Бывший губернатор Югры опубликовал семейное фото

Первый губернатор Югры Александр Филипенко разместил в социальной сети ВКонтакте первый пост – в виде фотографии с женой. Дата публикации, по всей видимости, не случайна – это произошло 10 декабря, в 93-й день образования автономного округа. Александр Филипенко – первый губернатор Югры, он возглавлял регион с 1991 по 2010 год, на посту его заменила Наталья Комарова, которая руководит субъектом федерации по сей день. Сам Александр Филипенко с 2010 по 2018 год проработал аудитором Счетной палаты России, после чего вышел на пенсию.