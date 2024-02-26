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​Чек-лист по выбору одежды для новорожденного // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Врачи рассказали, какие вещи выбрать для новорожденного

​Чек-лист по выбору одежды для новорожденного // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Рождение ребенка – чудесное событие. Мамы готовятся к родам заранее: читают книги о воспитании, покупают мебель в детскую и одежду малышу. Самые приятные хлопоты – это покупка важных вещей, которые будут необходимы малютке в первые дни и недели жизни. Врачи Нижневартовского окружного перинатального центра подготовили для будущих родителей чек-лист по выбору одежды для новорожденного.

Что взять в роддом?

Малышу в роддоме потребуются предметы гигиены:

  • одноразовые подгузники,
  • пеленки тканевые для пеленания,
  • влажные салфетки,
  • жидкое мыло и увлажняющий крем для новорожденных.

Из одежды сложите в сумку несколько распашонок, ползунков, шапочек, носочков. И для выписки, конечно же, красивый конверт для новорожденного.

На что обратить внимание при выборе одежды?

1. Качество. Все вещи, которые непосредственно касаются нежной кожи ребёнка, должны быть из натуральных тканей.

2. Удобство. Детскую одежду для малышей, особенно самых маленьких, должно быть легко снимать и надевать. Отдайте предпочтение вещам на молнии или кнопках.

3. Доступ к подгузнику. Одежда для малышей до года должна иметь быстрый доступ к подгузнику.

4. Комфорт. Отдайте предпочтение мягким тканям.

5. Сезон и климат. При выборе зимнего комбинезона уточните, на какую температуру он рассчитан.

6. Количество. Не нужно покупать слишком много вещей, потому что размер одежды малышей меняется очень быстро.

7. Уход. Изучите информацию на бирке: при какой температуре и как её можно стирать, как правильно гладить.

8. Безопасность. Одежда для малышей до года не должна быть украшена бусинками, пайетками и другими элементами, которые легко оторвать и проглотить.

Сколько одежды нужно для новорожденного?

Крохе много не нужно, однако есть вещи, без которых молодые родители не смогут обойтись. Новорожденному обязательно нужны боди, можно купить две-три вещи и этого будет вполне достаточно. Однако, если вы не хотите их часто стирать, можете взять с запасом. Также крохе понадобятся трикотажные комбинезоны (слипы) — это отличная замена стандартному набору «распашонка + ползунки». Малышу нужен будет чепчик — их достаточно две-три штуки. Также малютке нужно купить пинетки, царапки и хлопковые носочки. Если на улице прохладная погода, то малышу понадобится тёплый комбинезон для прогулок. А также можно будет приобрести спальный конверт, однако он относится к категории «желательный», но будет очень полезен.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 178, комментариев: 0
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