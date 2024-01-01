Проблема безнадзорных животных в Югре все еще актуальна

Проблема бездомных собак продолжала активно развиваться в Югре и в 2023 году. Одни продолжали ругать четвероногих друзей за многочисленные укусы, другие же пытались их защитить. Только за первые два месяца 2023 года Центр управления регионом зафиксировал на «тепловой карте» Югры 542 сообщения о безнадзорных животных.

Особое внимание к этой теме вызвала эмоциональная реакция губернатора Югры Натальи Комаровой на встрече с жителями в Нягани. «Я не буду строить дворцы для бездомных животных. Извините, что жестко. Что вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте!» − высказалась глава. Участники встречи поддержали ее позицию аплодисментами.

В Югре активно занялись строительством приютов. Администрация Сургута анонсировала муниципальную организацию для безнадзорных животных, рассчитанную на 1 000 голов. В 2024 году приют обещают и Ханты-Мансийске. В Лангепасе также выделили землю на строительство второго учреждения для содержания собак. По данным Ветслужбы в округе работает 23 муниципальных и частных приютов.

Между тем с 2021 года в Югре реализуется концепция обращения с животными с важной целью – формирование ответственного, гуманного отношения к животным. К концу 2025-го планируется найти каждому четвероногому владельца.

Кстати: Больше всего от нападений безнадзорных собак страдали жители Ханты-Мансийского района. Причем укусы некоторых животных были непростые: в 2023 году наблюдался подъем эпизоотии бешенства.