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​С Днем защитника Отечества!

Поздравления с главным мужским праздником

​С Днем защитника Отечества!
Фото: ru.freepik.com, Дума Сургута, правительство Югры, администрации Сургута и Сургутского района

23 февраля отмечаем День защитника Отечества — с праздником мужчин поздравляют первые лица Югры, Сургута и района.

Наталья Комарова, губернатор Югры: «У этой даты особый статус. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «При защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества».

Сейчас, когда мы вновь противостоим нацизму, несправедливости, попыткам поставить нас на колени, особая благодарность Защитникам Отечества – участникам Специальной военной операции.

Получаю письма с благодарностью от командиров воинских подразделений, в которых служат наши земляки. Югорчане достойно выполняют свой воинский долг, с честью, боевой доблестью решают возложенные на них задачи – сильные храбрые, оберегают родных, близких.

Бойцы батальона «Югра» на встрече со мной на Донбассе рассказали о подвиге своего товарища сургутянина Валентина Ершова (позывной «Колючий»). В бою Валентин отвлек на себя внимание дронов-камикадзе от раненого товарища, спас его ценой своей жизни. Выполнила просьбу югорчан-участников Специальной военной операции – Валентин награжден знаком «Герой Югры».

Югорская, российская семья гордится Героями. Победа за нами.

С Днем Защитника Отечества».

Андрей Филатов, глава Сургута: «История России славится подвигами наших соотечественников. Поколения русских воинов отстаивали границы и свободу Родины, защищали братские народы. Мы помним и чтим подвиг прадедов, ветеранов.

Сегодня жители Сургута также отважно встают под знамена Родины, выполняя воинский долг, защищая суверенность нашей страны. Призвание защитника Отечества обрело особое звучание.

Благодарю всех участников боевых действий за мужество, патриотизм, верность долгу. Низкий поклон погибшим бойцам, их родителям и близким. Нам выпало серьёзное испытание. Но мы его преодолеем – благодаря воинскому братству, верности присяге, любви к Родине. Победа будет за нами!

Поздравляю с Днём защитника Отечества! Желаю здоровья, добра, крепости духа!»

Максим Слепов, председатель Думы Сургута: «Сегодня это не просто очередной выходной и повод для подарка мужчинам. Понимание истинного смысла фразы «защита Отечества» за два года проведения специальной военной операции появилось у каждого из нас. Это нас объединяет.

Объединяет в твердой убежденности в своей исторической правоте, в огромной, всенародной поддержке наших военнослужащих, в великой силе нашей страны и уверенности в том, что победа будет за нами.

Отдельные слова благодарности – родным наших бойцов, волонтерам, добровольцам, которые собирают средства на помощь нашим военнослужащим, вяжут маскировочные сети, теплые носки, шьют палатки, носилки и всем, кто поддерживает участников спецоперации. Вклад у всех разный, но задача одна – защита Отечества.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, новых успехов и побед ради мира!»

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «23 февраля, День защитника Отечества один из главных российских праздников. Этот праздник военных стал всенародным. И сегодня этот день особенно значим. Мы поздравляем всех, кто несет службу в рядах вооруженных сил России, чтим память ветеранов. Особые слова благодарности – защитникам-добровольцам и волонтерам, тем кто помогает в их нелегкой службе.

С праздником, друзья! С Днем защитника Отечества!»


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23 февраля в 10:00, просмотров: 687, комментариев: 0
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