​2023-й — юбилейный год для «Нового Города»

В октябре 2023 года 30-летие отметила газета «Новый Город». Пробный, нулевой выпуск был напечатан в конце месяца и произвел фурор среди сургутян. Все эти годы издание остается стабильным поставщиком самых актуальных новостей, предоставляет площадку для обсуждения актуальных вопросов сургутской новостной повестки, а также рассказывает о вехах истории города и страны, трудовых победах ветеранов освоения Севера и, конечно, не забывает о вопросах, интересующих потребителей.

Стартовав 30 лет назад, «Новый Город» стал основой для крупного информационного холдинга «СИА-ПРЕСС», в который сегодня входят портал siapress.ru, а также радиостанции «Ретро FM» и «Европа плюс». На пике развития — в середине 2000-х это была самая популярная городская ежедневная газета с пятничным 64-полосным выпуском и пятью приложениями. Экономический успех «НГ» в свое время стал в прямом смысле фундаментом для строительства СИА-ПРЕСС Центра.

Не менее важно, что редакция «НГ» все эти годы была и остается кузницей высококлассных кадров — поставщиком специалистов в пресс-службы всевозможных предприятий и организаций, редакции федеральных СМИ, госструктуры и т.д., и т.п. Всем им помогает работать школа «Нового Города», задающая высокую планку профессионализма и по сей день решающая свою главную задачу: информирование горожан о происходящем в Сургуте.