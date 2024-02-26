Рассказываем, какое место Сургут занимает в рейтинге развития общественного транспорта

Российская группа компаний Simetra составила четвертый по счету рейтинг городов страны по качеству общественного транспорта. Свежая версия 2024 года основана на данных, собранных на третий квартал 2023 года, в него включены более двухсот разнообразных атрибутов и показателей, характеризующих систему перевозок в ста городах страны, включая Сургут.

Авторы пишут: «Среди них можно выделить статистические сведения о состоянии парка транспортных средств перевозчиков, данные о тарифной системе, пространственно-территориальном покрытии и конфигурации маршрутных сетей общественного транспорта, расчетные показатели транспортной работы и использования инфраструктуры, оценку информационной открытости работы пассажирского транспорта для пользователя и многие другие». Ознакомиться с методологией и самим рейтингом можно здесь.

Редакцию СИА-ПРЕСС, разумеется, интересует положение и динамика Сургута и расположенных недалеко городов, на которые можно ориентироваться при оценке системы общественного транспорта. Тем более, что именно в 2023 году в нашем городе не без проблем, но началась реформа маршрутной сети.

Рейтинг включает пять основных показателей:

– ценовая доступность;

– комфорт и удобство;

– функциональность транспортной сети;

– физическая доступность;

– устойчивое развитие и безопасность.

Екатеринбург

Столица Урала находится на третьем месте российского рейтинга (с учетом того, что Москва и Санкт-Петербург вынесены «за скобки»).

Южно-Сахалинск

Этот город нас интересует с одной точки зрения – именно в нем недавно была запущена реформа общественного транспорта, одним из авторов которой стал новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. В итоге Южно-Сахалинск за один год сделал прыжок на 49 позиций вверх, заняв 14 место в России по версии составителей рейтинга.

Сургут

Может, кого-то это удивит, но Сургут тоже поднялся в рейтинге, хоть и не настолько мощно – на 21 позицию, и занял 31 место в России. И, забегая вперед, первое в Тюменской области. Правда, авторы рейтинга не переоценивают роль изменения маршрутной сети в этом успехе. Вот, как они его объясняют:

«В Сургуте транспортная реформа никаких особо видимых перемен не принесла. Сама маршрутная сеть параметрически не претерпела значимых изменений: маршрутный коэффициент и коэффициент непрямолинейности города были в норме и ранее. Незначительные изменения произошли в парке подвижного состава. Однако основа движения города на 21 позицию вверх оказалась определенной достижением маршрутом автобуса №47, в зоне доступности которого проживает до 45% жителей, показателей магистрального и внедрением пересадочного тарифа, что безусловно повышает мобильность пользователей общественного транспорта и его привлекательность в целом».

Тюмень

Областная столица расположилась на четыре строчки ниже Сургута – на 35-м месте. При этом она потеряла одну позицию. Стоит добавить, что 1 января в Тюмени тоже была запущена транспортная реформа, в том числе, с изменением маршрутов и пересадками, и у местных жителей к ней так же есть вопросы. Эффективность этой меры узнаем через год, если эксперты из Simetra продолжат составлять свой рейтинг.

Нижневартовск

Столица Самотлора оказалась на 64 месте в России, потеряв за год две позиции. Впрочем, задел на рост там точно имеется – Нижневартовск получит почти 200 автобусов за счет окружного бюджета. К слову, это больше, чем требуется сургутскому СПОПАТу – по оценкам городских властей, нашему городу для нормального функционирования перевозчика нужно 165 автобусов.