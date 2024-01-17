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Какие изменения в финансовой сфере начнут действовать в 2024 году

Югорчанам рассказали, какие изменения в финансовой сфере их коснутся

Какие изменения в финансовой сфере начнут действовать в 2024 году
Фото: ru.freepik.com

В наступившем году заработают новые правила и законы. Югорчане смогут воспользоваться программой долгосрочных сбережений и накопить себе на будущую пенсию, взять новые кредитные каникулы, переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно. Разбираемся в главных изменениях, которые коснутся личного бюджета.

1. С 1 января 2024 года стартовала программа долгосрочных сбережений с софинансированием от государства

Теперь можно вступить в программу долгосрочных сбережений, которая помогает накопить деньги на будущее и получить прибавку от государства. Чтобы присоединиться к программе, нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет.

Государство в течение трех лет будет добавлять на него до 36 000 рублей в год – точный размер софинансирования зависит от суммы ваших взносов на счет и размера ежемесячного дохода. Также можно воспользоваться налоговым вычетом – вернуть 13% своих взносов. Но не больше суммы НДФЛ, которую вы заплатите за год. И в пределах лимита вычета для всех долгосрочных инвестиций – ожидается, что он появится в поправках к Налоговому кодексу в 2024 году и составит 52 000 рублей.

Получать выплаты разрешается после 15 лет участия в программе либо с 55 лет для женщин, с 60 – для мужчин. В некоторых случаях можно забрать деньги раньше – если они нужны на лечение тяжелой болезни или при потере кормильца. 2. С 1 января 2024 года введен постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам и займам

Раньше оформить право на отсрочку разрешалось только в особых случаях – к примеру, в связи с пандемией, и для кредитов и займов, выданных в определенные сроки. Без подобных ограничений механизм каникул работал лишь для ипотеки.

С 1 января можно отложить на срок до полугода выплаты по любым кредитам и займам. И не имеет значения, когда именно вы их взяли. Но важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий:

  • ваши доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом;
  • вы пострадали в чрезвычайной ситуации – пожаре, наводнении или другом бедствии.

По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только раз по каждой из этих причин.

Учтите: чтобы отложить платежи по кредитной карте, лимит по ней не должен превышать 150 000 рублей. По автокредиту размер выданной суммы не может быть больше 1,6 млн рублей. По остальным кредитам и займам – 450 000 рублей.

3. Владельцы инвестсчетов получат больше налоговых льгот

В 2024 году появятся инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3). Люди смогут открыть до трех таких счетов и вносить на них любые суммы.

Планируется, что у владельцев ИИС-3 будет сразу две льготы: освобождение от уплаты налога с инвестдохода и налоговый вычет на взносы – но только если в течение определенного срока не снимать деньги со счета. Например, с ИИС, открытых в 2024 году, нельзя ничего с него выводить минимум пять лет – иначе полученные вычеты придется вернуть, а с прибыли заплатить налог.

Пока разрешается заводить только один ИИС – либо с вычетом на взносы, либо с вычетом на доход – и вносить на него не больше 1 млн рублей в год.

В 2024 году владельцы счетов старого типа продолжат пользоваться ими по тем же правилам. При желании эти ИИС можно будет трансформировать в ИИС-3. Но вот открыть новый инвестсчет старого типа уже не получится.

4. Банки и МФО будут предупреждать закредитованных заемщиков о риске оказаться в долговой яме

С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче новых кредитов и займов и рефинансировании старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа – в нем нужно будет проставить подпись (или галочку, если документ в электронном виде).

С 2019 года кредиторы рассчитывали ПДН по долгам от 10 000 рублей. Но не оповещали заемщиков с высокой долговой нагрузкой о возможных проблемах. Теперь эта обязанность закреплена в законе – для кредитов и займов на любую сумму.

Прежде чем брать на себя новые обязательства, стоит тщательно оценить свои финансовые возможности. В идеале на выплаты по кредитам и займам должно уходить не больше 30% дохода. Когда эта доля превышает 50%, велика вероятность даже при малейших финансовых проблемах сорвать график погашения и оказаться в долговой яме. 5. Банки будут напоминать об окончании срока вклада

С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам, что их вклад заканчивается. Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше.

Сейчас вкладчики нередко забывают об окончании вклада, и если по нему нет услуги автопродления, на деньги начисляется лишь минимальный процент. Это нововведение защитит потребителя от возможной потери процентов по вкладу.

6. Онлайн-переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

С 1 мая отменяется комиссия за переводы самому себе из одного банка в другой в пределах 30 млн рублей в месяц. Бесплатно отправлять деньги можно будет через мобильный или интернет-банк по номеру счета либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Комиссии при переводе между счетами одного человека могут взиматься только в двух случаях: операция проводится в офисе банка и при отправке денег по номеру карты – в такой ситуации не всегда удается определить, что человек делает перевод самому себе.

Подробнее об этих и других нововведениях в финансовой сфере читайте на информационно-просветительском портале Банка России Финансовая культура.

Подготовлено по материалам fincult.info


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Сегодня в 12:30, просмотров: 223, комментариев: 0
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