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​Как ни странно, но очередная запретительная мера – против смартфонов в школах – в кои-то веки оказалась оправданной

Почему запрет на смартфоны на уроках – разумная мера

​Как ни странно, но очередная запретительная мера – против смартфонов в школах – в кои-то веки оказалась оправданной
Фото siapress.ru

Россия движется к очередному запрету. На этот раз под пристальное внимание законодателей попали смартфоны в школах – предполагается, что вскоре подобные гаджеты будут запрещены непосредственно на уроках. Как ни странно, но у этой меры (в отличие от сотен других) есть нормальное логическое и практическое обоснование. Об этом – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый Город» – Тарас Самборский – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про вещи, которые с Сургутом будут, конечно, связаны и с Югрой, но базово они немножко выше. То есть немножко так приподнимемся над нашей повесткой, слетаем в Госдуму, там некоторые инициативки рассмотрим. Инициатива первая – это запрет на использование школьниками мобильных телефонов в школах. Ну, собственно, вот. Законопроект уже катится через Думу, судя по всему, он будет приниматься. И вот для того, чтобы школьники наши не пользовались телефонами, пользоваться телефонами можно по-разному, я все-таки напомню, что в телефоне может стоять как что-нибудь полезное, так и что-нибудь бесполезное. В них можно играть, в них можно читать что-нибудь интересное в Интернете или смотреть. При помощи них можно что-нибудь записывать, я напоминаю, что у нас становится одним из способов, как вообще донести, что происходит в школах. Вот какие-нибудь бешенные учителя, которые орут на детей, и так далее. Это все тоже фиксируется и потом выносится в паблик при помощи этих самых мобильных телефонов. Так что вопрос, он такой, очень многомерный. Я напомню, во-первых...

Т.С.: Равно как и способ стучать. Равно как и способ стучать.

Д.Щ.: Ну да. Да, в том числе. Я напомню, что, например, во Франции такой закон принят. И во Франции школьникам нельзя пользоваться телефонами в школах. То есть вопрос действительно очень сложный, очень многомерный. Давай обсудим, что ты в нем видишь, в этом решении.

Т.С.: Я вижу в нем нормальное совершенно решение, как это ни удивительно произносить в отношении очередного запретительного закона, который рассматривается Госдумой. Но именно в случае с телефонами у школьников, решение очевидное, полезное, и много тут говорить, в общем-то, нечего. Действительно, не только во Франции, а во всем Евросоюзе и в Америке, скажем так, в пресловутых странах западной демократии, хотя не только, то же самое в азиатских странах, телефоны запрещены. И этому есть очень простое объяснение: в школе дети должны получать знания от учителей, а не от гаджетов. Вот и все. Поэтому не думаю, что депутаты Госдумы там как-то изощренно думали, изощренно искали причины более глубокие, чем вот это, лежащее на поверхности. То есть то, что ты называешь возможностью каких-то скрытых видеофиксаций нарушений учителями прав учащихся – ну да, это все прекрасно. Но замечу, что все-таки случаев, когда школьники стучат на учителей, вполне себе нормальных учителей, тоже более чем предостаточно. Так что можем тут смело подтвердить баланс интересов обеих сторон, сопротивляющихся...

Д.Щ.: Ну, конкретно этот пункт можно списывать. Потому что, если тебе нужно что-то зафиксировать, например, те же диктофоны прекрасно продаются, они достаточно дешевые, их достаточно легко спрятать в любом месте и зафиксировать какой-то разговор, как минимум. Ну, если не действие, то как минимум разговор более чем можно и без такого гаджета как телефон. Это вот справедливости ради.

Т.С.: Ну еще раз. Если ты сознательный ученик, и ты ходишь в нормальную школу, в которой не совсем наплевать на то, какие знания, какого качества, какой глубины будут получать дети, то администрация школы, любой школы, горячо выступит за запрет телефонов – это понятная вещь. Тут есть еще один момент. Ну ладно, ты там можешь чего-то списать с этих там шпаргалок, которые размещаешь в телефоне или в любом другом гаджете: в часах, в наушнике каком-то невидимом, в очках Google – но аспект этот, он чисто этический.

Мне вот приходилось читать лекции в университете, и я хочу сказать, когда ты видишь перед собой аудиторию, половина этой аудитории сидит в гаджетах – это невероятное ощущение, невероятно тошнотворное ощущение просто от этих студентов. Просто ты понимаешь, что они тебя не уважают, ты их не уважаешь, и у тебя теряется элементарный с ними визуальный контакт, и, в общем, никакого удовольствия ни та, ни другая сторона не получает от процесса. И я представляю себе учителей, которые видят не глаза учеников, а тридцать пар глаз, уставившихся куда-то там в гаджет.

Я провожу планерки и очень часто тоже раздражаюсь от того, что мои же собственные работники вместо того, чтобы смотреть на меня и разговаривать со мной глаза в глаза, сидят вот в этом непрерывно. То есть это просто болезнь, это неспособность переключиться от гаджета даже в такой момент, когда тебе, казалось бы, надо на несколько минут сосредоточиться, быть усидчивым и воспринимать внешнюю информацию, усваивать ее и выдавать какое-то свое ответное реагирование на эту информацию.

Вот, пожалуйста, два примера из моей личной жизни. Поэтому я не вижу далеких каких-то умыслов злых у российской власти в этом направлении. Хотя все – да, в общем тренде запретительства, ужесточения всевозможных правил, свобод, приведение их в более такую полицейскую, что ли, норму. То есть государство контролирует все процессы, связанные с осуществлением своих государственных функций. Школы в России государственный институт. Государство в нем тем же образом, как и в любых других своих сферах влияния, наводит порядок так, как оно видит. Понимает ли до конца государство механизм борьбы с теми же телефонами, понимает ли, что не стопроцентное запрещение этих телефонов, а может быть, какое-то комбинированное запрещение было бы лучше, и понимает ли, что эти вопросы в большей степени можно отдавать на уровень администраций школ, особенно, частных школ – не знаю, посмотрим.

Но в целом и общем, мне кажется тут не надо охать и ахать. Нормальная практика, и мне вот больше интересно, почему нельзя фотографировать, например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. Почему нельзя сделать селфи на фоне самолета, где ты по трапу только что спустился. Сразу какие-то там мордовороты прибегают, начинают на тебя кричать – вот это странно. Чего там мы можем нафотографировать, например, в здании аэропорта, где окно расположено на заднем фоне тебя или кусок бетонного поля летного. Вот это странно. А со школами – да, это тенденция общая, мировая, и гаджеты все-таки детям скорее мешают учиться, чем помогают на уроках. На уроках. Хотя, опять же, был бы я каким-нибудь новатором-педагогом, я бы даже использовал гаджеты для уроков, для проведения уроков.

Д.Щ.: Вот, я как раз про это хотел сказать

Т.С.: Ну, пожалуйста.

Д.Щ.: Я про это хотел сказать, что использовать, как мне кажется, как раз вот можно вот это вот, ну, гаджет, как и нож – это инструмент. То есть ножом можно зарезать, можно порезать хлеб и поесть.

Т.С.: Не, ну слушай, ну понятно...

Д.Щ.: И здесь, как бы, и использовать гаджет, опять же, да. То есть там есть возможности проведения, например, тестирований при помощи гаджетов. Достаточно легких, достаточно увлекательных, и как бы там тыкаешь кнопочки, проходишь тестирование, отвечаешь на вопросы умные. Или какие-то игры образовательные, или дополненная реальность. То есть мы к этому всему придем, конечно, через какое-то время. Просто я боюсь, что мы, как всегда, к этому придем чуть позже, чем нежели чуть раньше. И вот благодаря этому закону это будет, в том числе, чуть позже.

Т.С.: Ну ты привел пример такой, очень разумный. И я думаю, что те же прогрессивные, нормальные директора школ вполне подобный элемент в методике обучения могут и будут использовать. Гаджет, естественно, делает нашу сегодняшнюю жизнь очень такой оптимизированной, быстрой, стремительной. Мы находим любую информацию в два клика. И не использовать подобный инструментарий в обучении школьников – глупо. Но когда мы говорим о запрете пользования мобильными телефонами школами, мы, как нормальные с тобой два собеседника, подразумеваем, что, видимо, речь идет о запрете телефона во время тех уроков, когда они не нужны по программе обучения, когда не ставится какой-то эксперимент с гаджетами, о котором ты говоришь.

Когда идет тест, когда идет экзамен, когда идет какая-то самостоятельная работа – логично, что в этот момент телефоны должны быть спрятаны. А вот то, о чем ты говоришь – это прекрасно. И социальных обучающих экспериментов со смартфонами великое множество. Эти опыты, вон, загуглить и посмотреть – они очень интересные. И нормальные учителя, конечно же, это могут использовать. Любой язык иностранного языка, например, вот мы это руками делали, я помню, в университете – немецкий язык – вот у нас был такой эксперимент: надо было какой-то небольшой текст, до сих пор помню, Гоголя, «Нос», может быть, по-моему, «Нос» был – несколько абзацев – перевести самостоятельно с русского на немецкий. Потом мы меняемся, ну, там как-то вариантами, парами. Потом идет обратный перевод, уже с переведенного немецкого опять на русский. И так вот мы делали несколько раз. И в итоге мы читали конечную версию несколько раз переведенного этого куска Гоголя – и это очень было забавно. Вот так вот мы отрабатывали технологии перевода.

А это, вроде бы, был эксперимент. Вроде бы это все было такое через шутку. Сейчас это можно делать через Google-переводчик. А если еще через несколько языков пропустить, то вообще будет здорово. То есть такие опыты желательны, но давайте все-таки не путать. Если речь идет об элементарной дисциплине – да, это вещь разумная. Но умные педагоги и умные директора школ не должны подавляться в своих экспериментаторствах, если над ними будет какой-то стоять начальник-дурак и тотально запрещать использование гаджетов в школе.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, ладно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в конечной редакции. Увидим, как там, что там придумали наши депутаты. Возможно, там что-нибудь будет еще интересное. В следующем эпизоде поговорим про возможный, опять же, запрет по размещению пив и всяких таких вот алкогольных магазинов в домах. Так что переходите, ставьте лайки, смотрите нас на Youtube, читайте на siapress.ru и поехали.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 186, комментариев: 0
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      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
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        NULL
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        bool(true)
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        *RECURSION*
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        NULL
      }
    }
  }
}
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