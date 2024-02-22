С 27 февраля из продуктов питания исчезнут сразу 19 пищевых добавок, в том числе экстракт стевии. С чем связано масштабное изменение, и возможно ли современное производство продуктов без пищевых?

С 27 февраля из продуктов питания исчезнут сразу 19 пищевых добавок. Поправки в соответствующий технический регламент анонсировало Роскачество, их одобрила Евразийская экономическая комиссия. Из перечня разрешенных исключат такие добавки, как сорбат натрия, муравьиная кислота, экстракт стевии. С чем связано масштабное изменение, и возможно ли современное производство продуктов без пищевых добавок, объясняет доктор технических наук, заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова.

Появляются новые методы исследования, нарабатывается клиническая доказательная база, говорящая о том, что ряд пищевых добавок может оказывать негативное влияние на организм человека. Ранее их содержание контролировали таким параметром, как предельная допустимая концентрация (ПДК). Например, алюминийсодержащие добавки: алюмосиликат калия (Е555), алюмосиликат кальция (Е556), которые широко использовались при производстве сыпучих продуктов - сухого молока, пряностей, тертых сыров. Эти пищевые добавки препятствовали образованию комочков, помогали сохранить товарный вид. Но теперь доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушение центральной нервной системы, костных тканей, функций почек, флюроз зубов и онкологические заболевания. Было принято решение исключить неорганическое вещество из перечня разрешенных.

В то же время муравьиная кислота, краситель кантаксантин (Е161g), уже давно не используются при производстве продуктов во всем мире, однако в регламенте они все еще фигурировали. В этом случае, перечень просто обновили на основе актуальных данных.

Некоторые добавки, наоборот, внесли в список разрешенных. Какими свойствами они наделят продукты?

Перечень пополнит консервант лаурил альгинат (Е243). Он будет использоваться в колбасных изделиях для предотвращения появления бактерий, грибов, плесени. Также в производстве продуктов питания начнут применять сополимер метакрилата (E1205, E1206, E1207). Считается, что это инертная пищевая добавка, которая полностью выводится из организма человека. Сейчас ее широко используют для глазирования таблеток, капсул, БАДов. Теперь будут применять и в пищевых продуктах.

Возможно ли современное производство без пищевых добавок, стоит ли их бояться?

Современные технологические процессы невозможны без использования пищевых добавок. Но остерегаться их, на мой взгляд, все-таки стоит. Нужно обращать внимание на концентрацию в продукте и, по возможности, брать товары с минимальным содержанием. Даже если сейчас добавка по результатам всех исследований безвредна, неизвестно, как скажется ее употребление на следующих поколениях.

На сегодняшний день, наибольшее опасение у меня вызывает краситель - оксид титана (Е171) белого цвета. Он используется в жевательных резинках, кондитерской глазури. В этой добавке есть определенные наночастицы, которые могут вызывать различные онкозаболевания, аллергические реакции. Страны Евросоюза уже ограничивают ее использование.