Те, кто ушел в 2023-м

Подведение итогов любого года не обходится без этой страницы: перечня тех, кто остался в ушедшем году.

Александр Ядрошников, 83 года

Александр Ядрошников в 1967 году приехал в Русскинскую в статусе охотоведа, и за 20 последующих лет собрал внушительную базу знаний о хантыйской культуре, а также чучел добытых животных. Благодаря этому появился Музей Природы и Человека – одна из визитных карточек Сургутского района и Русскинской в частности. За свои заслуги Александр Ядрошников был признан почетным жителем муниципалитета.

Вахтанг Кикабидзе, 84 года

Легендарный советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе родился и умер в Тбилиси. Всенародную славу ему принесла роль пилота Валико Мизандари в фильме «Мимино» Георгия Данелия, за что актер получил Государственную премию СССР. Затем он начал сольную карьеру и пользовался огромной популярностью что на родине, что в России. Умер он от осложнений хронической болезни почек.

Инна Чурикова, 79 лет

Народная артистка СССР Инна Чурикова с 70-х годов блистала на телеэкранах и московском театре «Ленком». На ее счету десятки ролей, она снялась в таких фильмах, как «Тот самый Мюнгхаузен», «В огне брода нет», «Ширли-Мырли». Последней работой Инны Михайловны стала роль жены Константина Черненко в фильме 2022 года «Пациент №1». Причиной смерти стали множественные кисты в головном мозге.

Милан Кундера, 94 года

Чешский писатель Милан Кундера написал более 20 произведений, но больше всего известен по своей книге «Невыносимая легкость бытия». За выступления в демонстрациях против ввода советских войск в Чехословакию он оказался в опале, в 1975 году ему разрешили выехать во Францию и затем лишили гражданства. В итоге чешский паспорт ему вернули в 2019 году, но из Франции Милан Кундера уже не уехал.

Владимир Пидзамкив, 51 год

Один из самых открытых и жизнерадостных работников медицины в Сургуте, Владимир Пидзамкив, скоропостижно скончался летом 2023 года. О причинах в публичном поле ничего не известно. С 2010 года Владимир возглавлял «Центр медицинской профилактики» и много делал для пропаганды здорового образа жизни.

Олег Дейнека, 69 лет

Глава Мегиона Олег Дейнека не дожил до 70-летнего юбилея буквально полтора месяца. Он скончался после продолжительной болезни – он боролся с раком. С февраля 2023 года ушел на больничный и отправился на лечение в Израиль, но спасти его жизнь медикам не удалось. Мегион Олег Дейнека возглавлял с 2015 года.

Сильвио Берлускони, 86 лет

Медиамагнат, плейбой и известнейший политик Италии Сильвио Берлускони умер в Милане. В апреле 2023 года его госпитализировали с лейкемией, курс химиотерапии дал краткосрочный результат, и 9 июня он вновь попал в больницу, из которой не вышел. В течение долгой жизни Берлускони успел несколько раз возглавить правительство Италии, а также поработать на самых разнообразных министерских постах.

Вячеслав Зайцев, 85 лет

Известнейший советский и российский модельер, художник и телеведущий Вячеслав Зайцев скончался в Щелковской больнице Москвы после желудочно-кишечного кровотечения. В последние годы жизни от страдал от болезни Паркинсона. Вячеслав Зайцев создал образы главных звезд советской и российской культуры и эстрады, а его коллекции одежды демонстрировались во многих странах мира.

Мэтью Перри, 54 года

Актер Мэтью Перри получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», но позже он снялся в десятках фильмов. У него были проблемы с наркотиками, умер он от «острого воздействия кетамина», от которого актер потерял сознание и утонул в джакузи в своем доме.

Николай Иванов, 86 лет

Легендарный сургутский хирург, заслуженный врач Югры и России Николай Иванов скончался после продолжительной болезни. С 1970 по 1998 годы он был главным хирургом нашего города, а до ухода на заслуженный отдых возглавлял соответствующее отделение в Сургутской городской клинической больнице №1.

Николай Добронравов, 94 года

Известный советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался в Москве после продолжительной болезни. До этого, в 2020 году, поэт с женой Александрой Пахмутовой перенесли коронавирус. Николай Николаевич стал автором текстов таких песен, как «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и многих других.

Генри Киссинджер, 100 лет

Известный американский государственный деятель немецкого происхождения Генри Киссенджер скончался у себя дома. В истории он останется как один из самых известных госсекретарей США, способствовавшей разрядке с СССР, установлению контактов с Китаем, а также прекращению войны во Вьетнаме. За последнее он получил Нобелевскую премию мира.

Евгений Ясин, 89 лет

Доктор экономических наук, профессор, научный руководитель «Высшей школы экономики» и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин скончался в Москве, его госпитализировали с отеком мозга и проблемами с сердцем. В 1994-1997 годах он был министром экономики России, после этого занимался наукой и экспертной работой, был членом совета по правам человека при президенте.

Аман Тулеев, 79 лет

Известный российский политик, трижды баллотировавшийся на президентские выборы, Аман Тулеев останется в истории как почти бессменный губернатор Кемеровской области. Регионом он руководил с 1997 по 2018 год и ушел после трагедии в «Зимней вишне».

Тото Кутуньо, 80 лет

Известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо долго боролся с онкологией, но болезнь взяла верх – он скончался от рака предстательной железы в Милане. Он был невероятно популярен в СССР и России, а творческие союзы образовывал с такими звездами, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида.

Валентин Юдашкин (59 лет)

Еще один известнейший российский модельер Валентин Юдашкин скончался в онкоцентре имени Блохина в Москве. У него обнаружили рак почки, который дал метастазы, и победить болезнь у художника не получилось. Как и Вячеслав Зайцев, Юдашкин работал со звездами эстрады, а его коллекции показывали даже в главной столице моды – Париже.

Эдуард Сагалаев, 76 лет

Журналист и один из активных деятелей российского телевидения Эдуард Сагалаев известен своим вкладом в создание программы «Взгляд» и канала «ТВ-6». Он также отстаивал права телевизионщиков в Национальной ассоциации телерадиовещателей. Скоропостижно скончался в Москве.

Тина Тёрнер, 83 года

Американскую певицу и актрису Тину Тернер заслуженно считали «Королевой рок-н-ролла», а журнал RollingStone называл ее одной из величайших певиц современности. На ее счету девять студийных и три концертных альбома,а также масса наград. Еще десять лет назад она перенесла инсульт, затем боролась с раком кишечника. Умерла в своем доме в Швейцарии.

Кормак Маккарти, 89 лет

Американский писатель, драматург и сценарист Кормак Маккарти известен романами «Дорога» и «Старикам тут не место». По последнему был снят фильм, получивший четыре «Оскара», в том числе за лучшую ленту года.

Джейн Биркин, 76 лет

Известная англо-французская актриса и певица, получившая знаменитость благодаря творческому и романтическому союзу с поэтом и композитором Сержем Генсбуром. Снялась в десятках фильмов, записала десятки сильных альбомов. Перенесла рак и инсульт. Умерла у себя дома, причины смерти не разглашаются.

Леонид Володарский, 73 года

Голос этого человека известен каждому россиянину, заставшему 80-90-е годы в сознательном возрасте. Леонид Володарский – легендарный переводчик, озвучивший десятки фильмов, распространявшихся на кассетах VHS. В конце июля 2023 года у него лопнул сосуд в головном мозге, через несколько дней он скончался в реанимации от сердечной недостаточности.

Джина Лоллобриджида, 95 лет

Легендарная итальянская актриса, в которой пришла всемирная слава после фильмов «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской богоматери», «Соломон и царица Савская». На ее счету масса международных наград, включая «Золотой глобус». Скончалась в своем доме в Риме.

Глеб Павловский, 71 год

Российский политолог и политтехнолог, основатель и президент «Фонда эффективной политики», один из авторов политической платформы действующей власти. После 2011 года контакты Глеба Олеговича с администрацией президента прервались, после чего он перешел в оппозицию. Умер в московском хосписе после продолжительной болезни.

Владимир Чуров, 70 лет

Главный «волшебник», при котором произошло окончательное становление системы выборов в России. Владимир Чуров возглавлял Центральный избирком с 2007 по 2016 год, и был одним из авторов выдающихся электоральных результатов нынешней власти. Завершил карьеру в качестве посла по особым поручениям МИД России. Умер от инфаркта.