В Росавиации рассказали о бесплатных услугах при задержке авиарейса

Новости о задержках авиарейсов регулярно публикуются в СМИ. Причины бывают разные − непогода, различные механические неисправности и многое другое. Однако все не так важно, когда пассажирам приходится ждать вылета слишком долго. Так, 1 февраля произошла 11-часовая задержка рейса Нижневартовск − Ханты-Мансийск. Какие дополнительные услуги положены пассажиру в таком случае − рассказала в карточках Росавиация.

Согласно «Общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (ФАП-82) если ваш рейс задержан по вине авиакомпании, из-за метеорологических условий или по техническим причинам, вы имеете право на ряд бесплатных услуг.