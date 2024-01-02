Полвека назад в Сургуте…

1973 год. Декабрь

По мнению политологов, историков и аналитиков в стане Советов время милое. Десятилетия самоотверженного труда наконец привели к появлению некоторой зажиточности у советских граждан. Производство легковых автомобилей перевалило за миллион в год, и, хотя большинство из них шли на экспорт, простые люди начали понемногу обзаводиться личным транспортом.

Президиум Верховного Совета и сам генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев подписывают Указы о награждениях, присвоениях, соглашениях, космический корабль Союз-13 с экипажем на борту в составе Петра Климука и Валентина Лебедева бороздит околоземное пространство.

1973-й – год в СССР полный важных событий и перемен. Советский Союз активно участвует в международной политике, при этом страна продолжает развиваться внутренне, как в экономическом, так и в культурном плане.

Внешняя политика страны Советов насыщена. Подписываются два важнейших соглашения: первое - о предотвращении ядерной войны и второе - об основных взаимоотношениях между СССР и США. Оба они играют значимую роль в обеспечении безопасности мира и снижении напряженности между двумя державами.

Советский Союз продолжает свою поддержку коммунистических режимов по всему миру. В Анголе началась гражданская война и СССР активно поддерживает народно-освободительное движение Анголы, предоставляя финансовую и военную помощь. Советский Союз оказывает помощь Демократической Республике Вьетнам в борьбе против Южного Вьетнама и его союзников США.

Внутренняя политика направлена на укрепление экономики и общественной жизни. Проводятся масштабные строительные проекты, такие как газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», что усиливает энергетическую независимость страны.

В целом, страна процветающая и стабильная, благодаря улучшению экономического положения и социальной сферы.

Между тем, Сургут готовится к встрече Нового 1974 года. Повсюду – аромат лесных красавиц. Николай Макушев из восьмой квартиры несет две елки, купленных на базарной площади в нашем микрорайоне на улице Строителей. Одну - для сына, он у него передовик, трудится в автобазе № 92. По итогам 1973 года их предприятие занесено на городскую Доску почета. Водители этой автобазы доставили на нефтяные промыслы и месторождения три миллиона 130 тысяч 605 тонн различных грузов.

Соседка с верхнего этажа Надежда Вохминцева щеголяет уже в новых сапожках финского производства. Их «выбросили» по случаю открытия двухэтажного промтоварного магазина в микрорайоне энергетиков. Теперь это крупнейший в городе магазин, после «Юбилейного», что находится в районе нефтяников. До этого в микрорайоне энергетиков имелось только два магазина – «Сайма» и «Колос». Были еще два кафе.

По нашему двору бежит ребятня, большинство с коньками. Они спешат на каток возле ДК «Строитель», который залили на организованном воскреснике комсомольцы треста «Сургутгазстрой». На улице полно народу: в микрорайоне за Саймой теперь уже проживает более десяти тысяч человек.

Стоя в очереди за мандаринами, с интересом слушаю увлеченную беседу двух дам, обсуждающих литературный вечер. Сургут с группой литераторов посетил поэт Роберт Рождественский.

Прохожу мимо городского Дворца пионеров. Из окон раздается детский голом – там идет репетиция только что открывшегося драматического кружка. Первой работой их коллектива стал спектакль, поставленный по пьесе Шварца «Снежная королева».

К «Союзпечати» выстроилась цепочка из нескольких человек. Еще 1 декабря в киосках и книжных магазинах впервые в истории появились в продаже значки, посвященные Сургуту. Их тематику разработал Заслуженный работник культуры Флегонт Яковлевич Показаньев. К тому же в витринах немалое количество периодики: страницы центральных, областных, окружных и местных газет пестрят информацией о достижениях советских людей. На переднем плане – человек труда. Наша «К победе коммунизма» извещает:

«В микрорайоне нефтяников открылся пятый по счету детский сад «Золотой ключик», рассчитанный на посещение 280 малышей.

1 декабря. По комсомольским путевкам в Сургут приехало около 600 демобилизованных пограничников.

19 декабря на Сургутской ГРЭС началось испытание на холостом ходу третьего энергоблока.

23 декабря третий энергоблок ГРЭС дал первый промышленный ток.

К концу декабря в микрорайоне нефтяников в течение года было проложено 37, 5 тысячи квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В самом большом в городе ОРСе (нефтяников) работает около 1250 человек.

Для промышленных предприятий Сургута начали поступать первые грузы по железной дороге, проложенной до Юганской Оби».

На производственных предприятиях города проходят торжественные собрания по итогам уходящего 1973 года и в целом за пятилетку. Руководители рапортуют:

«За год: на Сургутском учебно-курсовом комбинате прошли профессиональное обучение 1958 человек.

Построено и сдано в эксплуатацию 38068 квадратных метров жилья, что составило 93, 5 процентов к плану.

Буровики прошли 200 тысяч метров пород, освоили и сдали в эксплуатацию 100 нефтяных и газовых скважин, нефтяники дали стране 7, 6 миллиона тон «черного золота».

Сургутский рыбокомбинат добыл 25500 центнеров рыбы.

За успехи, достигнутые в 1973 году, Сургутский леспромхоз занесен в Книгу почета Министерства лесной промышленности СССР.

В городе сдана в эксплуатацию еще одна поликлиника на 500 посещений в день.

В течение года коллектив конторы газового хозяйства обслужил 9800 бытовых плит.

К котельной жилого района ГРЭС построен газопровод, по которому в город пришел попутный газ нефтяных месторождений.

«За последние пять лет, включая и 1973 год, в городе введены в строй три школы на 2500 мест, восемь детских садов на 1000 мест, 12 магазинов, девять столовых, три клуба и кинотеатр, четыре мастерских комбината бытового обслуживания.

За три года девятой пятилетки (1971-1973) объем добычи нефти на сургутских месторождениях вырос более чем в два раза, бурение – в два с половиной раза, объем жилищного строительства – на 30 процентов.

За 1971 – 1973 годы на социально-экономическое развитие города израсходовано 643 миллиона рублей – столько же, сколько за всю предшествующую пятилетку, вследствие чего удалось построить 167 тысяч квадратных метров жилья».

… Очередной декабрьский день приближается к вечеру. Из окон соседнего дома звучит песня «Свадьба» в исполнении Муслима Магомаева, на днях получившего звание народного артиста в свои 32 года. Там празднуют рождение новой семьи Георгий и Светлана, работники совхоза «Сургутский», который поставил горожанам более шести миллиона штук яиц, 1677 центнеров овощей, вырастил 554 центнера капусты, произвел 10900 центнеров молока. Да, молодые люди могут себе позволить шикарное торжество - средняя заработная плата сургутян составляет 265 рублей в месяц. Счастья вам!

С новым 1974 годом, дорогие товарищи! Пусть он будет таким же, как и предыдущий, стабильный и радостный!