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​СИА-ПРЕСС 2023. Мем года. Когда от улыбки день светлей не становится

Еще один киномем 2023 года – безумная улыбка Педро Паскаля

​СИА-ПРЕСС 2023. Мем года. Когда от улыбки день светлей не становится
Чаще всего люди здесь видят отражение зараженного энтузиазмом человека, который вскоре пожалеет о своих решениях. Однако шаблон мема крайне универсален... Коллаж: siapress.ru

В начале уходящего года любители кино открыли для себя новую звезду – Педро Паскаля. Он завоевал огромную популярность после того, как сыграл одну из главных ролей в сериале «Одни из нас». Фанбаза увеличилась после премьеры ленты «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с некогда культовым актером Николасом Кейджем.

В соцсетях завирусился отрывок, в котором Кейдж с опаской и недоумением смотрит на Педро Паскаля во время поездки в машине, который отвечает полусумасшедшей улыбкой и безумным взглядом. Киноманы и юмористы интернет-сообщества увидели здесь столкновение здравого смысла с безумным энтузиазмом. Также любители мемов сравнивают Паскаля с друзьями, которые чрезмерно увлечены чем-то и пытаются заставить своих приятелей по многу раз смотреть их любимый фильм или сериалы, читать их любимые книги и так далее.

Предположительно, первым фрагмент с Паскалем и Кейджем выложил пользователь @gh0uliasux. К ролику добавлена песня «Make Your Own Kind of Music» певицы Касс Элиот. Видео набрало 5,4 млн просмотров.

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Николас Кейдж играет самого себя, Педро Паскаль — харизматичного миллиардера Хави Гутьерреса с острова Майорка. По сюжету Кейдж переживает карьерный кризис и, чтобы хоть как-то оплачивать счета, соглашается присутствовать на дне рождения Гутьерреса. Поначалу актер пытается побыстрее отделаться от богача, но затем оказывается, что у мужчин гораздо больше общего, чем кажется.

Кстати: Педро Паскаль становится поставщиком мемов не в первый раз. Так, пользователям соцсетей показалась забавной паническая атака его персонажа в сериале «Одни из нас».


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06 января в 08:37, просмотров: 601, комментариев: 0
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    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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            string(9) "afterSave"
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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