Сургутяне все-таки увидели нашумевшие фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», которые не хотели выпускать в прокат

Предполагается, что компиляция двух ставших культовыми фильмов совместит в себе строгость «Оппенгеймера» и юмор «Барби». Фото: Ш.Лонгмор

Несмотря на запреты, жители Сургута все еще могут посетить показы зарубежных фильмов. В 2023 году огромную популярность еще до премьеры завоевали две кинокартины – «Барби» и «Оппенгеймер».

Предполагалось, что дебют лет в российском прокате состоится в августе, однако Минкульт оказался другого мнения. По словам представителей ведомства, они не собираются проводить «принудительное лицензирование», так как такие фильмы не отвечают запросу страны на сохранение «традиционных» ценностей, а увеличение числа кино отечественного производства формирует у молодежи чувство патриотизма. Россиянам было предложено посетить «Чебурашку», «Вызов» и «Свидетеля».

Тем не менее, премьеры состоялись. Впервые «Барби» показали сургутянам в ДК «Невесомость». Позже ленту, как и «Оппенгеймера», стали крутить на больших экранах городских кинотеатров.

Дикая популярность фильма спровоцировала появление нового мема в интернет-сообществе – «Барбенгеймер». К вымышленному на тот момент кино даже создали постер. За реализацию задумки взялся режиссер Чарльз Бэнд, известный своими картинами категории Б. Он покажет историю о кукле по фамилии Барбигеймер, которая решила создать атомную бомбу. Актерский состав и бюджет фильма до сих пор остаются неизвестными.

Кстати: «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком. Он обогнал «Богемскую рапсодию» и собрал 912 млн долларов. А показ «Барби» в России только за первый уикенд после премьеры сорвал кассовые сборы в размере 120 млн рублей.