых технологий в различных сферах жизни. Все, что требуется для создания семьи и планирования будущего. Недаром Югра третий год подряд входит в пятерку лидеров по качеству жизни по версии Агентства стратегических инициатив, а также топ-3 по качеству медицины, топ-6 по продолжительности жизни и естественному приросту населения.

Югорчане реагируют на условия жизни соответствующим образом. В 2023 году численность населения округа только за январь-ноябрь увеличилось на 30 тысяч человек (из них естественный прирост – 7 тысяч) и составила на 1 декабря 1 миллион 752,5 тысячи жителей. Как объясняет Наталья Комарова, для этого в регионе создан целый комплекс условий. В частности, забота о здоровье женщины на всех этапах, что создает базу для репродуктивного потенциала семьи. Затем – комплексное социальное сопровождение, которое позволяет югорчанкам быть уверенными в том, что регион им поможет и с подготовкой к беременности, и к вынашиванию ребенка, и к родам, и с воспитанием детей.

«Есть у нас еще такой региональный проект – подарок новорожденному «Расту в Югре». Уже больше 74 тысяч получили такой сертификат. Упомяну и о нашем югорском семейном капитале: он работал совместно с материнским капиталом – федеральной выплатой. И хочу обратить внимание на то, что мы его выплачивали до 1 января 2024 года при рождении третьего и последующих детей, а с 1 января 2024 года югорский семейный капитал будут получать семьи при рождении второго и последующих детей, плюс он проиндексирован», – отметила Наталья Комарова.

Год семьи, объявленный президентом России, в Югре в некотором смысле происходит каждый год, потому что меры поддержки семей в регионе выстроены уже давно и дают серьезный эффект. «В нашем регионе действует 11 мер социальной поддержки, но три из них мы донастроим на соответствие тем требованиям, которые зафиксированы в указе президента, – подчеркнула Наталья Комарова. – Например, не менее 30% возмещения расходов семьи на коммунальные услуги, плату за жилье и взноса капитального ремонта. У нас действует норма – 50% по нормативу, а не по фактическому использованию, но только коммунальных услуг. Сейчас мы определяемся как, отвечая на поручения Президента в указе, не нарушить интересов уже получающих эту помощь многодетным семьям и дать возможность для развития.

Отмечу, результаты говорят о том, что действующая в нашем регионе система поддержки многодетных семей, приносит свои плоды. За прошедшее с 2013 года время количество многодетных семей у нас в регионе увеличилось в 2,5 раза, с 17 до 43 тысяч семей».

Очевидно, что в одном материале невозможно подробно охватить все темы, затронутые в ходе трехчасового разговора. Но Наталья Комарова продемонстрировала отличную подготовку по всем направлениям, вполне характерную для себя неутомимость (закалка, приобретенная во время многочасовых публичных встреч с югорчанами, дает о себе знать) и вовлеченность в самые разные сферы жизни региона, и не только. В конце глава региона ответила на вопрос юнкора из Пыть-Яха Карины Абрахмановой по поводу любви к Югре и России.

«А разве любят за что-то? В данном случае невозможно перечислить, за что. Это чувство, которое в условиях нашей страны, нашей Югры не подвергается испытаниям», – сказала Наталья Комарова. Затем она объяснила, что есть большая Родина и малая Родина, и у нее в жизни они совпадали: родилась в Псковской области, из детсада вышла на Донбассе, школу окончила в Софии, институт – снова на Донбассе, начало профессиональной карьеры и рождение дочери – на Ямале, затем еще восемь лет в Москве. «14 лет я живу и работаю в Югре. Скажите мне, у меня есть шанс не любить Родину и Югру в том числе? Я считаю себя счастливым человеком. Выбор сделан, и я его не поменяю», – сказала Наталья Комарова.