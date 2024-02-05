Разбираемся в основных причинах отказов в рефинансировании

«Хочу переоформить кредит на более выгодные условия. Могут ли мне отказать и почему?» − спрашивает читатель siapress.ru Артём Бирюков.

Отвечают эксперты Роскачества:

Рефинансирование — эффективный способ облегчить свою финансовую нагрузку, переоформив старый кредит на новых условиях. Этот способ выгоден не только заемщику, но и банку, который получает лояльного клиента. Оформить рефинансирование можно как в том в банке, где был оформлен кредит, так и в другом финансовом учреждении, предлагающем более выгодные условия для заемщика.

Рефинансирование, которое еще называют перекредитованием, — это оформление нового кредита с целью погасить старый. Такая услуга позволяет заемщику улучшить условия по кредиту, например сократить сумму ежемесячного платежа или продлить общий срок погашения. Также программа рефинансирования позволяет объединить несколько кредитов в один, чтобы снизить общую финансовую нагрузку.

Рефинансировать можно разные типы кредитов: потребительские, автокредиты, долги по кредитным картам, ипотеку — главное, чтобы он был выгоднее предыдущего. При этом займы, полученные в микрофинансовых организациях, не имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, банки неохотно рефинансируют.

Причины для оформления рефинансирования:

ЦБ РФ снижает ставку. Как только это происходит, банки постепенно уменьшают процентные ставки по кредитам, и все новые займы становятся выгоднее, чем выданные ранее. Это серьезное обоснование, чтобы запросить рефинансирование.

Как только это происходит, банки постепенно уменьшают процентные ставки по кредитам, и все новые займы становятся выгоднее, чем выданные ранее. Это серьезное обоснование, чтобы запросить рефинансирование. Личные финансовые трудности. Потеря работы, временная нетрудоспособность, выход в неоплачиваемый отпуск, появление новых иждивенцев в семье — все эти жизненные обстоятельства приводят к ухудшению материального положения. Это также повод обратиться за рефинансированием.

Потеря работы, временная нетрудоспособность, выход в неоплачиваемый отпуск, появление новых иждивенцев в семье — все эти жизненные обстоятельства приводят к ухудшению материального положения. Это также повод обратиться за рефинансированием. Выгодные условия по специальным программам. Например, появление программ господдержки или получение права на участие в субсидированных программах. Обычно это касается льготной ипотеки: программы господдержки для семей с детьми и для жителей определенных регионов предлагают ипотеку по сниженным ставкам, в том числе в случае рефинансирования.

Может ли банк отказать в рефинансировании?

Рефинансирование является обычным целевым кредитом. Для того чтобы получить одобрение банка, клиент должен соответствовать требованиям кредитной организации. Он должен подходить по возрасту, иметь постоянную работу со стабильным заработком и достаточный стаж, обладать хорошей кредитной историей и не иметь непогашенных долгов, например, по квартплате или алиментам. Если что-то из этих условий не соблюдается, банк в полном праве отказать клиенту в оформлении рефинансирования.

Отказы происходят чаще всего из-за несоответствия заемщика или рефинансируемого им кредита требованиям банка. Наиболее распространенные причины отказа:

1. Плохая кредитная история. Если заемщик не вовремя вносил платежи по предыдущим кредитам, допускал просрочки, имеет неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, задолженности по алиментам или платежам ЖКХ, то такая кредитная история будет считаться плохой.

2. Несоответствие рефинансируемого кредита требованиям банка. В текущем кредите не должно быть просрочек, штрафов или пеней как минимум за последние полгода, а в некоторых случаях и в течение более длительного срока.

3. Несоответствие доходов клиента требованиям банка. Низкая платежеспособность клиента может затруднить выплату долга, поэтому банк не будет брать на себя такой риск. Также в рассмотрении заявки на рефинансирование могут возникнуть вопросы к возрасту заемщика, официальному месту его работы и прописке.

4. Предоставление заведомо ложных данных или ошибки в заявке. Если кредитная организация обнаружит, что в заявке указаны заведомо ложные данные, она будет вправе отказать в выдаче займа. То же может произойти, если в заявлении были ошибки, даже если они были допущены случайно.

5. Повторное рефинансирование одного займа. Большинство банков не допускает повторного рефинансирования, если заем уже подвергался перекредитованию. Второй раз изменить условия договора будет очень трудно или даже невозможно.

6. Иные причины. Банки не обязаны сообщать клиентам обоснование своего решения, и отказ может быть продиктован любыми другими причинами, не указанными в этом списке: например, внутренними правилами организации или условиями конкретного кредитного договора.

В случае если рефинансирование оформляется на ипотеку или автокредит, на причины для отказа могут влиять еще и параметры залогового имущества. К примеру, в рефинансировании могут отказать, если:

была выполнена незарегистрированная перепланировка ипотечного жилья;

снизилась рыночная стоимость предмета залога — квартиры или автомобиля;

жизнь и здоровье заемщика, а также само залоговое имущество не были застрахованы в соответствии с требованиями банка;

при оформлении ипотеки был использован материнский капитал;

при оформлении ипотеки был использован материнский капитал; в качестве созаемщиков выступали супруги, которые на момент рефинансирования находятся в процессе развода.

Почему отказывают в рефинансировании заемщику без просрочек

Кредитные организации предъявляют разные требования к сроку, в течение которого у клиента не должно было быть просрочек. В одних банках это последние шесть месяцев, а другие могут учитывать весь период кредита. Поэтому заемщик может получить отказ, даже если он погашал заем и не допускал просрочек в течение года перед подачей заявления на рефинансирование, но допустил их в более ранний период.

К тому же просрочки не всегда являются основной причиной отказа. Если вы не задерживали выплаты, но все равно получили отказ в перекредитовании, это означает, что банк не устроили другие параметры вашей заявки. Это повод пересмотреть свою кредитную историю и проверить свой кредит на соответствие условиям банка.

Что делать в случае отказа

Существует четыре основных стратегии, которые можно применить в случае отказа в перекредитовании:

обратиться в свой банк с просьбой о реструктуризации долга;

подать заявку на перекредитование в другие банки;

оформить нецелевой кредит и направить полученные средства на досрочное погашение старого долга;

отказаться от идеи рефинансирования и продолжить выплачивать текущий кредит по старому графику.

Прежде чем приступать к любым из этих действий, стоит проанализировать свое положение и понять, что именно стало причиной отказа и как это исправить.

При получении отказа на рефинансирование не стоит одновременно подавать новое заявление в разные кредитные организации. Потому что постоянные отказы ухудшат кредитную историю и еще больше снизят вероятность одобрения рефинансирования.