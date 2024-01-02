Львиная доля кадровых перестановок в 2023 году пришлось на окружное правительство

Когда в конце каждого года редакция «НГ» подводит итоги кадровых перемещений, обычно они более-менее равномерно «размазаны» по разным уровням власти. Но 2023 год отличился тем, что большинство заметных отставок и назначений произошли на окружном уровне. Подробности – в нашем традиционном материале.

Алексей Охлопков – Алексей Забозлаев – Сергей Черняев

Первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков покинул должность и вскоре перешел на пост первого замдиректора федерального Центра стратегических разработок. Его полномочия принял другой замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, он ранее курировал недропользование и промышленность. А его заменил гендиректор АО «Центр развития инвестиционных проектов» Сергей Черняев.

Александр Моор

В сентябре 2023 года губернатор Тюменской области успешно прошел вторые для себя выборы и пошел на второй срок управления регионом. Он собрал почти 79 процентов голосов с трех регионов тюменской «матрешки», улучшив собственный результат пятилетней давности примерно на 14 процентов.

Елена Шумакова – Яков Самохвалов – Дмитрий Сафиоллин

Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Елена Шумакова пошла на повышение – она стала заместителем губернатора, курирующим культуру, образование, науку и спорт. Ее место занял гендиректор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов. А его пост, в свою очередь, занял заместитель – Дмитрий Сафиоллин.

Роман Генкель – Сергей Афанасьев – Роман Колупаев – Андрей Зубарев

Директор департамента экономического развития Югры и замгубернатора округа Роман Генкель ушел из правительства региона – он стал вице-президентом Российского экспортного центра. Его место занял гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, которого заменил гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» Роман Колупаев. А этот фонд, в свою очередь, возглавил замдиректора Андрей Зубарев.

Павел Ципорин

Директор департамент информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин получил повышение без «смещений». Плюсом к своей должности от стал заместителем губернатора. Так Наталья Комарова подчеркнула важность цифровизации для региона.

Андрей Кныш – Владислав Нигматулин

Замгубернатора Югры и руководитель представительства региона в Москве Андрей Кныш покинул должность ради продолжения карьеры в другой сфере. Его полномочия принял другой замгубернатора – Владислав Нигматулин. В сфере его ответственности – приоритетные проекты, в частности, НТЦ в Сургуте.

Александр Тиртока – Алексей Золотухин

Замгубернатора Югры по вопросам безопасности Александр Тиртока сменил профиль – теперь он заведует контактами с министерством обороны России и властями ДНР и ЛНР. А директором департамента региональной безопасности и одновременно замгубернатора стал первый замглавы Пыть-Яха Алексей Золотухин.

Григорий Невоструев – Матвей Каров

Директор департамента строительства и ЖКХ Югры Григорий Невоструев, ранее бывший замглавы Сургута, успел поработать на должности около года и покинул ее. Теперь он возглавляет Ипотечное агентство Югры. А на его пост был назначен гендиректор АО «Югорская региональная электросетевая компания» Матвей Каров.

Артур Латыпов – Маргарита Козлова

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов перешел на новую работу – он стал директором департамента регионального развития Российского географического общества. На его место после процедуры общественного отбора была назначена директор АУ «Открытый регион – Югра» Маргарита Козлова.

Сергей Артамонов – Софья Конух

Директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов ушел в отставку с понижением – он возглавил департамент физкультуры, спорта и туризма Сургутского района. Освободившийся пост заняла его заместитель Софья Конух, известная своими достижениями – трижды чемпионка чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпиады в Сиднее (2000) по водному полу.

Константин Гребешок – Александр Лебедев

В отставку ушел директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. Где он продолжил карьеру, пока неизвестно. Его пост занял гендиректор АО «ГК «Северавтодор» Александр Лебедев.

Алексей Ковалевский

Девять месяцев Алексей Ковалевский провел в статусе исполняющего обязанности руководителя Природназдора Югры, прежде чем получить окончательно утверждение в этой должности. Формально это случилось 31 декабря 2022 года, но, в сущности, стало первым заметным окружным назначением 2023 года.

Кирилл Киселев

Директор департамента городского хозяйства Сургута и главный «мотор» транспортной реформы Кирилл Киселев сам изъявил желание покинуть должность и возглавить ключевого муниципального перевозчика – АО «СПОПАТ». Там он продолжит развитие маршрутной сети и реформу общественного транспорта.

Роман Богач – Ирина Николаенко

После 20-летней карьеры в муниципальных органах власти директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач покинул сургутскую администрацию. Ответственную за зеленые зоны и парки города структуру возглавила замдиректора Ирина Николаенко – тоже опытный человек, она работает в «Лесопарковом хозяйстве» с 2006 года.

Владимир Фризен

Первый замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен, который несколькими годами ранее возглавлял комитет культуры и туризма в Сургуте, отправился покорять столицу юга области. Он возглавил Тюменскую филармонию.

Светлана Петрик

Замдиректора департамента экономического развития Югры Светлана Петрик, которая совсем недавно была начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма в Сургуте, вновь пошла на повышение. В 2023 году она возглавила департамента по управлению государственным имуществом Югры.

Александр Федоров – Владимир Дранишников

В Югре сменился начальник управления ФСИН. Александр Федоров пошел на повышение – он возглавил управление кадров ФСИН России, а в Югре его должность занял Владимир Дранишников, ранее бывший первым замначальника службы в Коми.

Павел Артеев

Глава Березовского района Павел Артеев не просто покинул должность, но сделал это после скандала. В один прекрасный вечер он пьяным сел за руль и въехал в кювет, где его нашли и задержали полицейские. После этого Артеев сначала извинился, а потом подал заявление об отставке.

Елена Бакланова

Впервые в истории АО «Россети Тюмень» (знакомое сургутянам как «Тюменьэнерго») возглавила женщина – замгендиректора по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Ее предшественник на посту гендиректора Олег Петров в 2022 году был задержан по подозрению в растрате.

Галина Шестакова – Евгений Краснов

Главврач Сургутской окружной клинической больницы Галина Шестакова ушла с должности после 18 лет работы – это предельный срок, установленный для руководства этой больницей. Где она продолжит свой профессиональный путь, пока неизвестно. А возглавил больницу замглавврача по хирургической помощи Евгений Краснов – он работает в Сургутской ОКБ больше 30 лет, на голосовании его кандидатуру поддержали 92 процента работников учреждения.

Александр Коновалов

Очередной директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута сложил с себя полномочия под самый конец года: 29 декабря был последний рабочий день для Александра Коновалова. Предполагается, что он не будет искать новую работу в Сургуте, а вернется в Пермь, откуда и приезжал. Причина увольнения не называется — отмечается только, что это желание самого чиновника.