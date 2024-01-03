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​СИА-ПРЕСС 2023. Реформа года. Мы поедем и примчимся

В Сургуте кардинально изменились автобусные маршруты

​СИА-ПРЕСС 2023. Реформа года. Мы поедем и примчимся
Новая маршрутная сеть Сургута продолжает расширяться – в 2024 году планируется введение новых рейсов. Фото: администрация Сургута

В мае ушедшего года в жизнь всех сургутян пришло глобальное изменение автобусных маршрутов. Правда, новшество горожан не обрадовало – напротив, люди возмущались и требовали сохранить все в первозданном виде.

Потребность в реформе объяснил глава Сургута Андрей Филатов: «Маршрутная сеть не менялась более 20 лет. Город вырос, изменилась его территориальная структура, в связи с этим изменение сети пассажирских перевозок является неизбежным и крайне необходимым. Альтернативы этому нет».

Это решение также поддержал депутатский корпус Сургута: «Вопрос внедрения новой маршрутной сети мы трижды рассматривали на постоянном комитете по городскому хозяйству. Наше отношение к автобусной реформе такое: маршрутная сеть требовала изменений в связи с тем, что город разросся, произошла некая внутригородская миграция населения. И, соответственно, необходимо менять нагрузку на различные территории Сургута. Количество жителей выросло. Поэтому это была вынужденная мера, без которой мы не сможем двигаться вперед», − подчеркнул председатель городской Думы Максим Слепов.

Разработкой концепции занималась компания «OTSLab» из Санкт-Петербурга. Перед созданием новой маршрутной сети было проведено серьезное исследование пассажиропотока. Перед специалистами стояла сложная задача – сделать пути следования транспорта максимально удобными при весьма ограниченных ресурсах. Эксперты компании отмечают, что пересмотр сети – необходимая мера для всех развивающихся городов. И избежать этого могут лишь малые по территории муниципалитеты.

Горожане могли вносить свои коррективы в работу новых маршрутов с помощью сообщений в специальный колл-центр, чат-бот, а также при участии в обсуждениях рабочей группы. Наиболее конструктивные предложения решали судьбу рейсов – постепенно обновленная сеть становилась более удобной. На уже готовых маршрутах добавлялись и убавлялись остановки, а в следующем году планируется введение трех новых путей следования общественного транспорта. Для этого планируется закупка 10 новых автобусов.

Позже директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев перешел на пост руководителя основного поставщика услуг общественных перевозок – АО «СПОПАТ». Об этом сообщил глава Сургута, отметив, что с предложением возглавить предприятие к нему обратился сам чиновник. «Пояснил это тем, что персонально отвечает за реализацию транспортной реформы, видит необходимость прямого участия в дальнейшей настройке маршрутной сети», — добавил градоначальник, высоко оценив результаты работы Киселева в ДГХ.

В августе заместитель губернатора Азат Ислаев анонсировал транспортную реформу в Нижневартовске. По его словам, ее введут уже в следующем году, однако предварительно будет проведена работа над ошибками, с которыми столкнулись власти Сургута. Наряду с этим в Югре планируется масштабная оптимизация междугородних перевозок. По словам замглавы региона, в этой сфере накопилось немало проблем: «Наша задача – сделать транспорт новым, качественным, уйти от наличных оплат, от теневой кассы, сделать маршруты удобными, охватить максимальную маршрутную сетку».


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Сегодня в 11:13, просмотров: 355, комментариев: 0
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