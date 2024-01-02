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​СИА-ПРЕСС 2023. Отставки и назначения года. Движения в «белом чуме»

Львиная доля кадровых перестановок в 2023 году пришлось на окружное правительство

​СИА-ПРЕСС 2023. Отставки и назначения года. Движения в «белом чуме»
Фото: ru.freepik.com

Когда в конце каждого года редакция «НГ» подводит итоги кадровых перемещений, обычно они более-менее равномерно «размазаны» по разным уровням власти. Но 2023 год отличился тем, что большинство заметных отставок и назначений произошли на окружном уровне. Подробности – в нашем традиционном материале.

Алексей Охлопков – Алексей Забозлаев – Сергей Черняев

Первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков покинул должность и вскоре перешел на пост первого замдиректора федерального Центра стратегических разработок. Его полномочия принял другой замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, он ранее курировал недропользование и промышленность. А его заменил гендиректор АО «Центр развития инвестиционных проектов» Сергей Черняев.

Александр Моор

В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области успешно прошел вторые для себя выборы и пошел на второй срок управления регионом. Он собрал почти 79 процентов голосов с трех регионов тюменской «матрешки», улучшив собственный результат пятилетней давности примерно на 14 процентов.

Елена Шумакова – Яков Самохвалов – Дмитрий Сафиоллин

Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Елена Шумакова пошла на повышение – она стала заместителем губернатора, курирующим культуру, образование, науку и спорт. Ее место занял гендиректор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов. А его пост, в свою очередь, занял заместитель – Дмитрий Сафиоллин.

Роман Генкель – Сергей Афанасьев – Роман Колупаев – Андрей Зубарев

Директор департамента экономического развития Югры и замгубернатора округа Роман Генкель ушел из правительства региона – он стал вице-президентом Российского экспортного центра. Его место занял гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, которого заменил гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» Роман Колупаев. А этот фонд, в свою очередь, возглавил замдиректора Андрей Зубарев.

Павел Ципорин

Директор департамент информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин получил повышение без «смещений». Плюсом к своей должности от стал заместителем губернатора. Так Наталья Комарова подчеркнула важность цифровизации для региона.

Андрей Кныш – Владислав Нигматулин

Замгубернатора Югры и руководитель представительства региона в Москве Андрей Кныш покинул должность ради продолжения карьеры в другой сфере. Его полномочия принял другой замгубернатора – Владислав Нигматулин. В сфере его ответственности – приоритетные проекты, в частности, НТЦ в Сургуте.

Александр Тиртока – Алексей Золотухин

Замгубернатора Югры по вопросам безопасности Александр Тиртока сменил профиль – теперь он заведует контактами с министерством обороны России и властями ДНР и ЛНР. А директором департамента региональной безопасности и одновременно замгубернатора стал первый замглавы Пыть-Яха Алексей Золотухин.

Григорий Невоструев – Матвей Каров

Директор департамента строительства и ЖКХ Югры Григорий Невоструев, ранее бывший замглавы Сургута, успел поработать на должности около года и покинул ее. Теперь он возглавляет Ипотечное агентство Югры. А на его пост был назначен гендиректор АО «Югорская региональная электросетевая компания» Матвей Каров.

Артур Латыпов – Маргарита Козлова

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов перешел на новую работу – он стал директором департамента регионального развития Российского географического общества. На его место после процедуры общественного отбора была назначена директор АУ «Открытый регион – Югра» Маргарита Козлова.

Сергей Артамонов – Софья Конух

Директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов ушел в отставку с понижением – он возглавил департамент физкультуры, спорта и туризма Сургутского района. Освободившийся пост заняла его заместитель Софья Конух, известная своими достижениями – трижды чемпионка чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпиады в Сиднее (2000) по водному полу.

Константин Гребешок – Александр Лебедев

В отставку ушел директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. Где он продолжил карьеру, пока неизвестно. Его пост занял гендиректор АО «ГК «Северавтодор» Александр Лебедев.

Алексей Ковалевский

Девять месяцев Алексей Ковалевский провел в статусе исполняющего обязанности руководителя Природназдора Югры, прежде чем получить окончательно утверждение в этой должности. Формально это случилось 31 декабря 2022 года, но, в сущности, стало первым заметным окружным назначением 2023 года.

Кирилл Киселев

Директор департамента городского хозяйства Сургута и главный «мотор» транспортной реформы Кирилл Киселев сам изъявил желание покинуть должность и возглавить ключевого муниципального перевозчика – АО «СПОПАТ». Там он продолжит развитие маршрутной сети и реформу общественного транспорта.

Роман Богач – Ирина Николаенко

После 20-летней карьеры в муниципальных органах власти директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач покинул сургутскую администрацию. Ответственную за зеленые зоны и парки города структуру возглавила замдиректора Ирина Николаенко – тоже опытный человек, она работает в «Лесопарковом хозяйстве» с 2006 года.

Владимир Фризен

Первый замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен, который несколькими годами ранее возглавлял комитет культуры и туризма в Сургуте, отправился покорять столицу юга области. Он возглавил Тюменскую филармонию.

Светлана Петрик

Замдиректора департамента экономического развития Югры Светлана Петрик, которая совсем недавно была начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма в Сургуте, вновь пошла на повышение. В 2023 году она возглавила департамента по управлению государственным имуществом Югры.

Александр Федоров – Владимир Дранишников

В Югре сменился начальник управления ФСИН. Александр Федоров пошел на повышение – он возглавил управление кадров ФСИН России, а в Югре его должность занял Владимир Дранишников, ранее бывший первым замначальника службы в Коми.

Павел Артеев

Глава Березовского района Павел Артеев не просто покинул должность, но сделал это после скандала. В один прекрасный вечер он пьяным сел за руль и въехал в кювет, где его нашли и задержали полицейские. После этого Артеев сначала извинился, а потом подал заявление об отставке.

Елена Бакланова

Впервые в истории АО «Россети Тюмень» (знакомое сургутянам как «Тюменьэнерго») возглавила женщина – замгендиректора по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Ее предшественник на посту гендиректора Олег Петров в 2022 году был задержан по подозрению в растрате.

Галина Шестакова – Евгений Краснов

Главврач Сургутской окружной клинической больницы Галина Шестакова ушла с должности после 18 лет работы – это предельный срок, установленный для руководства этой больницей. Где она продолжит свой профессиональный путь, пока неизвестно. А возглавил больницу замглавврача по хирургической помощи Евгений Краснов – он работает в Сургутской ОКБ больше 30 лет, на голосовании его кандидатуру поддержали 92 процента работников учреждения.

Александр Коновалов

Очередной директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута сложил с себя полномочия под самый конец года: 29 декабря был последний рабочий день для Александра Коновалова. Предполагается, что он не будет искать новую работу в Сургуте, а вернется в Пермь, откуда и приезжал. Причина увольнения не называется — отмечается только, что это желание самого чиновника.


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02 января в 12:53, просмотров: 968, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 января в 03:03
Что в «Белом чуме», что «Желтом доме» ротация кадров становится основным критерием их как бы «бурной деятельности».
Когда из этих «цветных зданий» приходят известия об очередных кадровых ротациях чиновников первой линии, то обыватель делает вывод, что Правительства «Белого Чума», как и Правительства «Желтого дома» живет и даже «работает», и даже работает «кадровый лифт» в этих двух «цветных зданиях».
Но почему-то простому обывателю эти ротации и «карьерные лифты», как-то по барабану. «От перемены мест слагаемых сумма не изменяется», вернее результат не изменяется. Недаром Губернатор Югры Наталья Комарова заговорила о замене чиновников и Губернатора в Югре на ИИ.
Впрочем, кадровые перемещения в Югре напоминают сценку из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», когда «матушка варила варенье, а батюшка перелистывал Придворный Календарь, и чем больше он его читал и перелистывал, тем становился все мрачнее:
«Гляди ка уже генерал- поручик, а у меня полку был сержантом!….» и так далее.
Конечно, в приведённом перечне о кадровом движении в «Белом чуме» интерес могут у обывателя вызвать лишь знакомые персоны.
К примеру Владимир Фризен. Но не успел он поработать в должности директора Тюменской филармонии Тюменского театрально-концертного объединения, как уже с 1 января 2024 года сообщают, что он уже там не работает. Написал заявление по собственному желанию.
Куда? Неизвестно.
Пока чиновник от культуры не сообщил свои планы.
И наш Александр Коновалов тоже с 1 января 2024 года уже н5 работает, вернулся в родную Пермь. Имеет право.
Но вот ротации архитекторов Сургута как-то цепляют, как-то все не «по барабану» для обывателей. Потому что частая их смена на руку только девелоперам, потому что стоит им взять власть….. и дальше дело техники.
Недолго, впрочем, находился в должности Главного архитектора предшественник Александра Коновалова- Астраханцев.
Понятно, что должность Главного архитектора- это должность номинальная, нечем не способствующая к улучшению облика города.
Но может быть пора менять подход подбору кадров Главных архитекторов города.
Надо поучиться всё-таки у царей и тупо приглашать архитекторов под конкретную городскую задачу.
Надо может быть выписывать архитекторов из Парижа, из Лондона, из Рима, из Мадрида, из Осло, из Стокгольма, из Хельсинки и других европейских столиц и ставить перед ними конкретную задачу.
Нет конечно, Константиновский Дворец в Сургуте иметь нам не по чину.
А вот проектирование отдельных знаковых городских объектов можно было бы поручить и иностранцам.
Тот же железнодорожный вокзал в Сургуте. Да и ГКЦ с ТАи К тоже что-то у местных «шабашников» не получился, вряд станут они станут интересными с точки зрения архитектурного местного шедевра.
Ну а что же местные Главные архитекторы? Они то что могли бы оставить после себя что-то интересное в Сургуте, сделанное для души?
Ведь они же по образованию не «Юристы» и не «Экономисты» (что равнозначно «рукожопые»), а по образованию они Архитекторы, что значит проектировщики-творцы.
Неужели их не зацепила, к примеру, реставрация Дома Пионеров?
Нет не по должности, а так для себя, для души, по призванию Архитектора. .
Неужели никто не смог оставить в Сургуте в дар свой проект реконструкции последнего деревянного здания в Сургуте?
А если нет, то надо просто отправить теперь уже нашего будущего Главного Архитектора Сургута на Русский Север (нет не в ссылку или на поселение в колонию), а в творческую командировку. На ту Жд станцию Няндола Северной железной дороги в Архангельскую область. Чтобы посмотреть на реконструированные деревянные дома Саввы Мамонтова.
Или в заграничную командировку в деревянную Норвегию.
Может быть эти командировки дадут новым Главным сургутским архитекторам вдохновение и полет творчества в реконструкции всего того, что ещё осталось в древнем деревянном некогда городе Сургуте.
А без «творческого пинка» так получается так останутся наши новые архитекторы «рукожопыми» в творчестве и в формировании архитектурного облика города.
Конечно, ротация кадров нужна, когда человек перерос свою должность.
Но когда происходит уход таких чиновников, как Владимир Фризен из Депкультуры Югры в Тюменскую филармонию, а из неё он уходит в некуда, то такая кадровая чехарда в «цветных домах» Югры и Тюменской области ставит под сомнение компетентность самих Губернаторов в способности формирования своей команды для выполнения конкретных поставленных на пятилетний срок Губернатора целей и задач перед регионами.
Вот есть у нас Команда Югры, с задачами Развития Югры и с Картой Развития Югры.
Но Команда Югры работает с переменным составом.
Трудно представить себе футбольную команду профессионалов, которые ставят задачу стать чемпионами РПЛ или выиграть Кубок ФОНБЕТ, если они по ходу борьбы за достижение поставленной цели постоянно экспериментируют с составом основной команды.
В профессиональном спорте это исключено.
А вот в достижении поставленных целей в Развитии Ведущего региона страны - Югре составы основных игроков команды Губернатора меняются по ходу, как перчатки, по несколько раз, что видно из кадровых перемещений в «Белом чуме» только за один 2023 год.
Конечно Губернатор Югры имеет право менять кадровый состав своей команды. Но при этом никто не снимает с неё ответственность за конечный результат.

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