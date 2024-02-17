​Врачи рассказали о правилах подготовки ребенка к процедуре иммунизации

Как же правильно подготовить малыша к вакцинации, а затем суметь отличить нормальную реакцию организма ребенка от патологической? Медицинские работники детской поликлиники Нижневартовска подготовили эффективные советы о проведения успешной вакцинации для ребенка.

Шаг 1 – Планируйте визит заранее

Не вводите новых продуктов питания, которые могут вызвать аллергические реакции, за один-два дня до вакцинации. Если Вы знаете, что Вам предстоит поход в поликлинику на прививку, постарайтесь заранее собраться и спланировать время так, чтобы ребенок к моменту посещения прививочного кабинета выспался, смог поесть и был одет по погоде.

Шаг 2 – Родители, оставайтесь спокойными

Ваш ребенок всегда чувствует, когда вы чем-то расстроены или испытываете стресс. Постарайтесь быть расслабленными и спокойными во время визита к лечащему врачу.

Шаг 3 - Постарайтесь развлечь малыша

Возьмите с собой любимую детскую книжку или игрушку. Пока процедурная медицинская сестра делает прививку, читайте вслух мягким и спокойным голосом или просто расскажите ребенку интересную историю, спойте песню. Делайте все для того, что малыш улыбался и не обращал никакого внимания на укол.

Шаг 4 – Оставайтесь рядом с ребенком

Попросите врача, что Вам разрешили держать ребенка на руках во время вакцинации. Помните, что бережное прикосновение родителей поможет малышу легче пережить страх и неприятные ощущения.

Шаг 5 – Не спешите – у вас всегда есть время

После процедуры иммунизации, если ребенок расстроен и плачет, дайте ему время успокоиться и почувствовать себя в безопасности в кабинете врача. В таком случае в следующий раз малыш точно бесстрашно пойдет в поликлинику вновь.

Постарайтесь после прививки остаться в поликлинике как минимум на пол часа, т.к. наиболее серьезные аллергические реакции могут развиться в течение этого времени. Такие реакции чрезвычайно редки, но очень важно, чтобы медицинская помощь при их возникновении была оказана незамедлительно.

Чтобы правильно реагировать на прививку, выработать необходимое количество антител и сформировать устойчивый иммунитет, ребенок на момент вакцинации должен быть здоров. Прививка откладывается, если ребенок болен каким-либо острым заболеванием и у него присутствует лихорадка, диарея, насморк и кашель, или же обострилось другое хроническое заболевание.

Помните, что перенесенные заболевания являются лишь временным противопоказанием к прививкам и позволяют на некоторый срок (одна-две недели) отложить профилактическую вакцинацию.

Что нужно делать после прививки:

измерить температуру;

постараться сохранить режим дня ребенка;

при повышении температуры – воздержаться от прогулок и обратиться к врачу;

в месте введения вакцины может появиться уплотнение или небольшое покраснение, отек. Это не опасно и должно пройти через несколько дней.

Если проявления сохраняются более трех дней – обратитесь к врачу-педиатру участковому.