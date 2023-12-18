Эксперт рассказала о последствиях очередного повышения ключевой ставки

ЦБ РФ в очередной раз повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 16% годовых. Повышение происходит уже в пятый раз за год. В самом Банке России объяснили решение высоким инфляционным давлением. Когда речь заходит о повышении ключевой ставки, обыватели понимают, что вскоре подорожают и товары, и услуги. Почему так складывается ситуация, объясняет заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университет, доктор экономических наук Лариса Юзвович.

Можно на пальцах объяснить последствия повышения ключевой ставки. Эффектов несколько. Во-первых, снижение инфляции. Повышение ключевой ставки помогает сдерживать рост цен на товары и услуги. Высокая процентная ставка делает займы и кредиты для бизнеса и потребителей более дорогими, что может снизить спрос на товары и услуги, а, следовательно, оказать давление на инфляцию. Но продавцы играют на финансовой неграмотности населения и поднимают цены все равно!

Во-вторых, снижение потребительских расходов. Дело в том, что рост ключевой ставки ведет к увеличению стоимости кредитов. А когда заемные средства становятся менее доступными, домохозяйствам и компаниям приходится быть осторожнее с расходами, то есть тщательно выбирать, на что тратить деньги. Положительный момент — не будет дефицита.

В-третьих, снижение экспорта. Повышение ключевой ставки делает российские товары и услуги более дорогими для иностранных покупателей. Это может оказать негативное влияние на экспорт и снизить конкурентоспособность российских продуктов на международных рынках. С другой стороны, повышение ключевой ставки может привести к притоку иностранного капитала в страну и тем самым укрепить российский рубль. Это сделает импорт дешевле.

В-четвертых, снижение активности на рынке недвижимости. Повышение ключевой ставки стимулирует удорожание ипотечных займов и кредитов на жилье. Это может снизить покупательную способность и уровень активности на рынке недвижимости, так как заемщики будут сталкиваться с усложненными условиями получения кредита.

В-пятых, последствием станет сокращение долговых проблем. Более высокая ключевая ставка помогает сократить риск накопления долговой нагрузки в экономике. Более высокие проценты ограничивают брожение кредитных рисков и поддерживают финансовую стабильность, снижая вероятность возникновения проблем с долгами в будущем.

Какой должна быть ключевая ставка, чтобы и кредитно-финансовым учреждениям, и населению было хорошо? В идеале ключевая ставка должна находиться на уровне 5-9%, чтобы экономика и платежеспособность населения были стабильны.