Какие мошенники могут попасться вам на дорогах

Автоподстава редко наблюдается в наши дни, но все еще используется мошенниками. Если ущерб в ДТП незначительный, а стороны договорились самостоятельно, водители могут не обращаться ни в ГИБДД, ни в страховую. Этим и пользуются автоподставщики. Чаще всего жертвами становятся женщины с детьми и неопытные водители — таких автомобилистов проще застать врасплох и обмануть. Какими уловками пользуются дорожные аферисты и что делать, чтобы избежать подстав — рассказали эксперты Объясняем.рф и пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«Классическая» автоподстава

Злоумышленники едут впереди, сокращая дистанцию до минимума. Потом резко включают ручной тормоз — стоп-сигналы при этом не загораются. Вы не успеваете среагировать и «бодаете» машину аферистов. Также могут подставиться и на параллельных курсах, чтобы их авто зацепили боком или задним крылом.

Даже если контакта не произошло, мошенники могут еще во время езды бросить пластиковую бутылку с водой или с песком в ваш автомобиль, чтобы показалось, что было легкое столкновение. Или уже после остановки незаметно поцарапать машину наждачкой.

«Пострадавший» пешеход

Мошенник-пешеход делает вид, что ваша машина его зацепила. Спектакль он может разыграть на переходе, парковке или дороге, где быстрая езда запрещена.

Подстава на кольце

Аферисты ездят по кругу на кольцевой развязке, поджидая жертву. Ею становится тот, кто попытается съехать с кольца не из крайнего правого ряда, что противоречит правилам. Тут-то под него и подставляется автомобиль мошенников, выскочивший из слепой зоны справа.

Похожий случай случился в Сургуте в январе 2023 года. Автомобилист преградил путь съемочной группе телеканала «СургутИнформТВ» на кольце проспекта Ленина.

«Уступи дорогу!»

Едете по левой полосе, следующий сзади автомобиль навязчиво моргает фарами, чтобы ему уступили путь. Его настойчивость дезориентирует, вы в спешке перестраиваетесь вправо, и тут из слепой зоны появляется еще одна машина, которая врезается в вашу.

Псевдопомощники

Мошенники догоняют ваш автомобиль, знаками и криками дают понять, что он якобы неисправен. Когда вы остановитесь, расскажут, что видели дым и надо срочно открыть капот. Как только это сделаете, могут незаметно капнуть масла на коллектор — для убедительности. Или вообще заткнуть выхлопную трубу.

После этого они предложат «помощь» на месте, за которую попросят заплатить. Или проводят до автосервиса — там работают их подельники, которые справятся с несуществующими поломками за кругленькую сумму.

Каменные глыбы

Порой вашу машину действительно могут поломать. Для этого на дорогу подкладывают большие камни: при наезде на них автомобиль может получить серьезные повреждения. Тут же появятся мошенники на эвакуаторе и предложат свои услуги — ради этого все и затевалось.

Штрафстоянка

Если вашу машину увезли из-за неправильной парковки, злоумышленники могут предложить «помощь» в ее вызволении якобы без штрафов и оплаты работы эвакуатора. Естественно, за вознаграждение. Как только передадите им деньги, мошенники бесследно исчезнут.

Как действовать?

В первую очередь соблюдайте ПДД. Также не пренебрегайте автостраховкой. Но, если избежать подобной ситуаций не удалось, то старайтесь сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры решить все на месте, без европротокола или ГИБДД.

Не уезжайте с места происшествия, незамедлительно звоните в полицию и начинайте фотофиксацию обстоятельств ДТП. Злоумышленники боятся встречи с инспекторами и обычно быстро ретируются.

Нелишним будет и видеорегистратор в вашей машине. Запись с камеры охладит пыл аферистов и потом поможет полиции вычислить их.